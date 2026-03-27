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¡Inglaterra, víctima de un robo! El árbitro no saca tarjeta roja al uruguayo Manuel Ugarte a pesar de haber recibido dos amonestaciones en una extraña jugada de un partido amistoso
Confusión en Wembley tras evitar Ugarte la expulsión
En un momento de auténtico caos en Wembley, Ugarte evitó la tarjeta roja a pesar de que el árbitro Sven Jablonski pareció amonestarlo en dos ocasiones. El internacional uruguayo recibió la primera tarjeta amarilla por una entrada a destiempo en la segunda parte, una decisión que se hizo notar claramente a medida que avanzaba el partido.
El drama se intensificó en el minuto 81, después de que Ben White abriera el marcador para Inglaterra. Ugarte fue uno de los jugadores sudamericanos que protestaron por el gol, lo que llevó a Jablonski a mostrarle una segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, para sorpresa de todo el estadio, no le siguió una tarjeta roja y el centrocampista permaneció en el campo.
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Los árbitros se retractan sobre la segunda tarjeta amarilla
Mientras los aficionados esperaban la expulsión, al parecer el cuarto árbitro comunicó que se había anulado la segunda tarjeta amarilla. Este extraño giro permitió a Ugarte seguir en el campo hasta que fue sustituido por Emiliano Martínez en el minuto 87, lo que le evitó la suspensión.
Las crónicas posteriores al partido sugirieron que los árbitros afirmaron que la primera tarjeta amarilla iba dirigida a José María Giménez. Esto no sirvió para satisfacer a los observadores.
El drama de la penalización en los últimos minutos aviva la polémica
El arbitraje acaparó el protagonismo de una noche que comenzó como un tranquilo partido amistoso. La tensión alcanzó su punto álgido cuando se consideró que White, que regresaba a la selección por primera vez desde 2022, había cometido una falta sobre Federico Viñas. La decisión del árbitro de señalar el punto de penalti tras consultar el VAR enfureció a la selección inglesa.
Harry Maguire se mostró especialmente crítico tras el empate a 1-1, sin tapujearse a la hora de valorar la actuación de Jablonski. El defensa del United calificó la decisión del penalti de «ridícula» y «floja» ante ITV.
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Valverde consigue un empate en medio del caos arbitral
Fede Valverde transformó el polémico penalti, lo que garantizó que el partido terminara en empate. Aunque se anunciaba como un partido de preparación, toda la atención se centró en las decisiones erráticas de los árbitros alemanes.
El hecho de que Ugarte terminara el partido a pesar de dos tarjetas amarillas aparentemente distintas ha dejado un mal sabor de boca. Sigue sin estar claro por qué se modificó el acta del partido sobre la marcha, privando a Inglaterra de la oportunidad de enfrentarse a 10 hombres durante los últimos compases en Wembley.