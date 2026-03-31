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Inter: el Scudetto es como Italia en el Mundial: ¿una obligación o un fracaso?

Inter Milán
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Opinion
Fiorentina vs Inter Milán
Serie A
Italy

Los nerazzurri también tropiezan en Florencia: el Milan pasa de -10 a -6, y el Nápoles, de -14 a -7.

Alarma en el Inter. Tras la derrota en el derbi contra el Milan y el empate con el Atalanta en San Siro, llega otro 1-1 en el campo de la Fiorentina. Con lo que ya suma 12 puntos perdidos tras ir ganando en esta liga.

Por decirlo en palabras de Carlo Vanzini, comentarista de Sky para la Fórmula 1 y aficionado nerazzurro: «¡Problemas, problemas, problemas!».

El coche pilotado por Chivu derrapa de forma evidente, con el indicador de reserva de combustible encendido.

En tan solo tres jornadas, la ventaja sobre el Milan ha bajado de 10 a 6 puntos, y la sobre el Nápoles se ha reducido a la mitad, de 14 a 7.

Quedan 8 curvas para la meta final: en la próxima, tras el parón por los partidos internacionales y un día antes del enfrentamiento directo entre Nápoles y Milán, el Inter jugará en casa contra la Roma en Semana Santa.


  • LAUTARO POR SÍ SOLO NO ES SUFICIENTE

    El Toro estará en el equipo. Lautaro volverá a estar disponible tras perderse siete partidos por lesión: se trata de su baja más larga desde que llegó a Italia hace ya ocho años.


    El capitán se retiró con el marcador 1-1 en Bodo: desde entonces, contando también la Copa de Italia y la Liga de Campeones, el Inter solo ha ganado 2 partidos (contra el Lecce y el Génova) de 8, incluida la derrota por 3-1 en Noruega.


    Datos que confirman la importancia de Lautaro, quien, sin embargo, por sí solo no basta: no lo convirtamos en el salvador de la patria.

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  • EL TÍTULO, COMO EL MUNDIAL

    Para repeler los ataques de Allegri y Conte, Chivu necesita recuperar a todo el equipo, tanto física como mentalmente. También porque no es tan fácil luchar por un Scudetto que parecía ya en el bolsillo y que, en cambio, ahora se teme perder.


    Ya que, a ojos de la crítica y del público, si el Inter ganara este campeonato solo estaría cumpliendo con su deber. De lo contrario, sería un fracaso, un poco como Italia en la fase de clasificación para el Mundial. Sin embargo, no se trata de un objetivo tan «asegurado», término que solo se aplica al Bayern de Múnich en Alemania y al París Saint-Germain en Francia. A eso se refiere Kolarov cuando dice que: «Con el Inter, todo parece dado por sentado».


  • LOS LLAMAMIENTOS DE CHIVU Y PIO ESPOSITO

    Chivu lanzó un mensaje alto y claro el sábado en la rueda de prensa previa al partido celebrada en Appiano Gentile: «En un momento en el que todos los partidos se convierten en finales, todos deben asumir sus responsabilidades».


    Esta frase es una respuesta a una pregunta sobre Thuram, pero lo mismo vale para los demás líderes del vestuario, empezando por el vicecapitán Barella. Sustituido, muy decepcionado en el banquillo por el error cometido en la jugada del empate de la Fiorentina y se fue inmediatamente a Coverciano antes que los demás azzurri del Inter.


    Entre ellos, Pio Esposito lanza un llamamiento (que no ha sido escuchado, a juzgar por las acusaciones al bloque del Inter tras la derrota en los penaltis en Bosnia) para la selección: «Dejad a un lado el apoyo a los equipos de club y ayudémonos todos juntos por el bien de Italia».

    Que haga lo mismo el vestuario del Inter de cara a los últimos compromisos contra Roma, Como, Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona y Bolonia.


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