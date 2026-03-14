Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTAAFP
Gabriele Stragapede

Traducido por

Inter-Atalanta: el contacto entre Scalvini y Frattesi da que hablar. Marelli: «Realmente leve. Un episodio subjetivo»

Fuertes protestas por parte del equipo nerazzurro por el contacto en el área entre Scalvini y Frattesi, que ha suscitado más de una duda.

El Atalanta arranca un empate en los últimos minutos ante el Inter: el partido en San Siro termina 1-1, con el gol de Nikola Krstovic que igualó el marcador tras el tanto marcado en la primera parte por Francesco Pio Esposito.

Un partido que ha generado numerosas discusiones, especialmente en los últimos minutos de la vigésimo novena jornada de la Serie A: tanto el empate marcado por el exjugador del Lecce como el episodio del contacto entre Frattesi y Scalvini dan pie a numerosas interpretaciones.

Pero recapitulemos lo que ha sucedido al término de esta jornada de la máxima categoría del fútbol italiano e intentemos comprender, a través de las palabras de los expertos, todo el episodio del contacto.

  • EPISODIO

     Estamos en el minuto 87 del partido entre el Inter y el Atalanta. Situación ofensiva para el equipo dirigido por Cristian Chivu, que intenta acelerar el ritmo y lanzarse al ataque contra los bergameses en busca del gol que les dé la ventaja y la posible victoria.

    Llega un excelente balón al área de la Dea, al que se lanzan tanto Frattesi como Scalvini: según las imágenes que nos proporciona directamente DAZN, a través de las distintas repeticiones, el jugador nerazzurro se adelanta al defensa central de Raffaele Palladino, que golpea la pierna de Frattesi provocando un contacto cuando el balón ya había sido despejado.

    El árbitro Manganiello decide no intervenir, no pitar y dejar que el juego continúe. El juego sigue, el balón sale y finalmente hay una revisión del VAR: tras la revisión desde la sala de Lissone, se decide que la decisión sobre el terreno de juego es la correcta y se reanuda el partido con un saque de puerta de Carnesecchi.

    • Anuncios

  • LAS PALABRAS DE MARELLI

    Al término del partido, Luca Marelli, experto arbitral de DAZN, comentó así lo ocurrido en el estadio Giuseppe Meazza: «Frattesi se adelanta, Scalvini llega tarde y toca la pierna de Frattesi, pero, al ver la imagen, el contacto es realmente muy leve».

    Posteriormente, continuó diciendo: «Hay algo más de duda sobre esta jugada. En el contacto entre Frattesi y Scalvini, Frattesi se adelanta al jugador del Atalanta y hay un contacto entre los pies. No es una patada propiamente dicha, es una cuestión de sensibilidad y subjetividad. En este contacto, no veo una falta de penalti, no hay una verdadera falta de penalti. Manganiello no había visto nada, estos episodios no son visibles, es difícil tener certeza de lo que ha pasado. Es un episodio subjetivo, interpretable, cuyas opiniones son todas legítimas. Así lo ha decidido el VAR. En mi opinión, es correcto dejarlo pasar».

0