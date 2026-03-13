Lorenzo Insigne, extremo del Pescara, ha hablado en Sky Calcio Unplugged: «He echado mucho de menos nuestro fútbol; la pasión que hay en Italia es difícil de encontrar en otros lugares, y además rindo mejor bajo presión, algo que no había recuperado», ha dicho el campeón de Europa de 2020 con Italia. «En comparación con antes hay menos talento, pero veo a chicos que están destacando, como Vergara, del Nápoles. En este momento necesitamos jugadores preparados para volver por fin al Mundial; Gattuso elegirá bien, trabajé un año con él (en el Nápoles, nota del editor). Hay que saltar al campo y ponerle el corazón, como hicimos nosotros en la Eurocopa. Tengo mucha confianza en los play-offs».
Dazn
Traducido por
Insigne: «El Nápoles me llamó cuando faltaban diez días para que cerrara el mercado, pero al final se decidieron por un jugador más preparado». ¿Qué pasó?
Bernardeschi
«He visto el Bolonia-Roma; ha hecho un gran partido, pero no es la primera vez; lo conocemos y, si tiene la oportunidad de volver a la selección, será de gran ayuda gracias a su experiencia».
LAZIO Y NÁPOLES
«Ellos tomaron otras decisiones; hablé con Sarri, pero no me lo tomé a mal; soy un profesional y lo acepto todo. El Nápoles se puso en contacto conmigo cuando faltaban entre 10 y 15 días para que cerrara el mercado; no os voy a contar lo que sentía en ese momento, pero al final se decantaron por un jugador más preparado. Pero conozco mis cualidades, le doy las gracias al Pescara, a Sebastiani y a Verratti; estoy centrado en el presente y en la permanencia, y luego ya veremos; quizá traiga aquí a Immobile, pero no es algo en lo que pensar ahora».
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