Incautación de un Porsche y amenazas de muerte: las impactantes razones tras la repentina desaparición del defensa estrella del São Paulo

Su ausencia ha sorprendido a compañeros y directivos, ya que el veterano defensa es muy respetado y querido en el vestuario. Ante la incertidumbre sobre su paradero, el São Paulo ha emitido un comunicado oficial exigiendo explicaciones.

«El São Paulo Futebol Clube ha adoptado las medidas pertinentes y hoy ha notificado formalmente a Robert Abel Arboleda Escobar, quien no se presenta a sus obligaciones desde el sábado 4, dándole un plazo de 24 horas para aclarar su situación», indica el comunicado.