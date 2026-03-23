Inter: reunión a principios de abril entre la propiedad, la directiva y Chivu sobre el mercado de fichajes y las renovaciones: el punto de la situación

Es difícil pensar en el futuro cuando el presente exige el máximo de energía física y mental, pero en Viale della Liberazione tienen la obligación de intentar separar las presiones del momento de la planificación necesaria que un gran club debe llevar a cabo para construir un futuro que se presenta lleno de cambios. No es precisamente un momento feliz: el Inter de Chivu va en cabeza, pero está perdiendo terreno frente al Milan y al Nápoles. Los dos últimos partidos contra el Atalanta y la Fiorentina solo han sumado dos puntos y ahora el calendario presenta retos complejos y decisivos como los que se avecinan contra el Como, la Roma, la Lazio y el Bolonia. El propio entrenador nerazzurro, en la rueda de prensa previa al Fiorentina-Inter, admitió que el equipo no está al 100 % desde el punto de vista físico. Pero al déficit físico se suma también el mental, problemas bien conocidos de un equipo devastado por las caídas de la temporada pasada, fruto también de un vestuario que empieza a fragmentarse debido a los muchos jugadores que se marcharán a final de año y a aquellos a los que ya no se ve en el Inter.







