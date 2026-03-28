Insigne: «Amo Nápoles: habría vuelto a pie, habría aceptado incluso un sueldo de 1.500 euros. En Toronto estaba deprimido futbolísticamente»

Lorenzo Insigne ha regresado a Italia tras su etapa en Toronto. Lo ha hecho para salvar al Pescara, que actualmente ocupa el último puesto de la Serie B con 29 puntos, pero a solo dos puntos del Bari, decimoséptimo con 31 puntos y que ocupa la primera de las dos plazas para el play-out.





Un regreso romántico 14 años después del ascenso a la Serie A en 2012, cuando el entrenador era Zeman y sus compañeros de equipo Marco Verratti y Ciro Immobile. En Sportweek, Insigne ha hablado de su regreso a Italia y también de su frustrado fichaje por el Nápoles, con el que hubo contactos en enero.