Según el diario *Bild*, el fichaje del joven defensa Joane Gadou del RB Salzburgo al Borussia Dortmund ya es oficial. El jugador de 19 años superó el reconocimiento médico el lunes.
Traducido por
¡Incluso ya ha pasado el reconocimiento médico! Al parecer, el BVB está a punto de cerrar su primer gran fichaje del verano
Sin embargo, ese mismo día el diario «Bild» informó de que el Salzburgo, de la Bundesliga austriaca, pedía más de 20 millones por Gadou. Según esas informaciones, el club buscaba 25 millones de traspaso base más entre cuatro y seis millones en bonificaciones. El director deportivo Ole Book y Lars Ricken pusieron fin a la situación de forma contundente.
Según Bild, finalmente se pactó una indemnización de 19,5 millones de euros, más hasta 4,5 millones en variables.
El jugador ya se despidió de la afición del Salzburgo: «Me voy con recuerdos imborrables y momentos inolvidables gracias a las personas maravillosas que conocí. Agradezco a entrenadores, personal, compañeros y todos los que, directa o indirectamente, formaron parte de mi etapa aquí», publicó en Instagram.
El central francés, de 1,95 m, llegó en 2024 procedente de la cantera del París Saint-Germain y esta temporada ha jugado 33 partidos con el Salzburgo, incluidos varios en la Europa League.
En Dortmund reforzará la defensa central, que sufre por la retirada de Niklas Süle, la lesión de Emre Can y la incertidumbre sobre el futuro de Nico Schlotterbeck.
- Getty Images
El BVB ficha a Gadou: «A esta edad ya está más avanzado que Dayot Upamecano»
El interés del Dortmund por Gadou lleva tiempo. Incluso Sebastian Kehl, antecesor de Book en el BVB, ya lo había observado en primavera.
Según Michael Unverdorben, subdirector de deportes de Salzburger Nachrichten, el BVB obtendría en Gadou un defensa que «a esta edad ya está más avanzado de lo que lo estaba Dayot Upamecano en su momento».
«Sin duda es el mejor central del Salzburgo. Siempre se supo que sería un gran fichaje: tiene cualidades increíbles y enorme potencial. Es fuerte en el uno contra uno y en el juego aéreo, y reúne todo lo que necesita un defensa de talla internacional», declaró Unverdorben en una entrevista con SPOX a principios de mayo.