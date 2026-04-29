Todo empezó con una publicación que sorprendió a sus seguidores. En ella, el joven leipzigués presumió de enormes ganancias por comerciar criptomonedas.

Como prueba, adjuntaba una supuesta captura de pantalla de su cuenta de ahorros. Pero todo era falso.

Mientras los aficionados aún se preguntaban por la repentina riqueza de su delantero, Assibey-Mensah ya había perdido hacía tiempo el control sobre su identidad digital. El futbolista no se dio cuenta del alcance del incidente hasta que su entorno privado reaccionó.