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¿Impulso de varios millones de libras? El Everton presenta una solicitud oficial para transformar el Hill Dickinson Stadium en un recinto musical de élite
Apuesta por una expansión frente al mar
El Everton ha pedido oficialmente al Ayuntamiento de Liverpool permiso para duplicar el número de eventos no deportivos que acoge en su estadio junto al muelle, según Liverpool Echo. Los Toffees se trasladaron al Hill Dickinson Stadium en 2025, dejando atrás su histórica casa de Goodison Park.
Ahora, en su segunda temporada en el nuevo recinto, el club quiere ampliar sus permisos de planificación actuales. Concedido inicialmente en 2021, el acuerdo vigente solo permite al club organizar cuatro eventos no deportivos al año con aforo completo por cada año natural.
El Everton aspira a aumentar ese límite hasta ocho eventos, lo que abriría la puerta a más grandes conciertos de música. Según la nueva propuesta, un máximo de dos eventos podría prolongarse hasta las 23.30 horas, mientras que todos los demás tendrían que terminar antes de las 23.00.
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Impulsando una ciudad de música
La principal motivación de la solicitud es transformar el Hill Dickinson Stadium en un recinto de primer nivel para usos múltiples. CBRE Limited, actuando en nombre del Everton, presentó una memoria urbanística en la que expone los beneficios regionales más amplios de la ampliación.
«Aunque mantiene su función principal como estadio de fútbol, la modificación propuesta busca mejorar el potencial del estadio como recinto multiusos», explica el documento. «Esto respaldará objetivos regionales más amplios para aumentar la oferta de música en directo en la región urbana y, a su vez, impulsar el turismo y la economía de los visitantes».
Los agentes urbanísticos también señalaron que la normativa actual está restringiendo el recinto pese al importante interés de los promotores de eventos. Añadieron que el cambio ofrece a Liverpool una oportunidad de capitalizar su prestigioso estatus como Ciudad de la Música de la UNESCO.
Mucho más que un campo de fútbol
El estadio junto al mar ya está demostrando su versatilidad al margen de la campaña del Everton en la Premier League. El recinto ha albergado con éxito dos eventos de rugby y un partido internacional de la selección femenina de Inglaterra desde que abrió sus puertas.
También hay planes festivos en marcha, con el Oktoberfest y mercados de Navidad programados para finales de este año. Además, el Everton sigue adelante con nuevos desarrollos en el recinto para mejorar la experiencia de los aficionados en los días de partido.
Andrew Middleton, presidente de operaciones comerciales del club, confirmó recientemente los planes para convertir la torre hidráulica catalogada de grado II en un bar deportivo específico. Además, las escalinatas de la Western Terrace pronto serán accesibles al público en los días sin partido.
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A la espera de la decisión del consejo
El Ayuntamiento de Liverpool aún no ha anunciado un calendario sobre cuándo los miembros del comité revisarán la solicitud de planificación. Hasta que se tome una decisión, el Everton debe operar bajo su restricción original de cuatro eventos.
Mientras el club trabaja con diligencia entre bastidores para asegurar a los primeros grandes artistas que actúen en el Hill Dickinson Stadium, no se han confirmado fechas ni actuaciones concretas. Si la propuesta es aprobada, promete abrir una nueva y emocionante era para el Everton. Ampliar las capacidades del recinto para la música en directo supondría un importante impulso financiero tanto para el club como para la economía de Merseyside en general.
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