¿Os acordáis de Josip Ilicic? El centrocampista esloveno, exjugador del Atalanta, juega hoy en su país, en el Koper, y a sus 38 años ni se le pasa por la cabeza dejarlo: «Ahora soy más mayor —cuenta bromeando ante los micrófonos de Prime Video—, pero sigo divirtiéndome. Y mientras pueda seguir el ritmo de los jóvenes, seguiré jugando». «El Atalanta representa para mí algo que aún permanece en mi corazón; sentamos las bases de lo que siguen haciendo hoy en día. Por la calidad que había en la delantera, en mi época, podíamos jugar incluso con los ojos cerrados. El Atalanta me hizo crecer como hombre; el club nunca me abandonó, ni siquiera en los momentos difíciles».
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Ilicic: «Mi Atalanta podría haber ganado la Champions. ¿Gasperini? Me hizo comprender que en el fútbol hay que correr»
«GASPERINI ME HIZO ENTENDER QUE TENÍA QUE CORRER»
Ilicic pone en marcha la máquina del tiempo y vuelve a aquel Valencia-Atalanta de 2020, uno de los mejores partidos de toda su carrera: «Recuerdo la pena que sentí por no haber podido jugar contra el PSG. Por el equipo que éramos, en mi opinión, incluso podríamos haber ganado aquella Liga de Campeones. ¿Gasperini? Me hizo subir el nivel; no pensaba que fuera necesario correr tanto. Hace diez años nos hacía hacer cosas que luego se harían realidad: en cada entrenamiento, en cada partido, todo nos salía fácil y no le teníamos miedo a nadie. En algunos partidos no hay que esconderse, es esa cualidad la que falta hoy».
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