Inter-Milan, derbi por la NBA Europe: Oaktree supera a RedBird gracias a una «capacidad financiera ilimitada»

Inter-Milan: siempre es un derbi. Además de disputarse el título de liga sobre el terreno de juego (a nueve jornadas del final de la Serie A, los nerazzurri lideran la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre los rossoneri, que han ganado ambos enfrentamientos directos en este campeonato), los dos clubes también compiten por crear un equipo en Milán que juegue en la NBA Europe a partir de 2027 o 2028, tras los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
El Corriere della Sera escribe que Oaktree (propietaria del Inter) ha superado a RedBird, de Gerry Cardinale, plenipotenciario del Milan que ya ha iniciado conversaciones con la NBA y se ha reunido con Leo Dell'Orco, número uno de Armani, para ver qué margen de maniobra había.