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cm casemiro inter 2026
Emanuele Tramacere

Traducido por

Inter: Casemiro confirma su marcha del Manchester United: «La decisión está tomada, creo que ya es oficial»

Inter Milán
Carlos Henrique Casemiro
Brazil
Manchester United
Fichajes

En los últimos días se había confirmado en Brasil el interés del Inter por fichar al jugador como agente libre, y el propio jugador ha confirmado su marcha de los Red Devils

¿Puede el Inter soñar realmente con fichar a Casemiro como agente libre? La respuesta es sí, y la confirmación la ha dado el propio centrocampista brasileño al término del partido amistoso que Brasil perdió contra Francia en Estados Unidos (2-1 en Boston, nota del editor).


El exjugador del Real Madrid habló ante los micrófonos de la prensa presente —palabras recogidas por The Athletic— y confirmó su intención de decir adiós al Manchester United al final de la temporada. Un anuncio que, según él, ya está decidido y es prácticamente oficial.


  • «DECISIÓN OFICIAL»

    Ante la pregunta directa de si había cambiado de opinión sobre su marcha al final de la temporada, Casemiro respondió así: «Sigo sintiéndome muy a gusto en Manchester, pero creo que el anuncio ya es oficial. De verdad creo que la decisión está tomada y es definitiva». En cuanto al cariño de los aficionados, que piden que renueve, eludió el tema diciendo: «Me lo estoy pasando bien en este momento. Creo que habrá momentos difíciles a nivel emocional en estos últimos partidos con el Manchester United»


    El cariño que me han demostrado los aficionados es enorme

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  • ¿Está el Inter?

    Varios clubes de la MLS, como el Inter Miami de Lionel Messi y el Los Angeles Galaxy, han puesto sus ojos en Casemiro, pero desde Brasil (LEE AQUÍ LA RUMOR DE GLOBOESPORTE) han vuelto a plantear la posibilidad de que el jugador nacido en 1992 (que ya cumplió 34 años en febrero) pueda escuchar ofertas para quedarse en Europa, y entre ellas se encuentra también la idea del Inter, que probablemente se despida de Hakan Calhanoglu y está buscando un centrocampista con características más físicas por delante de la defensa. Las prioridades del fondo Oaktree son otras, como demuestra la negociación por Manu Koné con la Roma, pero si esta no se cerrara rápidamente, la opción de bajo coste y libre podría resultar tentadora para los nerazzurri.