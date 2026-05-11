Incluso se compara con Lionel Messi: el gran fracaso del SGE se desquita con el Eintracht de Fráncfort

En el Eintracht le faltó apoyo para imponerse a largo plazo. «En Alemania descubrí un mundo diferente, sin hablar el idioma. Jugué cuatro partidos como titular en un año y algunas breves apariciones: incluso Lionel Messi necesita tiempo para demostrar sus cualidades», afirmó Wahi.

Criticó también al exentrenador del SGE, Dino Toppmöller, por no darle confianza: «La temporada pasada marqué en la pretemporada, pero luego ficharon a otro delantero (Jonathan Burkardt) y el entrenador lo alineó a él».

Antes, en el Olympique de Marsella, vivió una situación parecida: «Llegué con 21 años y solo me dieron cuatro meses para demostrar mi valía. En estos dos clubes no tuve tiempo ni oportunidades», concluyó el delantero, quien insistió: «Siempre aprovecho la oportunidad cuando me la dan».