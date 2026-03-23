Inter: el Scudetto es como Italia en el Mundial: una obligación o será un fracaso; los llamamientos de Chivu y Pio Esposito

Alarma en el Inter. Tras la derrota en el derbi contra el Milan y el empate con el Atalanta en San Siro, llega otro 1-1 en el campo de la Fiorentina. Con lo que ya suma 12 puntos perdidos tras ir ganando en esta liga.

Por decirlo en palabras de Carlo Vanzini, comentarista de Sky para la Fórmula 1 y aficionado nerazzurro: «¡Problemas, problemas, problemas!».

El coche pilotado por Chivu derrapa de forma evidente, con el indicador de reserva de combustible encendido.

En tan solo tres jornadas, la ventaja sobre el Milan ha bajado de 10 a 6 puntos, y la sobre el Nápoles se ha reducido a la mitad, de 14 a 7.

Quedan 8 curvas para la meta final: en la próxima, tras el parón por los partidos internacionales y un día antes del enfrentamiento directo entre Nápoles y Milán, el Inter jugará en casa contra la Roma en Semana Santa.



