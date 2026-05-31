¡Incluso pudo levantar la copa! La estrella oculta de la final de la Liga de Campeones ya no juega en el PSG

Tras la dramática victoria de París en los penaltis, Kimpembe, ahora en el Qatar SC, volvió a destacar en la ceremonia de premios. Primero llevó la copa a su lugar.

Ya entonces quedó claro que, pese a su marcha a Catar el pasado verano, sigue siendo muy querido por las estrellas del PSG. Se fundió en un cálido abrazo con Nuno Mendes y Joao Neves, dos de sus antiguos compañeros.

Minutos después, los parisinos lo invitaron a levantar el trofeo. Ousmane Dembélé, entre otros, lo animó a alzarlo. Sonriente, Kimpembe aceptó y lo levantó bajo el cielo de Budapest, entre los aplausos de sus excompañeros.