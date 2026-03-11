«¡Indiscutible!» - Thiago Silva apoya a Neymar para que forme parte de la selección brasileña en el Mundial de 2026

Según se informa, Neymar ha sido incluido en la amplia lista preliminar de Carlo Ancelotti para enfrentarse a Francia y Croacia durante el próximo parón internacional a finales de marzo. El técnico italiano es conocido por valorar la experiencia y la calidad de élite en entornos de alta presión, y Neymar encaja perfectamente en ese perfil si es capaz de mantener su condición física durante los próximos meses de la campaña nacional.

A poco más de tres meses para que se decidan las plantillas definitivas, Neymar tiene la presión de demostrar que puede soportar el rigor de un torneo internacional completo. Solo ha jugado tres partidos con el Santos en lo que va de la temporada 2026 en Brasil, tras recuperarse recientemente de una operación, y se perdió el último encuentro contra el Mirassol.