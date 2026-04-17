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Inglaterra debe convocar al jugador del Nottingham Forest, que aporta «algo diferente» a Cole Palmer, Phil Foden y el resto, mientras Morgan Gibbs-White lucha por estar en el Mundial
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Cómo Gibbs-White se ha convertido en una figura emblemática para el Forest
Gibbs-White se ha convertido en una figura clave en el City Ground tras su fichaje de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) procedente del Wolverhampton en 2022. El Forest considera que la inversión ha valido la pena y pediría casi el doble en una eventual venta.
Tras renovarlo el verano pasado ante el interés del Tottenham, el club confía en que el jugador de 26 años, con más de 160 partidos como red, siga sumando encuentros en el City Ground.
Gracias al club, el centrocampista ya cuenta con seis convocatorias con la selección absoluta y aspira a estar en la próxima Copa del Mundo.
¿Podrá Gibbs-White ganarse un puesto en la selección inglesa para el Mundial de 2026?
Jugadores como Jude Bellingham, Morgan Rogers y Eberechi Eze también compiten, pero el exinternacional sub-21 inglés Lansbury —que respalda la campaña «Check Your Bally’s» para recaudar fondos contra el cáncer testicular en la próxima jornada de la Premier— respondió a GOAL sobre las opciones de Gibbs-White: «Está jugando bien y aporta algo distinto, así que debe estar en la conversación. Para mí ocupa un lugar alto, ya que juega cada semana y está entre los cuatro finalistas de la competición europea».
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El ex capitán de los Reds, Lansbury, apoya una causa que le toca de cerca.
Lansbury ha visto cómo Gibbs-White superaba los diez goles esta temporada y generaba 43 ocasiones en la Premier League; solo Foden, con dos más, le supera en esa estadística entre los candidatos a la selección inglesa.
El Forest confía en su capitán para recibir al Burnley el domingo, en el marco de la campaña «Check Your Bally’s».
Al explicar la iniciativa, Lansbury dijo: «Bally’s y Oddballs se han unido. En 2016 me sometí a pruebas de detección de cáncer, y que tomen el control del estadio del Forest es un enorme gesto.
«Para mí es un honor participar y espero ayudar a concienciar y recaudar fondos. Si una sola persona se hace las pruebas a tiempo y eso le salva la vida, las posibilidades de recuperación son mucho mayores que si se deja pasar el tiempo».
¿Podrá Marinakis convertir al Forest en un habitual de las competiciones europeas?
El Forest recibirá al Burnley en el City Ground tras una ajustada victoria sobre el Oporto, con diez jugadores, en la Europa League, que lo llevó a su primera semifinal continental en 42 años, desde la era del legendario exentrenador Brian Clough.
El desvío de Gibbs-White dio a los Reds una victoria global por 2-1, con títulos aún en juego en 2026. El objetivo es que estas ocasiones se vuelvan habituales para un equipo con dos Copas de Europa en su palmarés.
Preguntado sobre si el ambicioso propietario Evangelos Marinakis puede hacer del Forest un habitual en Europa, Lansbury añadió: «Sí, el club está hecho para eso, ¿no? Es un club realmente fantástico con una gran base de aficionados y, para devolverlo a los buenos tiempos que vivió, creo que no está tan lejos de sus sueños. También tienen una gran oportunidad en Europa, así que esperemos que puedan ir y ganar la competición».
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Echa un vistazo a tu Bally's: explicación de la campaña y cómo interviene el VAR
Durante el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo, Bally Bet donará 100 libras a la fundación The OddBalls por cada revisión del VAR en la Premier League este fin de semana, como parte de su campaña «Check Your Bally’s».
Cada vez que el partido se detenga para una revisión, Bally Bet donará £100, recordando que revisar el partido es tan importante como revisarse a uno mismo.
El 19 de abril, en el partido Nottingham Forest-Burnley, la marca reforzará el mensaje.
Aprovechando los hábitos de los aficionados, Bally Bet difundirá el mensaje «Check Your Bally’s» a través de las pantallas LED, las pantallas gigantes y el programa del partido, recordando que la revisión no debe limitarse al fútbol. La Fundación OddBalls estará en el City Ground para que los aficionados hablen con profesionales.