Inter, Lautaro: «Me siento bien aquí, no sé cuándo, pero sueño con volver al Racing»

Lautaro Martínez se sincera sobre su pasado, presente y futuro.

El delantero argentino del Inter declaró a Racing Radio, la emisora oficial del club que lo lanzó al estrellato: «Volver al Racing es uno de mis deseos para el futuro, estoy intentando convencer a mi mujer, que me apoya. Obviamente, depende de muchas cosas, tanto familiares como de mi estado físico. Mi sueño es volver a jugar en el Racing durante al menos un año, no sé cuándo».

«Todavía me quedan tres años de contrato con el Inter y me gustaría seguir mucho tiempo en el fútbol de alto nivel, también porque me siento bien y aún soy bastante joven. Pero en el futuro me gustaría volver al Racing, para que mis hijos también comprendan el cariño que la gente del Racing me tiene».