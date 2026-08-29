Getty Images Sport
Traducido por
'Inaceptable': Phil Parkinson, «en estado de shock» tras la derrota del Wrexham ante el Birmingham City en un duelo del Championship
El Birmingham prolonga la racha sin ganar del Wrexham
El lento inicio de temporada de Wrexham en el Championship continuó al caer por 1-2 en casa ante el Birmingham. Los locales fueron claramente inferiores en una noche complicada, en la que los visitantes podrían haber marcado con facilidad varios goles más.
Phil Neumann fue el héroe del partido para los visitantes. El defensa marcó dos goles de cabeza para poner fin al arranque de campaña sin victorias del Birmingham y, al mismo tiempo, prolongar las dificultades del Wrexham en este inicio de curso.
Callum Doyle igualó momentáneamente para los locales durante un buen comienzo de la segunda parte. Sin embargo, el segundo cabezazo de Neumann, poco después de la hora de juego, acabó dando los puntos a los visitantes.
- Getty Images Sport
Parkinson, conmocionado por los goles encajados con demasiada facilidad
El entrenador del Wrexham, Parkinson, no se mordió la lengua en su valoración tras el partido. El técnico, frustrado, admitió que estaba completamente desconcertado por el rendimiento defensivo de su equipo después de que Neumann superara físicamente a la zaga en el primer gol.
«En todo el tiempo que llevo aquí, creo que esos dos son los goles más blandos que hemos encajado», afirmó Parkinson, en declaraciones recogidas por ESPN. «Tenemos que darnos una oportunidad y defender el área mejor de lo que lo hemos hecho esta noche. En el primero, dos de sus jugadores podrían haber marcado y eso es inaceptable.
«En la segunda parte cogimos el impulso que estábamos buscando, jugamos con más convicción y personalidad, volvimos a meternos en el partido y luego encajamos a partir de una segunda jugada, tras un mal despeje. Es inaceptable».
Falta de convicción en ataque
El Wrexham dominó la posesión durante todo el partido, pero apenas generó peligro sobre la portería del Birmingham en los primeros 45 minutos. En marcado contraste, los visitantes deberían haber dejado el partido sentenciado antes del descanso, desaprovechando ocasiones clarísimas por medio de August Priske y Jay Stansfield.
«Estoy en estado de shock por los goles», admitió Parkinson. «En la primera parte no jugamos con la suficiente convicción ni confianza en el último tercio. Parecíamos un equipo de jugadores que esperaba que otro hiciera algo, en lugar de asumir la responsabilidad.
«Lo hablamos en el descanso y creo que salimos realmente bien tras la reanudación, parecíamos el equipo que queríamos ser, pero no puedes encajar goles así y esperar ganar un partido de fútbol».
- Getty Images Sport
El Wrexham busca su primera victoria liguera
La decepcionante derrota en casa deja al Wrexham con solo dos puntos en sus tres primeros partidos del Championship esta temporada. El equipo de Parkinson había arrancado previamente la campaña con frustrantes empates 1-1 ante el Cardiff City y el Watford.
Supone un inicio complicado para los propietarios Ryan Reynolds y Rob Mac, que esperan lograr un histórico ascenso para llegar a la Premier League. El Wrexham se quedó a las puertas de un puesto en el play-off de ascenso la temporada pasada y debe mejorar rápido para volver a competir por ello.
El Wrexham tendrá que reaccionar de inmediato en busca de su primera victoria liguera. El equipo volverá a la acción el miércoles a domicilio ante el Millwall.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias