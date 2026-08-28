Inter Miami nombra a Kily Gonzalez, excompañero de Lionel Messi en Argentina, como nuevo entrenador para sustituir a Guillermo Hoyos

El Inter Miami ha actuado con decisión para frenar su reciente bajón al nombrar al exextremo del Valencia y del Inter de Milán Kily Gonzalez como su nuevo entrenador. El club anunció la medida el jueves y confirmó que Gonzalez sucederá a Hoyos, que había estado al frente del equipo de forma permanente tras una exitosa etapa como interino. La decisión llega en un momento en el que las Garzas atraviesan problemas de forma y encadenan actualmente una racha de cinco partidos sin ganar.

El club emitió un comunicado oficial para aclarar el periodo de transición, señalando que el nuevo técnico todavía no está listo para ocupar su lugar en la banda. «Inter Miami CF anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Cristian Alberto "Kily" Gonzalez para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo del club», decía el comunicado. «Gonzalez asumirá oficialmente sus funciones una vez reciba los permisos de trabajo correspondientes. Guillermo Hoyos seguirá provisionalmente al frente del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador y de su cuerpo técnico».



