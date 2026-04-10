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Incautación de un Porsche y amenazas de muerte: las impactantes razones tras la repentina desaparición del defensa estrella del São Paulo
Una estrella de São Paulo desaparece y reaparece en Ecuador
La repentina desaparición de Arboleda ha generado una grave crisis en el São Paulo. El defensa central ecuatoriano está ilocalizable desde el sábado pasado, tras ausentarse de sus compromisos con el club. La preocupación creció en la organización al no lograr contactarlo durante más de 48 horas. Más tarde, medios brasileños indicaron que el jugador viajó a Ecuador, donde lo vieron en Esmeraldas con amigos.
El club exige una explicación inmediata al defensa ausente
Su ausencia ha sorprendido a compañeros y directivos, ya que el veterano defensa es muy respetado y querido en el vestuario. Ante la incertidumbre sobre su paradero, el São Paulo ha emitido un comunicado oficial exigiendo explicaciones.
«El São Paulo Futebol Clube ha adoptado las medidas pertinentes y hoy ha notificado formalmente a Robert Abel Arboleda Escobar, quien no se presenta a sus obligaciones desde el sábado 4, dándole un plazo de 24 horas para aclarar su situación», indica el comunicado.
Crisis financiera, coche incautado y presuntas amenazas
A pesar de ganar unos 160 000 euros mensuales, Arboleda, de 34 años, tiene problemas por «falta total de control financiero», según «A Bola». Las autoridades le embargaron su Porsche Carrera en Brasil por deudas impagadas.
Además, habría recibido amenazas de muerte por sus deudas. Su viaje a Ecuador podría ser una huida, no una simple baja. Las investigaciones indican que solo le quedaban unos 2.000 € en sus cuentas, mientras que su expediente legal, gestionado por Karoline Brandao, reclama unos 132.000 € en honorarios impagados.
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El futuro del defensa en Morumbi es incierto
El futuro inmediato de Arboleda en el São Paulo aún es incierto, pues el club aguarda su respuesta a la notificación oficial. Si no regresa con una explicación, podría ser sancionado o incluso despedido; se rumorea que el club ya considera esta última opción. El defensa ha sido clave en el Morumbi desde su llegada en 2017 procedente del CD Universidad Católica. Con él, el club ganó el Campeonato Paulista 2021, la Copa de Brasil 2023 y la Supercopa de Brasil 2024.