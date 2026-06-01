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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Inglaterra contrató a Thomas Tuchel para ganar el Mundial de 2026; cualquier resultado inferior será un fracaso

Opinion
England
T. Tuchel
World Cup
FEATURES

Cuando Thomas Tuchel fue nombrado seleccionador de Inglaterra en octubre de 2024, su objetivo era claro: ganar el Mundial de 2026. Veinte meses después, el torneo se acerca y la lista de los Tres Leones confirma el gran desafío que afrontará el técnico alemán en Norteamérica.

Inglaterra llega al Mundial como favorita tras una fase de clasificación perfecta, pero sigue siendo una incógnita bajo su nuevo seleccionador a pocos días del inicio del torneo.

Sin embargo, Tuchel insiste en hacer las cosas a su manera y, fiel a su promesa de no temer decisiones impopulares, presentó una de las convocatorias más polémicas de la historia, dejando fuera a varios jugadores de renombre.

El técnico confía en que este grupo ponga fin a 60 años de frustración del fútbol masculino inglés, pero cualquier resultado menor se considerará un fracaso.

  • Thomas Tuchel Announced As New England ManagerGetty Images Sport

    «Enfoque exclusivo»

    Desde el principio, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha admitido que contrató a Tuchel para ganar el Mundial 2026. Aunque su contrato se ha ampliado hasta la Euro 2028, que se jugará en casa, la FA asume el riesgo de ser tildada de arrogante.

    Su contrato inicial de 18 meses, que llegaba solo hasta la Copa, mostraba la obsesión inglesa por dar un paso más allá de lo logrado con Gareth Southgate y acabar con seis décadas de sequía.

    Tras su nombramiento en octubre de 2024, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, afirmó: «Queríamos un equipo técnico que nos diera las mejores opciones de ganar un gran torneo, y creemos que lo lograrán. Thomas y su equipo están totalmente centrados en darnos las mejores posibilidades de ganar el Mundial de 2026».

    En su primera rueda de prensa, el técnico repitió: «El objetivo es el más grande del fútbol mundial».

    En febrero, tras la histórica clasificación, se le preguntó si Inglaterra podía ganar este verano y Tuchel respondió: «Sí, lo creemos. Sabemos que es difícil y otros países también lo creen, pero pensamos que podemos ser protagonistas y vamos a por ello».

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Una incógnita

    Tuchel empezó a trabajar en marzo de 2025. La fase de clasificación al Mundial fue impresionante: Inglaterra terminó primera de grupo con ocho victorias en ocho partidos y sin encajar gol, superando a Serbia, Albania, Letonia y Andorra.

    Además, se atisbó un estilo de juego coherente, con Elliot Anderson y Morgan Rogers como piezas clave en el sistema ofensivo, fluido y de control de balón del seleccionador.

    Pese a ello, nadie sabe qué esperar de los renovados Tres Leones cuando arranque el torneo el 11 de junio.

    La incertidumbre se debe sobre todo a los preocupantes resultados en los amistosos frente a rivales similares a los que podrían encontrar en las ampliadas eliminatorias del torneo. En junio de 2025 cayeron ante la potente Senegal en el City Ground, y en marzo empataron con Uruguay y perdieron con Japón, justo antes de que Tuchel anunciara la lista definitiva.

    Además, Inglaterra aún no ha jugado contra ningún equipo del top 10 de la FIFA bajo Tuchel y no lo hará antes del torneo, pues solo tiene previstos amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica en Estados Unidos.

    Senegal, Uruguay y Japón son las únicas del top 20 a las que se ha medido, y en ninguna ha ganado.

  • Cole Palmer England 2026Getty

    Se lo está buscando

    Los resultados de marzo colmaron el vaso para Tuchel, que confeccionó una lista de 26 jugadores con decisiones polémicas: varios de los que jugaron contra Uruguay y Japón fueron descartados.

    Destacan las ausencias de Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White, mientras que Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson e Ivan Toney fueron convocados. La decisión generó una fuerte polémica en medios y redes, dejando a muchos aficionados atónitos.

    Tuchel asume un gran riesgo al marginar a jugadores con alto potencial; Maguire tiene experiencia en grandes torneos y puede influir en ambas áreas; Alexander-Arnold y Wharton destacan para romper bloques bajos, mientras que Palmer, Foden y Gibbs-White brillan en momentos clave —sobre todo Palmer, con una asistencia en la semifinal y un gol en la final de la Euro 2024—.

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    Preocupaciones sobre la profundidad

    La convocatoria para Norteamérica preocupa por la falta de profundidad en la plantilla debido a las ausencias.

    Aunque Tuchel ha elegido probablemente su once más fuerte, muchos se preguntan quién aportará el golpe necesario en los momentos complicados de un torneo.

    El banquillo inglés incluiría dos porteros, Tino Livramento, Spence, John Stones, Burn, Quansah, Kobbie Mainoo, Henderson, Jude Bellingham o Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Toney y Ollie Watkins.

    Pocos garantizan rendimiento en momentos clave y muchos carecen de experiencia en torneos. Si Inglaterra fracasa en Norteamérica, la crítica apuntará a la convocatoria como el origen del problema.

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    «Los equipos ganan los campeonatos»

    Tuchel ya avisó que no le importaba tomar decisiones impopulares y mantuvo su elección de plantilla pese a las críticas.

    «Desde el primer día tuvimos claro que intentábamos construir el mejor equipo posible, que no es necesariamente el formado por los 26 jugadores con más talento», declaró en una rueda de prensa tras dar a conocer oficialmente la plantilla. «Los equipos ganan campeonatos, y lo que intentamos conseguir solo se puede lograr como equipo. Contamos con jugadores preparados y comprometidos con la idea del espíritu de equipo y el altruismo.

    «Contamos con especialistas para diferentes situaciones: cuando vamos ganando, cuando necesitamos remontar. Siempre hemos dicho que queremos ser un equipo fuerte a balón parado, así que tenemos especialistas para eso, y queremos ser un equipo fuerte en los penaltis, también tenemos especialistas para eso».

    Más tarde añadió: «Se trata de forjar una hermandad y una energía determinada, para luego poder transmitirla a nuestros aficionados. Una vez que lo consigamos, todo es posible. Intentaremos ganar este torneo».

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-CHELSEA-TROPHYAFP

    Especialista en copas

    Cuando se calme el revuelo en torno a la polémica plantilla de Tuchel, solo importarán los resultados, y Tuchel tiene un historial probado, sobre todo en copas.

    En el Borussia Dortmund alcanzó la final de la DFB-Pokal en sus dos temporadas y, en 2017, rompió una sequía de cinco años al ganar el título ante el Eintracht de Fráncfort.

    En su segunda temporada con el París Saint-Germain conquistó la Copa de Francia, dominio esperado en la liga local, y llevó al club a su primera final de la Liga de Campeones en 2020, donde el PSG cayó por la mínima ante el Bayern de Múnich.

    En el Chelsea alcanzó cuatro finales de cinco posibles, ganando la más importante. La cima llegó en 2021, cuando condujo al Chelsea, entonces outsider, a su segunda Liga de Campeones tras vencer al Manchester City de Guardiola. Quince días antes los Blues habían perdido la final de la FA Cup contra el Leicester, y en 2022 cayeron en las finales de la FA Cup y la Carabao Cup ante el Liverpool, ambas en penaltis.

    A ello suma títulos ligueros en Francia y Alemania, si bien el Bayern solo ganó la Bundesliga 2023 tras el famoso colapso del Dortmund en la última jornada.

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    «Creemos un espíritu de equipo, juguemos con valentía»

    Tras admitir que la actual generación inglesa puede acabar con la larga espera de un título, la FA buscó un técnico capaz de llevarlos a la victoria. Tuchel, uno de los pocos entrenadores de élite que cumple las expectativas, afronta el mayor reto de su carrera.

    Inglaterra es una incógnita, pero cualquier resultado que no sea ganar el Mundial se considerará un fracaso. La tarea parece aún más desalentadora si se miran los jugadores convocados y los ausentes. Si su mantra “el equipo por encima del talento” funciona, pocos cuestionarán al seleccionador.

    Al preguntarle qué se necesita para triunfar en Norteamérica, Tuchel respondió: «Hace falta algo de suerte, elegir bien, mantener la salud, aprovechar el impulso, crear unidad, jugar con valentía y hambre de victoria, y saber gestionar los momentos clave.

    «Si llegamos a la fase eliminatoria, será cuestión de detalles. Se necesitarán nervios de acero. No todo depende de nosotros, pero es bueno haber marcado el objetivo».

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