El equipo de Daniel Thioune venció 3-1 (1-1) al Hamburgo SV gracias a un doblete de Jens Stage y empató en puntos a su odiado rival.
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¡Incendio y tarjeta roja! El Werder Bremen gana un trepidante derbi del norte al HSV
Stage, autor de dos goles, se convirtió en el héroe del derbi. El danés abrió el marcador de cabeza en el 37' y sentenció con un disparo desde 20 metros en el 57', dando al Bremen su primera victoria en casa ante el Hamburgo en más de ocho años. Cameron Puertas puso el 3-1 en el 90'+1.
Robert Glatzel había igualado de forma provisional (41’) ante 41 800 espectadores en un Weserstadion lleno. Philip Otele fue expulsado por una falta grave en los minutos finales del intenso derbi norteño. La roja a Bakery Jatta se anuló tras revisar el vídeo (85’). En el descuento vieron también la roja los segundos entrenadores Jan Hoepner (Werder) y Loic Favé (HSV).
Con 31 puntos, ambos equipos mantienen cinco de ventaja sobre el puesto de promoción y siete sobre el descenso directo, a cuatro jornadas del final. Los verdiblancos rompieron su racha de dos derrotas, mientras que el HSV lleva cinco partidos sin ganar. El equipo de Merlin Polzin solo ha ganado uno de sus últimos nueve encuentros.
Primer derbi del norte en el Weser tras 55 meses
A pesar de la rivalidad, el primer derbi del norte en el Weser tras 55 meses también mostró amistad en el banquillo. Thioune y Polzin trabajaron juntos desde 2014 en el VfL Osnabrück y, después, hasta 2021 en Hamburgo. Thioune apoyó a su amigo y lo nombró asistente. El sábado se midieron por primera vez en un gran escenario.
Con un ambiente electrizante, ambos equipos protagonizaron un arranque trepidante. El HSV avisó primero con un cabezazo de Glatzel tras falta (5’), y el Werder respondió buscando constantemente la portería rival. En un primer intento de Justin Njinmah desde un ángulo cerrado, Daniel Heuer Fernandes estuvo atento (7’); tampoco tuvo problemas el portero del HSV con el disparo de Puertas desde el borde del área.
Hubo varios incendios en las gradas
Los locales dominaron la posesión, pero Hamburgo creó peligro. Ransford Königsdörffer disparó alto tras un pase largo (26’) y, un minuto después, Fabio Vieira probó a Mio Backhaus con un tiro envenenado desde 20 metros.
Cuando parecía que el partido se calmaba, un centro preciso de Sugawara permitió a Stage marcar de cabeza. Inmediatamente, el Hamburgo respondió: Glatzel recibió un pase largo de Capaldo, corrió medio campo y batió al portero con un disparo al ángulo izquierdo.
En la segunda parte aumentó la intensidad. Entre petardos y cohetes, los jugadores protagonizaron duelos muy duros. El HSV se volcó tras el segundo tanto de Stage, pero, con un hombre menos, no igualó y encajó el tercero.