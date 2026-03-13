El Inter pierde a Alessandro Bastoni, el Atalanta recupera a Ederson, pero también hay novedades sobre Charles De Ketelaere y Giacomo Raspadori. Según informa Sky Sport, el centrocampista será convocado para el partido en San Siro, de cara al encuentro de liga previsto para mañana a las 15:00. El brasileño vuelve a estar disponible tras haberse perdido los últimos seis partidos: su última participación se remonta al partido de ida contra el Borussia Dortmund, tras lo cual una fatiga muscular le obligó a quedarse fuera en las semanas siguientes. Por su parte, el defensa azul no se recupera del golpe en la tibia que sufrió en el derbi en el choque con el rossonero Rabiot.
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Inter-Atalanta: Bastoni, probable baja; Ederson, recuperado. La decisión sobre De Ketelaere y Raspadori
LOS BASTONES, A UN PASO DE LA RETIRADA
Por lo tanto, Bastoni no podrá jugar el partido contra el Atalanta. En defensa, Carlos Augusto ocupará su puesto: hay dudas sobre una posible titularidad de Acerbi en defensa. En ese caso, Chivu colocaría a Akanji en el centro derecho y Bisseck se sentaría en el banquillo. Según informa Skysport, el defensa nacido en 1999 se ha quedado en la concentración, será evaluado mañana, pero como mucho irá al banquillo.
EL MEDIOCAMPO DE LA DEA
El regreso de Ederson supone una importante alternativa para el centro del campo del Atalanta, aunque es probable que el brasileño empiece inicialmente desde el banquillo: de hecho, el cuerpo técnico prefiere reincorporarlo poco a poco tras su larga ausencia, por lo que los titulares seguirán siendo, con toda probabilidad, De Roon y Pasalic.
LA ELECCIÓN DE DE KETELAERE Y RASPADORI
Por su parte, aún queda por evaluar el estado físico de Charles De Ketelaere y Giacomo Raspadori: ambos jugadores viajarán de todos modos a la concentración del equipo en Milán, pero la decisión definitiva sobre su presencia en el banquillo no se tomará hasta mañana por la mañana. De hecho, el cuerpo técnico quiere seguir supervisando su estado hasta el último momento antes de despejar las dudas sobre su convocatoria oficial para el partido,