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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Inglaterra contrató a Thomas Tuchel para ganar el Mundial de 2026; cualquier otro resultado será un fracaso

Opinion
England
T. Tuchel
World Cup
FEATURES

Cuando Thomas Tuchel fue nombrado seleccionador de Inglaterra en octubre de 2024, su objetivo era claro: ganar el Mundial de 2026. Veinte meses después, el torneo ya está cerca y la lista de los Tres Leones confirma el gran desafío que tiene el técnico alemán al llegar a Norteamérica.

Inglaterra es favorita para el Mundial tras una fase de clasificación impecable, pero sigue siendo una incógnita bajo su nuevo seleccionador a pocos días del torneo.

Tuchel, sin embargo, está decidido a hacer las cosas a su manera y, fiel a su promesa de no temer decisiones impopulares, presentó una de las convocatorias más polémicas de la historia, dejando en casa a varios jugadores de renombre.

El técnico confía en que este grupo ponga fin a 60 años de frustración, pero cualquier resultado menor se considerará un fracaso.

  • Thomas Tuchel Announced As New England ManagerGetty Images Sport

    «Enfoque exclusivo»

    Desde el principio, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha admitido que contrató a Tuchel para ganar el Mundial 2026. Aunque su contrato se amplió hasta la Euro 2028, que se jugará en casa, volvieron a arriesgarse a ser tildados de arrogantes.

    Su contrato inicial de 18 meses, que llegaba solo hasta la Copa, mostraba la obsesión inglesa por dar un paso más allá de lo conseguido con Gareth Southgate y acabar con seis décadas de sequía.

    Tras su nombramiento en octubre de 2024, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, afirmó: «Queríamos un equipo técnico que nos diera las mejores opciones de ganar un gran torneo, y creemos que lo lograrán. Thomas y su equipo están totalmente centrados en darnos las mejores posibilidades de ganar el Mundial de 2026».

    En su primera rueda de prensa, el técnico reiteró: «El objetivo es el más grande del fútbol mundial».

    En febrero, tras la histórica clasificación, se le preguntó si Inglaterra podía ganar este verano y respondió: «Sí, lo creemos. Sabemos que es difícil y otros también lo creen, pero pensamos que podemos ser protagonistas y vamos a por ello».

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Una incógnita

    Tuchel empezó a trabajar en marzo de 2025 y llevó a Inglaterra a una fase de clasificación perfecta: ocho victorias en ocho partidos, todos sin encajar gol, superando a Serbia, Albania, Letonia y Andorra.

    Además, se atisbó un estilo de juego coherente, con Elliot Anderson y Morgan Rogers como piezas clave en el sistema ofensivo, fluido y de control de posesión del seleccionador.

    Pese a ello, nadie sabe qué esperar de los renovados Tres Leones cuando arranque el torneo el 11 de junio.

    La incertidumbre se debe sobre todo a los preocupantes resultados en los amistosos ante rivales similares a los que podrían encontrar en las ampliadas eliminatorias del torneo. En junio de 2025 cayeron ante la potente Senegal en el City Ground, y en marzo empataron con Uruguay y perdieron con Japón, justo antes de que Tuchel anunciara la lista definitiva.

    Además, Inglaterra aún no ha medido fuerzas con ningún otro equipo del top 10 de la FIFA bajo Tuchel, y no lo hará antes del torneo, pues solo tiene previstos amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica tras llegar a Estados Unidos.

    Esas son las únicas del top 20 a las que se ha medido, y en ninguna ha triunfado.

  • Cole Palmer England 2026Getty

    Se lo buscó

    Los resultados de marzo colmaron el vaso para Tuchel, que confeccionó una lista de 26 jugadores con decisiones polémicas: varios de los que jugaron contra Uruguay y Japón quedaron fuera de forma inesperada.

    Destacan las ausencias de Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White, mientras que Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson e Ivan Toney fueron convocados. La decisión generó una fuerte polémica en medios y redes, dejando a muchos aficionados atónitos.

    Tuchel asume un gran riesgo al marginar a jugadores con alto potencial; Maguire tiene experiencia en grandes torneos y puede influir en ambas áreas; Alexander-Arnold y Wharton destacan para romper un bloque bajo, mientras que Palmer, Foden y Gibbs-White brillan en momentos clave —sobre todo Palmer, con una asistencia en la semifinal y un gol en la final de la Euro 2024—.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Preocupaciones sobre la profundidad

    La convocatoria para Norteamérica preocupa por la falta de profundidad en la plantilla debido a las ausencias.

    Aunque Tuchel ha elegido su once más fuerte, muchos se preguntan quién aportará el golpe decisivo cuando lleguen los momentos complicados habituales en un torneo.

    El banquillo inglés incluiría dos porteros, Tino Livramento, Spence, John Stones, Burn, Quansah, Kobbie Mainoo, Henderson, Jude Bellingham o Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Toney y Ollie Watkins.

    Pocos transmiten confianza y muchos carecen de experiencia en grandes torneos. Si Inglaterra fracasa, la elección de la plantilla será señalada como el origen del problema.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    «Los equipos ganan los campeonatos»

    Tuchel ya avisó que no le importaban las decisiones impopulares y mantuvo su elección de plantilla pese a las críticas.

    «Desde el primer día tuvimos claro que intentábamos construir el mejor equipo posible, que no es necesariamente el formado por los 26 jugadores con más talento», declaró en una rueda de prensa tras dar a conocer oficialmente la plantilla. «Los equipos ganan campeonatos, y lo que intentamos conseguir solo se puede lograr como equipo. Contamos con jugadores preparados y comprometidos con la idea del espíritu de equipo y el altruismo.

    «Contamos con especialistas para diferentes situaciones: cuando vamos ganando o cuando necesitamos remontar. Queremos ser fuertes a balón parado y en penaltis, y también tenemos especialistas para eso».

    Más tarde añadió: «Se trata de forjar una hermandad y una energía determinada, para luego poder transmitirla a nuestra afición. Una vez que lo consigamos, todo es posible. Intentaremos ganar este torneo».

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-CHELSEA-TROPHYAFP

    Especialista en copas

    Cuando se calme el revuelo en torno a la polémica plantilla de Tuchel, solo importarán los resultados, y su historial demuestra que los consigue, sobre todo en copas.

    En el Borussia Dortmund alcanzó la final de la DFB-Pokal en sus dos temporadas y, en 2017, rompió una sequía de cinco años al ganar el título ante el Eintracht de Fráncfort.

    En el PSG conquistó la Copa de Francia en su segunda campaña y llevó al club a su primera final de la Champions, perdida por la mínima ante el Bayern en 2020.

    En el Chelsea alcanzó cuatro finales de cinco posibles, ganando la más importante. La cima llegó en 2021, cuando llevó de outsider al Chelsea a su segunda Liga de Campeones tras vencer al Manchester City de Guardiola. Quince días antes había perdido la FA Cup contra el Leicester, y en 2022 cayó en las finales de la FA Cup y la Carabao Cup ante el Liverpool, ambas en penaltis.

    A ello suma títulos ligueros en Francia y Alemania, si bien el Bayern solo ganó la Bundesliga 2023 tras el famoso colapso del Dortmund en la última jornada.

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    «Creemos un espíritu de camaradería, juguemos con valentía»

    Tras admitir que la actual generación inglesa puede acabar con la larga espera de un título, la FA buscó un técnico capaz de llevarlos a la victoria. Tuchel, uno de los pocos entrenadores de élite que cumple las expectativas, afronta el mayor reto de su carrera.

    Inglaterra es una incógnita, pero cualquier resultado que no sea el título se considerará un fracaso. La tarea parece más difícil al ver los jugadores convocados y los ausentes. Si su mantra «el equipo por encima del talento» funciona, pocos cuestionarán su criterio.

    Al preguntarle cómo triunfar en Norteamérica, Tuchel respondió: «Necesitamos algo de suerte, elegir bien, mantenernos sanos, aprovechar el impulso, crear unión y jugar con valentía y ambición.

    «Si llegamos a la fase eliminatoria, será cuestión de detalles. Se necesitarán nervios de acero. No todo depende de nosotros, pero es bueno haber marcado el objetivo».

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