¿Indicio de traspaso? Said El Mala, del Colonia, toma una medida sorprendente siguiendo el ejemplo de Florian Wirtz

El anterior asesor de El Mala, procedente de los alrededores de Colonia y que también se ocupaba de su hermano mayor Malek, fue visto por última vez a finales de febrero en las instalaciones del Chelsea FC. Los Blues están interesados en ficharlo para el verano. Además, según la revista Sport Bild, ojeadores del Newcastle United estuvieron presentes en el estadio durante el partido contra el BVB para ver al talentoso delantero.

Un cambio de asesor suele indicar un posible traspaso; los rumores sobre la salida de El Mala del Colonia en verano llevan tiempo circulando. Según se ha podido saber, el Brighton & Hove Albion ya fue rechazado en enero con una oferta de 30 millones de euros. Al parecer, los Seagulls quieren mejorar la oferta este mismo mes. Por su parte, el Chelsea y el Newcastle solo habrían tanteado el terreno.

Además, en los últimos tiempos ha habido especulaciones sobre el interés del BVB y del FC Bayern München por El Mala. Sin embargo, no se tiene constancia de ninguna oferta concreta por parte de los dos clubes de la Bundesliga.