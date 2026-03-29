Marcus Thuram da un golpe de autoridad y envía un mensaje a Francia y al Inter de cara al final de temporada, que conducirá al Mundial de 2026. El delantero centro nerazzurro, alineado como titular por el seleccionador francés Didier Deschamps en el amistoso contra Colombia, marcó de cabeza el 2-0, poniendo fina una sequía goleadora con la selección que se prolongaba desde el 18 de noviembre de 2023, fecha de la contundente victoria por 14-0 en Gibraltar.
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El Inter, con la mirada puesta en Thuram: rompe su sequía con la selección. Gol y asistencia ante Colombia en un partido amistoso, poniendo fin a una racha sin marcar que se remontaba a 2023
EL GOL Y LUEGO LA ASISTENCIA
Minuto 41 de la primera parte: Akliouche se escapa por la derecha, centra al área donde Thuram, dejado en total soledad por los centrales colombianos, se eleva antes que el portero Montero, que sale mal, y marca el 2-0 con un disparo que toca el larguero antes de entrar en la portería. El primer gol lo había marcado Doué a la media hora de juego.
En el minuto 56 llega también la asistencia para el doblete de Doué, un pase raso desde la derecha para la llegada de la joven estrella del PSG, que completa su doblete.
LA TEMPORADA DE THURAM
Además de su sequía con la selección, tampoco es el mejor momento para el delantero ex del Borussia Mönchengladbach en el Inter: la lesión de Lautaro Martínez ha dejado en jaque a la línea de ataque nerazzurra, Thuram no marca con el club desde el 5-0 en Reggio Emilia ante el Sassuolo, el 8 de febrero, y su balance de 2026 es de 3 goles y 3 asistencias en 17 partidos en todas las competiciones hasta la fecha.
Ampliando el análisis a toda la temporada, Thuram ha marcado 7 goles y ha dado 3 asistencias en 23 partidos de la Serie A, 2 goles y 1 asistencia en 9 partidos de la Liga de Campeones, 2 goles y 1 asistencia en 3 partidos de la Copa de Italia y 1 gol en 1 partido de la Supercopa. En total, suma 12 goles y 5 asistencias en 36 partidos con el Inter en la temporada 2025/26.