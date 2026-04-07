Por un lado, el objetivo de mantener la ventaja sobre el Nápoles y el Milan hasta el final de la liga; por otro, los primeros contactos para adelantarse a la competencia en el mercado de fichajes. En estas semanas, el Inter está empezando a planificar el trabajo para el verano, y entre los nombres que figuran en la lista de los directivos nerazzurri sigue estando el de Moussa Diaby, delantero del Al Ittihad por el que ya se había hecho un intento en enero. En estos meses, la relación entre el jugador y el club árabe se ha complicado cada vez más, su agente está buscando una nueva solución para la reapertura del mercado y el Inter está al acecho.
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Inter: baja el precio de Diaby; el plan para el verano y la oferta del Al Ittihad; qué cambia con Dumfries y Luis Henrique
¿CUÁNTO CUESTA DIABY?
En enero, el Inter había presentado una oferta de 30 millones de euros, proponiendo fraccionar el pago a lo largo de varios años, pero el club árabe exigía el pago íntegro de una sola vez, por lo que la operación nunca llegó a concretarse. Dentro de unos meses, los nerazzurri podrían volver a intentar fichar a Diaby, que ya jugó en Italia en 2018 con la camiseta del Crotone (entrenado por Walter Zenga), conscientes de que hoy en día el valor de mercado del jugador podría ser más bajo: el francés, nacido en 1999, tiene contrato hasta 2029, pero intentará forzar su salida ya en el próximo mercado de fichajes, y por eso, al final, el Al Ittihad podría complacerlo dejándolo marchar por un precio inferior a su valor.
¿POR QUÉ EL INTER VUELVE A INTERESARSE POR DIABY?
En el último mercado de fichajes, el Inter buscaba un refuerzo que pudiera jugar en toda la banda, ya que estaban barajando la salida de Luis Henrique; tras intentar fichar a Cancelo y Perisic, también intentó hacerse con Diaby. En verano, el club nerazzurro podría plantearse la salida de Dumfries o de Luis Henrique, dependiendo de las ofertas que lleguen; por eso, si se marcha uno de los dos, se necesitará un refuerzo en esa posición para el 3-5-2 de Chivu, y así, entre las ideas, está la de volver a intentar fichar a Diaby. El jugador se muestra totalmente abierto a una posible llegada a Italia, pero habrá que sentarse a negociar con el Al Ittihad.