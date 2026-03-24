Un balance provisional: el Türkgücü München suma hasta la fecha más entrenadores (3) que victorias (2) en la actual temporada de la Bayernliga Süd, la quinta división. El club tiene pendiente una demanda de la ciudad de Múnich, fue excluido temporalmente de la competición por carecer de seguros para sus jugadores, perdió en 2026 los cuatro partidos disputados con un diferencial de goles de 1-11 y ocupa, sin opciones, el último puesto de la tabla. Así pues, bienvenidos a la meta de la que posiblemente sea la montaña rusa más espectacular de la historia reciente del fútbol alemán.
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¡Incluso su propia ciudad ha demandado al club tradicional! La que posiblemente sea la montaña rusa más espectacular del fútbol alemán
En 1975, un grupo de inmigrantes turcos fundó el SV Türk Gücü. En español: «Fuerza turca». Tras varios años en la Bayernliga, entonces de tercera división, y una quiebra en 2001, se sucedieron los descensos y las fusiones. Entonces llegó Hasan Kivran. El empresario germano-turco se incorporó al club en 2016, cuando este militaba en sexta división, y llevó al Türk Gücü en un tiempo récord hasta la 3.ª Liga, lo que supuso su debut en el fútbol profesional. En su debut en la 3.ª Liga en la temporada 2020/21, el equipo reforzado se mantuvo durante mucho tiempo en la parte alta de la tabla. Kivran quería más: soñaba con el ascenso a la 2.ª Bundesliga.
En el verano de 2021, el Türkgücü se separó de la sección profesional y planeó salir a bolsa como tercer club de fútbol de Alemania, tras el Borussia Dortmund y el SpVgg Unterhaching. El plan fracasó, Kivran puso fin a su compromiso financiero poco después, el club tuvo que declararse en quiebra de nuevo e incluso suspendió sus actividades deportivas a principios de 2022, durante su segunda temporada en la tercera división. El procedimiento de quiebra sigue en curso, pero podría concluir en 2026.
- Nino Duit
El Türkgücü hizo realidad el gran sueño de cualquier aficionado al fútbol
Tras su espectacular descenso de la 3.ª Liga, el Türkgücü jugó durante tres años en la Liga Regional de Baviera. La eterna cuestión del estadio siguió sin encontrar una solución duradera. Las instalaciones deportivas locales del distrito, situadas en la calle Heinrich-Wieland de Perlach, no son adecuadas para partidos a partir de la Liga Regional, y en Múnich escasean los recintos alternativos adecuados.
Desde el inicio de su ascenso, el Türkgücü disputó la mayoría de sus partidos como local en el estadio Grünwalder, demasiado grande, demasiado caro y, además, saturado (no solo por el TSV 1860). En la 3.ª división, algunos partidos se celebraron en el Estadio Olímpico, que, sin embargo, tuvo que permanecer casi siempre vacío debido a las restricciones por el coronavirus. En la Liga Regional, el Türkgücü regresó por fases al histórico estadio Dantestadion, cumpliendo así, al menos para los groundhoppers alemanes, un sueño largamente acariciado.
Los «groundhoppers» son aficionados al fútbol que quieren ver el mayor número posible de partidos en estadios diferentes y, a ser posible, muy especiales. Estadios como el Dantestadion, donde no se habían disputado partidos de fútbol durante más de 20 años. Los «groundhoppers» acudieron en peregrinación desde cerca y de lejos, constituyeron siempre una parte considerable de todos los espectadores en los partidos en casa del Türkgücü en el Dantestadion y, en alguna ocasión, fueron incluso saludados por el locutor del estadio a través de un anuncio.
Deudas y disputas en muchos frentes
Es probable que los ingresos adicionales por venta de entradas le hayan venido muy bien al Türkgücü. Sin embargo, parece que el club no se ha tomado muy en serio el pago de las facturas. En octubre, el Süddeutsche Zeitung informó de que el Ayuntamiento de Múnich había presentado una demanda contra el Türkgücü. El motivo son unas deudas que, según se afirma, ascienden a unos 112 000 euros, en su mayor parte por el alquiler del estadio impagado de la temporada 2022/23 de la Liga Regional. El Türkgücü presentó un recurso y el litigio sigue en curso. Este viernes, el Tribunal Regional de Múnich I dictará sentencia.
Mientras tanto, las deudas con la Federación Deportiva del Estado de Baviera (BLSV) ya han tenido consecuencias inmediatas a lo largo de esta temporada. Como el Türkgücü pagó las cuotas de afiliación con retraso, los jugadores ya no tenían seguro de accidentes y, por lo tanto, no pudieron jugar durante un tiempo. Un partido de liga programado para mediados de octubre contra el FC Pipinsried fue cancelado y se contabilizó como una derrota por 0-2 sin jugar.
Al parecer, también existen otras deudas con la mutua de accidentes laborales y con la Federación Bávara de Fútbol (BFV). Además, desde hace varios años se publican regularmente informes sobre salarios de jugadores pendientes de pago. En 2024, la FIFA impuso una prohibición de fichajes porque, al parecer, el Türkgücü solo pagó una parte de la indemnización acordada por el fichaje de Törles Knöll, procedente del club croata Slaven Belupo, en 2021. Unas semanas más tarde, los clubes llegaron a un acuerdo y se levantó la prohibición.
Tres entrenadores, sin cambio de tendencia
La temporada pasada, el equipo de Múnich descendió de la Regionalliga tras quedar último en la clasificación. A raíz de ello, el cargo de entrenador lo asumió Slaven Skeledzic, quien en su día había trabajado en las categorías inferiores del FC Bayern y como segundo entrenador de Miroslav Klose. Tras su paso por el Türkgücü, Skeledzic esperaba volver al fútbol de alto nivel o, al menos, a la Regionalliga, pero las cosas salieron de forma muy diferente.
Tras cuatro derrotas en cuatro partidos, se produjo la separación prematura. «Desde el inicio de mi labor, en el club reinaban enormes deficiencias estructurales», declaró Skeledzic en aquel momento a la revista Kicker. «No había una organización clara, sino desorden, desinformación y un alto grado de caos. En ese entorno, trabajar de forma profesional era prácticamente imposible».
A continuación, la leyenda del club Ünal Tosun asumió el cargo como entrenador-jugador, con un éxito similar, antes de marcharse a finales de año al TSV Landsberg, rival de liga. Su sucesor, y por tanto el tercer entrenador de esta temporada, es un viejo conocido: Rainer Elfinger, que ya entrenó al Türkgücü en 2016. En su segundo mandato, sigue esperando su primera victoria. La diferencia con respecto al primer puesto que evita el descenso es de 18 puntos, y con respecto a la zona de promoción, de cinco. Ningún club ha marcado menos goles, ni ha encajado más.
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El Türkgücü de Múnich vuelve a empezar
En lugar de volver a la Liga Regional, el Türkgücü se enfrenta ahora al descenso a la sexta división. Es decir, al mismo lugar donde comenzó esta montaña rusa hace una década. Sin embargo, debido a los problemas financieros, la situación podría empeorar aún más y el Türkgücü podría verse obligado a empezar de cero en la categoría más baja.
Los partidos en casa se disputan —siempre que los jugadores estén asegurados— desde esta temporada de nuevo en las instalaciones deportivas locales. Ya no acuden los aficionados al fútbol, y apenas nadie más; últimamente, la media es de menos de 100 aficionados por partido. Tal y como anunció el Türkgücü en diciembre, el presidente del club, Taskin Akkay, abandonará el club esta primavera, convirtiéndose así en el último directivo que participó en aquel vertiginoso ascenso. En todos los sentidos, el Türkgücü vuelve a empezar desde cero.