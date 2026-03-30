Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Argentina World Cup defence GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

Incluso con Lionel Messi, las esperanzas de Argentina de revalidar el título mundial parecen escasas

Opinion
Argentina
L. Messi
World Cup
FEATURES

Hace tres años y medio, Lionel Messi «cumplió su sueño futbolístico» al llevar a Argentina a la gloria en el Mundial de 2022 celebrado en Catar. Fue una alegría para todos los aficionados neutrales ver cómo la leyenda del Barcelona levantaba por fin el único trofeo que se le había resistido durante tanto tiempo, coronando una carrera increíble que, con toda seguridad, nunca tendrá parangón.

Messi marcó siete goles en los siete partidos de Argentina, incluidos dos en la emocionante final contra Francia, y dio tres asistencias memorables, lo que le valió merecidamente el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. Fue el talismán indiscutible de la Albiceleste y un auténtico capitán en todos los sentidos de la palabra.

Sin embargo, sería un gran error calificar a la selección argentina de 2022 como un equipo de un solo hombre. Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se dieron a conocer ante el mundo, y este último fue nombrado Mejor Jugador Joven del Torneo, mientras que Nicolás Otamendi volvió a demostrar su valía como líder de una temible zaga, y Emiliano Martínez se convirtió en el héroe de la tanda de penaltis.

Incluso aquellos que tuvieron un torneo estadísticamente discreto, como Ángel Di María y Lautaro Martínez, lo dieron absolutamente todo por la camiseta y realizaron contribuciones vitales. Tras la sorprendente derrota inicial ante Arabia Saudí, el nivel colectivo se elevó al máximo y nunca bajó. Ninguna otra nación pudo igualar el espíritu de equipo de Argentina.

Por desgracia, el panorama actual es mucho menos halagüeño. El equipo de Lionel Scaloni carece por completo de la arrogancia de los campeones de cara a la defensa del título en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Su preparación ha sido casi caótica, con Messi cargando una vez más con todo el peso de las expectativas. Estar a la altura, a sus 37 años, será una tarea muy difícil, pero ese es solo uno de los muchos problemas a los que se enfrenta Argentina a menos de dos meses del inicio del torneo...

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-ARGAFP

    Luchar hasta conseguir la victoria

    Sobre el papel, la campaña de clasificación de Argentina para el Mundial de 2026 no podría haber ido mejor. Se situó en lo más alto de la clasificación de la CONMEBOL con nueve puntos de ventaja sobre Ecuador, segundo clasificado, y registró el mejor registro ofensivo. Messi marcó ocho goles y se proclamó máximo goleador de la fase de clasificación por primera vez en su carrera.

    Sin embargo, ese dominio fue un reflejo del bajón de calidad del resto de equipos, con sus rivales tradicionales, Uruguay y Brasil, terminando cuarto y quinto, respectivamente. También hubo momentos bajos preocupantes para Scaloni, sobre todo en las derrotas ante Uruguay y Paraguay, y en el empate 1-1 en casa ante Colombia, partidos en los que Messi fue titular.

    Entre la campaña de clasificación también se intercaló una exitosa defensa del título en la Copa América, pero, de nuevo, la opinión general al final de ese torneo fue que Argentina no alcanzó su máximo rendimiento. Consiguieron victorias con esfuerzo sin jugar especialmente bien, y esa tónica se ha mantenido en gran medida en su preparación para el Mundial de 2026.


    • Anuncios
  • FBL-FRIENDLY-ARG-MTNAFP

    Amistosos ridículos

    Argentina disputó su primer partido de preparación para el Mundial contra Venezuela en octubre, imponiéndose por 1-0 sin Messi. Sin embargo, desde entonces solo ha jugado tres partidos, y el nivel de los rivales ha bajado considerablemente.

    Tras cerrar 2026 con una goleada por 6-0 a Puerto Rico y una victoria por 2-0 sobre Angola, la Albiceleste programó tardíamente dos amistosos más para el parón internacional de marzo contra Mauritania, que ocupa el puesto 115 en la clasificación mundial de la FIFA, y Zambia, número 91. No son partidos que nos digan nada sustancial sobre el nivel actual de Argentina.

    De hecho, Mauritania cayó por 2-1 ante la tricampeona del mundo el viernes, en un partido disputado a paso de tortuga. Los goles de Fernández y Nico Paz no lograron disimular la actuación letárgica de Argentina, mientras que Messi, que entró en el descanso, fue aclamado por los jugadores y el cuerpo técnico de Mauritania tras el pitido final en La Bombonera.

    Estas selecciones más modestas se contentan con estar en la órbita de Messi; no suponen un verdadero desafío para Argentina, por lo que a los jugadores les cuesta mostrar su entusiasmo habitual. Aunque Scaloni no estaba dispuesto a aceptar esa realidad.

    «El equipo no ha hecho un buen partido. Hay que decirlo para poder trabajar en mejorar», afirmó tras el encuentro. «Es evidente que podemos jugar mucho mejor; ya lo hemos demostrado. Todos los chicos a los que hemos podido ver han aportado su granito de arena, pero cuando un partido se complica, es más difícil».

    El frustrado portero Martínez fue un paso más allá: «Ha sido uno de los peores amistosos que hemos jugado. Nos ha faltado intensidad, juego y velocidad. Es algo que tenemos que analizar y, cada vez que nos pongamos la camiseta, hacerlo un poco mejor».

  • yamal-messi(C)Getty Images

    El golpe definitivo

    Martínez abordó entonces el tema tabú: «Menos mal [que no se disputó la Finalissima]; si hubiéramos jugado así, habríamos perdido».

    Argentina no tuvo más remedio que ponerse en contacto con Mauritania y Zambia tras ver cómo se cancelaban, con poca antelación, su enfrentamiento contra la campeona de Europa, España, en Catar, así como un posterior amistoso contra la anfitriona del Mundial de 2022, debido al conflicto militar en curso en Oriente Medio.

    Todos los países más competitivos ya tenían otros compromisos, y aunque la Finalissima podría haberse trasladado al Bernabéu, Argentina se resistió a la idea de disputar un partido así ante lo que probablemente habría sido un público español partidista.

    Sí, es posible que la derrota estuviera en el aire, porque Martínez tiene razón al decir que Argentina no está en su mejor forma, pero habría sido mucho más beneficioso que dos partidos sin ganas. Nicolás Tagliafico lo señaló en su reacción, refrescantemente honesta, ante la cancelación, diciendo: «Si dejamos de lado el título y la Finalissima, iba a ser un partido importante porque te enfrentas a un equipo que sabes que también tiene opciones de competir por el Mundial. Eso te ayuda, te da un punto de referencia. Nos muestra dónde podríamos estar y si hay cosas que mejorar».

    La Finalissima de 2022 fue sin duda importante para Argentina, ya que Messi y Di María lideraron una brillante victoria por 3-0 sobre Italia, campeona de la Eurocopa 2020. Sin eso, las fáciles victorias en amistosos contra Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, Honduras y Estonia habrían sido el único «punto de referencia», y la confianza en la selección que fue a Catar no habría sido tan alta.

    También sirvió para avivar la expectación de los aficionados, algo que el Mundial de 2026 necesita desesperadamente en medio de las constantes conversaciones sobre problemas fuera del terreno de juego. Si a eso le sumamos que el mundo se quedó sin ver a Messi enfrentarse a su sucesor en el Barcelona, Lamine Yamal, toda esta saga deja un regusto muy amargo.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-MTNAFP

    La gestión de los minutos de Messi

    Ha habido muchas dudas en torno a la participación de Messi en el próximo Mundial, alimentadas principalmente por el propio jugador.

    «Lo voy a evaluar día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter [de Miami] y veré si realmente puedo estar al 100 %, si puedo ser útil, y entonces tomaré una decisión», dijo en octubre. «Tengo muchas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar la última, y poder defenderla de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección».

    Antes del partido contra Mauritania, Scaloni confirmó que Messi aún no ha tomado una decisión definitiva y declaró a los periodistas: «Haré todo lo posible para asegurarme de que esté allí. Creo que tiene que estar allí, por el bien del fútbol, pero no soy yo quien decide. Depende de él, de cómo se sienta mentalmente y de su estado físico. Se ha ganado el derecho a decidir con calma. No tenemos prisa. Sabemos que cualquier decisión que tome será lo mejor tanto para él como para el equipo».

    Lo mejor para Argentina es que Messi esté allí, porque sigue siendo un jugador decisivo. Lo hemos vuelto a ver en las primeras jornadas de la temporada 2026 de la MLS, ya que ha marcado cuatro goles en otras tantas apariciones con el Inter de Miami. Salvo una lesión grave, contra la que el club está haciendo todo lo posible para protegerlo, el ocho veces ganador del Balón de Oro seguramente capitanee a su país en una sexta Copa del Mundo, lo que supondría un récord.

    Sin embargo, este no es el mismo Messi que fue omnipresente en el éxito de Argentina en 2022. Sus piernas no aguantarán los 90 minutos cada cinco o seis días, y menos aún en un Mundial ampliado en el que el vigente campeón podría disputar un total de ocho partidos.

    «Es difícil porque no solo los argentinos quieren verlo, todo el mundo quiere verlo», continuó Scaloni. «Y entonces nos encontramos con el dilema, como sus entrenadores, cuando está ahí: si es capaz de jugar todo el partido o si no».

  • Puerto Rico v Argentina - International FriendlyGetty Images Sport

    Reservas decepcionantes

    La pregunta es: ¿tiene Argentina suficiente profundidad de banquillo cuando Messi descansa? Los últimos acontecimientos parecen indicar que la respuesta es «no».

    Messi se perdió los dos partidos fuera de casa de clasificación para el Mundial que la Albiceleste perdió ante Colombia y Ecuador por lesión, y se notó un evidente vacío creativo. La retirada de Di María tras la última Copa América también privó al equipo de su opción ofensiva más peligrosa y, aunque Nico González, del Atlético de Madrid, ha ocupado el flanco izquierdo, su capacidad goleadora y su habilidad técnica palidecen en comparación con las de Di María.

    Argentina también ha perdido su ventaja en el centro del campo, ya que su principal motor, Rodrigo De Paul —ahora en las filas del Inter de Miami junto a Messi—, ya no es tan móvil a sus 31 años, mientras que Fernández y Mac Allister están atravesando temporadas irregulares a nivel de clubes. Sin embargo, no todo son malas noticias.

    Álvarez ha dado muestras de estar en su mejor momento en la delantera del Atlético, mientras que Lautaro disfruta de otra gran campaña con el Inter, ya campeón de la Serie A, y el joven del Real Madrid Franco Mastantuano podría ser una baza secreta. Con la revelación del Como, Paz, Argentina también cuenta con un sustituto ideal para Messi. Es capaz de recortar desde la derecha y conectar el juego, al tiempo que comparte la maestría de Messi en las jugadas a balón parado.

    Dicho esto, Paz solo ha disputado siete partidos internacionales hasta la fecha. No se sabe si el jugador de 21 años será capaz de soportar la presión de aliviar la carga de Messi cuando pise el escenario mundial por primera vez. También es cierto que Messi es quien lo une todo en Argentina. El equipo no tiene su fluidez habitual cuando él está ausente, y nadie más tiene la misma capacidad para esos momentos de puro genio que marcan la diferencia en los partidos reñidos.

  • Lionel Messi Argentiniengetty

    Se acaba el tiempo

    La defensa que sustentó el éxito de Argentina en 2022 tampoco resulta tan sólida en esta ocasión. El excentral del Manchester City, Otamendi, deja patente sus 38 años, y su tendencia a las entradas imprudentes y a salirse de su posición se ve castigada con mayor facilidad. Su compañero, Cristian Romero, ha sido un lastre a lo largo de la desastrosa temporada 2025-26 del Tottenham, que aún podría acabar en descenso.

    Los dos hombres que fueron titulares como laterales en la final del Mundial de 2022, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel, han estado luchando contra las lesiones, y aunque Argentina todavía cuenta con el más que competente Nahuel Molina para ocupar el puesto de lateral derecho, Tagliafico y Marcos Acuña han superado con creces su mejor momento como opciones actuales en el flanco opuesto. Incluso el querido guardameta Martínez ha sido objeto de cierto escrutinio, al permitir que se cuelen demasiados errores básicos en su juego en el Aston Villa.

    Argentina debería seguir siendo una auténtica potencia, sobre todo porque se adaptará bien al calor abrasador de Norteamérica, pero le falta el factor miedo. España y Francia, favoritas antes del torneo, sin duda verán sus oportunidades si se enfrentan a los hombres de Scaloni, ya que cuentan con mayor profundidad y cohesión en todas las posiciones.

    Argelia y Austria también podrían intuir una gran sorpresa en el Grupo J. Argentina necesita tiempo para recuperar el ritmo adecuado, algo de lo que simplemente carece ahora. Existe un peligro real de que la era Messi termine con un suspiro si Scaloni no logra encontrar el equilibrio adecuado.

Amistosos
Qatar crest
Qatar
QAT
Argentina crest
Argentina
ARG