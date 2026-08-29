El lento inicio de temporada de Wrexham en el Championship continuó al caer por 1-2 en casa ante el Birmingham. Los locales fueron claramente inferiores en una noche complicada, en la que los visitantes podrían haber marcado con facilidad varios goles más.

Phil Neumann fue el héroe del partido para los visitantes. El defensa marcó dos goles de cabeza para poner fin al arranque de campaña sin victorias del Birmingham y, al mismo tiempo, prolongar las dificultades del Wrexham en este inicio de curso.

Callum Doyle igualó momentáneamente para los locales durante un buen comienzo de la segunda parte. Sin embargo, el segundo cabezazo de Neumann, poco después de la hora de juego, acabó dando los puntos a los visitantes.