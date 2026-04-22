¿Ingresos por traspasos para nuevos fichajes? El trío del VfB Stuttgart parece estar a punto de marcharse

Stergiou y Keitel no están convenciendo en Heidenheim y Augsburgo, lo que deja a VfB con la opción de venderlos en verano. Se esperan 2 millones por el suizo y 1,5 millones por Keitel.

La situación de Milosevic es más incierta: en la segunda vuelta con el Bremen ha marcado tres goles y dado una asistencia. Según Absolut-Fussball, Werder y Stuttgart barajan prorrogar la cesión si los verdiblancos se salvan.

De no alcanzarse un acuerdo, se estudiaría un traspaso definitivo: el Stuttgart pide unos ocho millones de euros y, si llegara esa oferta, el club no pondría trabas al joven de 20 años.