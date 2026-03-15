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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Indignación contra los árbitros y el VAR también en Alemania: el Bayern de Múnich, furioso en Leverkusen; qué ocurrió y el reconocimiento del error por parte del árbitro

En la Bundesliga, todo puede pasar en el partido entre el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen.

Se respira un ambiente de gran tensión en el Bayern de Múnich —a la espera del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra elAtalanta— tras el partido de la Bundesliga disputado ayer en Leverkusen contra el Bayer.

En este gran partido se produjeron dos incidentes muy comentados que han generado numerosas polémicas en el entorno bávaro: el gol anulado a Harry Kane en el minuto 63 y la expulsión —por doble amarilla— impuesta a Luis Díaz en el 84 por una supuesta simulación.

El partido terminó 1-1 (con el Bayern de Múnich jugando 9 contra 11), pero las decisiones del árbitro Dingert han dado mucho que hablar y reflexionar.

  • LOS EPISODIOS

    Empecemos por la primera jugada: el gol no concedido a Kane. En un primer momento, el gol fue validado, pero posteriormente el VAR intervino para anularlo por un toque de mano del delantero inglés (el Bayern de Múnich alegó que el brazo estaba pegado al cuerpo). El árbitro explicó después que no había visto el toque porque tenía la visión tapada, pero las imágenes posteriores le dejaron claro que sí había habido contacto y que se había detectado un ligero movimiento del brazo por parte del exjugador del Tottenham.

    En los últimos compases del partido, por su parte, Luis Díaz cayó dentro del área del Bayer Leverkusen tras un contacto con el portero rival Blaswich, levantándose inmediatamente sin protestar. Sin embargo, el árbitro Dingert le mostró la segunda tarjeta amarilla, expulsando al extremo colombiano y desatando numerosas protestas en el banquillo del Bayern de Múnich.

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  • LAS PALABRAS DEL ÁRBITRO

    Tras el partido, después de revisar las imágenes, el árbitro hizo las siguientes declaraciones sobre lo ocurrido, según recoge Sky Sports DE: «Desde mi posición parecía que Díaz se había lanzado. Al ver los vídeos, digo: no es penalti y la segunda tarjeta amarilla es muy severa. Si hubiera visto estas imágenes antes, no lo habría expulsado».

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