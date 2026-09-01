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Todo sobre apuestas en GOAL
Iliman Ndiaye Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Iiman Ndiaye se ha librado de una muy gorda después de que el Manchester City se adelantara al Tottenham por el atacante del Everton: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Manchester City
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
Damián Martínez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Ronald Araújo
Víctor Muñoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
1ª División

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años lo ocupe un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡ha llegado la hora de los fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo movido, con algunos nombres muy importantes cerrando traspasos millonarios antes del cierre de mercado del 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué podría haber pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado más partido de cada gran operación incluso antes de que los jugadores hayan sido presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, calificaremos cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores y perdedores del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 de septiembre: Iliman Ndiaye (del Everton al Manchester City, 65 millones de libras)

    Para el Everton: Un verdadero golpe tan tarde en el mercado. Si el Everton quiere dar un paso adelante y volver a clasificarse para Europa, entonces necesita retener a jugadores como Ndiaye. En cambio, el hombre que marcó el primer gol oficial en el Hill Dickinson Stadium, así como el último gol del Everton en Goodison Park, se marcha justo cuando entra en sus mejores años. El jugador de 26 años aportó a los Toffees un factor diferencial en ataque que les costará reemplazar, incluso si Jack Grealish, como se espera, se mueve en la dirección opuesta y regresa a Merseyside desde el City. Teniendo en cuenta parte del dinero que se ha movido este verano, un paquete de 65 millones de libras también parece sorprendentemente bajo para un jugador al que todavía le quedaban tres años de contrato, y es poco probable que genere mucha confianza en un comité de fichajes que ha sido muy criticado durante todo el mercado. Nota: D

    Para el City: Puede que no sea el fichaje más llamativo del verano, pero sí uno que parece bastante sensato dadas las carencias que había que cubrir en la plantilla de Enzo Maresca. Las salidas de Savinho y Omar Marmoush dejaron al City algo corto en ataque, y después de no lograr fichar a Cody Gakpo desde el Liverpool, volver a por Ndiaye tras haber mostrado interés anteriormente este verano es una decisión sólida. El internacional senegalés es una realidad contrastada en la Premier League y no le falta confianza, lo que debería permitirle dar el salto también cuando se trate de rendir en la Champions League. Es poco probable que Ndiaye tenga mucho valor de reventa, por lo que la cifra podría resultar algo elevada si no juega a la altura de su potencial, pero dado lo bien que ha vendido el City en los últimos meses, puede permitirse este desembolso con poco riesgo asociado. Nota: B+

    Para Ndiaye: ¡Menuda bala ha esquivado! Cuando el mercado de fichajes entró en sus últimas 36 horas, parecía que Ndiaye estaba destinado a fichar por el Tottenham después de que el Everton acordara un traspaso con el club del norte de Londres. Sin embargo, en lugar de caer en el caos que es el Spurs en este momento, pone rumbo al Etihad Stadium, donde podrá pelear por títulos y jugar junto a algunos de los mejores talentos ofensivos del fútbol mundial. Es discutible que vaya a tener tantos minutos en el City como podría haber tenido en el Tottenham, ya que competirá con Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden y Rayan Cherki por un puesto en el once de Maresca. Sin embargo, con cuatro competiciones por disputar, Ndiaye debería entrar en las rotaciones con la suficiente frecuencia como para que este movimiento merezca la pena para su desarrollo. Nota: A-

    Tom Maston

    • Anuncios
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 de septiembre: Mykhailo Mudryk (del Chelsea al Tottenham, cesión)

    Para el Chelsea: Una salida de la que los Blues estarán encantados de pasar página. Incluso antes de la sanción por dopaje que provocó su suspensión en noviembre de 2024, Mudryk ya había demostrado ser uno de los fracasos más caros en materia de fichajes de la era de Clearlake Capital en Stamford Bridge. Fichado por una cantidad inicial de 61 millones de libras en enero de 2023, el internacional ucraniano apenas logró 10 goles en más de 70 apariciones con el Chelsea antes de su larga sanción, y nunca pareció del todo adaptado a la Premier League pese a su endiablada velocidad y su estilo ágil. Por supuesto, hay muchas opciones de que Mudryk vuelva al oeste de Londres el próximo verano si el Tottenham decide no hacer permanente su fichaje, pero el Chelsea simplemente estará feliz de no tener que pensar en Mudryk durante los próximos nueve meses. Nota: B-

    Para el Tottenham: Un final desconcertante para un mercado que acaparó titulares. El fracaso del Tottenham a la hora de fichar a Iliman Ndiaye le llevó a cambiar de objetivo e ir a por Mudryk durante las últimas horas del mercado, y no hay duda de que ha incorporado a un atacante talentoso para lo que queda de temporada. Sin embargo, está por ver cuánto podrá aportar realmente Mudryk a la causa de los Spurs en su intento por dar la vuelta a su mal inicio de curso. Conviene recordar que el jugador de 25 años no disputa un partido oficial desde hace casi dos años, no ha rendido con regularidad durante tres años y medio y se une a una delantera que ya cuenta con otros recién llegados como Savinho y Omar Marmoush, además de Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski y Mathys Tel como opciones en banda. Si a eso se añade la bastante ridícula opción de 75 millones de libras para hacer permanente el fichaje de Mudryk, esto es un auténtico rompecabezas por parte de los gurús del mercado del Tottenham. Nota: D

    Para Mudryk: Una oportunidad que debió de pensar que quizá nunca se materializaría. El recorte de la sanción inicial de cuatro años a Mudryk le ha brindado una oportunidad de relanzar su carrera, y que tenga la ocasión de hacerlo no solo en la Premier League, sino además en uno de los miembros del 'Big Six', debe de estar más allá de sus sueños más descabellados. Los aficionados de los Spurs claman por un héroe que les saque de su lío actual, y el entrenador Roberto De Zerbi sabe cómo sacar la mejor versión de Mudryk tras haberlo dirigido anteriormente en el Shakhtar Donetsk. Dado su historial, es probable que esta sea la última oportunidad de Mudryk para ganarse una carrera al máximo nivel, y bien podría acabar calentando banquillo durante gran parte de la temporada, pero el simple hecho de tener la oportunidad de reconstruirse en un escenario así ya es una bendición en sí misma. Nota: A

    Tom Maston

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 de septiembre: Gabriel Jesus (del Arsenal al Barcelona, 15 millones de euros)

    Para el Arsenal: Este acuerdo no parece gran cosa sobre el papel si se tiene en cuenta que el Arsenal pagó 45 millones de libras para fichar a Jesus desde el Manchester City hace cuatro años. Sin embargo, ingresar casi 10 millones de libras ahora es mucho mejor que perderlo gratis el próximo verano. Cuesta entender por qué el Barcelona decidió lanzarse a por Jesus a última hora, teniendo en cuenta su edad y su historial físico, y el Arsenal tenía que aceptar sin pensárselo. El jugador de 29 años había quedado claramente por detrás de Kai Havertz y Viktor Gyokeres en los planes ofensivos de Mikel Arteta, pero aun así, según se informó, seguía costándole al club 265.000 libras por semana en salario. Ahora que ese sueldo desaparece, el Arsenal tiene más margen para intentar fichar a otro delantero antes del cierre de mercado, aunque ahora parezca poco probable que el elegido para llegar sea Julian Alvarez, del Atlético de Madrid. Es una pequeña pérdida renunciar a la versatilidad de Jesus, pero hace mucho tiempo que dejó de ser considerado un jugador clave para el Arsenal. Las lesiones le han impedido alcanzar todo su potencial y a la mayoría de aficionados del Arsenal les dejará bastante indiferentes su salida. Además, enviarlo al extranjero y no a un rival de la Premier League también es un punto a favor. Nota: A

    Para el Barça: Fichar por solo 15 millones de euros a un jugador que ha ganado cinco veces la Premier League es una operación de bajo riesgo para el campeón de España. Jesus tiene la flexibilidad suficiente para jugar en cualquier posición del frente de ataque de Hansi Flick y al técnico del Barcelona le encantará todo el trabajo que aporta sin balón. Sin embargo, Jesus es una alternativa poco ilusionante al objetivo prioritario del club, Alvarez. La capacidad del internacional brasileño nunca ha estado en duda, pero su cuerpo le lleva fallando años. No se puede confiar en Jesus para ser titular en varios partidos cada semana, y mucho menos para terminarlos. Tampoco está ni cerca del nivel goleador de Robert Lewandowski, con solo 10 goles en 58 apariciones en la Premier League durante las últimas tres temporadas. Flick seguirá necesitando rotar con frecuencia a jugadores como Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon en la posición de '9' porque Jesus no es lo bastante fiable físicamente ni lo bastante contundente para ser el hombre de referencia. Esto da la sensación de ser un movimiento desesperado y poco meditado, y sorprendería que Jesus acabase siendo una incorporación de ganga para la plantilla del Barça. Nota: D

    Para Jesus: El Barça le ha dado a Jesus un contrato de dos años con opción a uno más, y debe de sentirse como el hombre con más suerte del mundo. El canterano del Palmeiras hace tiempo que dejó atrás su mejor nivel, como demuestra el hecho de que ni siquiera estuvo cerca de entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026, y había tenido un papel secundario en el Arsenal desde 2024. Jesus no se ha ganado esta oportunidad, pero no le importará. Existe la posibilidad de que le salga bien, porque LaLiga no es tan exigente físicamente como la Premier League, encaja en el perfil típico de un delantero centro de Flick y además cuenta con su compatriota Raphinha para ayudarle a adaptarse rápido. Va a participar mucho más a menudo en el Camp Nou de lo que lo hizo en el Emirates, lo que le permitirá recuperar la confianza y, potencialmente, también su olfato de cara a portería. Además, no tiene encima una gran cantidad de traspaso, así que debería poder jugar con libertad y con una sonrisa en la cara en un equipo que practica un fútbol atractivo. Ahora mismo, probablemente solo el Barcelona y el Paris Saint-Germain estén por delante del Arsenal en Europa, y Jesus creerá que por fin puede añadir a su currículum una medalla de campeón de la Champions League en Catalunya. Lo único que tiene que hacer es mantenerse en forma. Nota: A+

    James Westwood

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 de agosto: Bradley Barcola (del Paris Saint-Germain al Liverpool, 123 millones de libras)

    Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon allá por 2023. Barcola ha rendido bien en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que el club ha estado brillante al sacar una cifra de nueve dígitos al Liverpool. Luis Enrique también se anticipó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, lo que garantiza que el PSG no será un equipo más débil sin Barcola. De hecho, ahora le resultará más fácil a Luis Enrique alinear un once más consistente con el jugador de 23 años ya fuera de la ecuación. Barcola quería un papel más protagonista que el PSG simplemente no podía ofrecerle, y este acuerdo ayudará así a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen todavía más éxitos esta temporada. La cantidad final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, era una decisión obvia. Nota: A+

    Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a entrar y salir constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y en Liverpool creerán que puede ser todavía más decisivo como pieza fija del plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más efectivo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de primer nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad endiablada y su estilo directo encajan a la perfección con Iraola, que exige una alta intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia adelante. Barcola sin duda aportará más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que según se informa es un objetivo de última hora tanto de Tottenham como de Manchester City en este mercado. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tendrá margen de error como jugador de 120 millones de libras. Liverpool ha pagado de más, y no se sabe si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. Aficionados y analistas irán enseguida a por Barcola si sufre cualquier problema de adaptación, y Liverpool se ha expuesto de nuevo a las burlas por sus decisiones en el mercado después de las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un equipo del PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas, y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría sostenerse perfectamente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de clase mundial. Virgil van Dijk es el único integrante de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tenía fácil en el PSG en comparación con el reto al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador decisivo del Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia necesaria para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en su fase inicial sugiere que es mentalmente fuerte. Habría sido muy difícil que Barcola llegara alguna vez a ser candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros, incluido Vitinha, pero liderar un impulso del Liverpool hacia los títulos bien podría meterle en la pelea. Siempre que llegue enchufado desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al superestrellato. Nota: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (del Palmeiras al Manchester City, 34 millones de libras)

    Para Palmeiras: Después de rechazar la oferta inicial de 21 millones de libras del City, Palmeiras ha hecho muy bien en sacar 13 millones de libras más al club de la Premier League por un canterano que no era una superestrella irreemplazable. El gigante brasileño obtiene un beneficio neto con el jugador de 22 años en una operación que encaja con su modelo de desarrollar jugadores formados en casa antes de venderlos por una cantidad importante cuando se consolidan en el primer equipo. Allan es otra gran historia de éxito para el club, tras las recientes ventas de Estevao al Chelsea y Endrick al Real Madrid. Desde un punto de vista puramente futbolístico, mientras tanto, Allan no va a dejar un vacío enorme en el equipo. Su flexibilidad táctica y su impresionante capacidad de trabajo le convirtieron en uno de los favoritos del entrenador Abel Ferreira, pero sus números en el último tercio fueron decepcionantes. Palmeiras lidera actualmente la clasificación de la Serie A brasileña y no habría hecho caja con Allan si no se sintiera seguro de poder seguir adelante y conquistar títulos sin él en la parte final de su campaña de 2026. Nota: A

    Para el Man City: Ceder a las exigencias de Palmeiras con respecto al precio final de Allan demuestra lo desesperado que está ahora mismo el City. Enzo Maresca solo cuenta con Jeremy Doku y Antoine Semenyo para las bandas, ya que Savinho y Omar Marmoush se han marchado ambos al Tottenham, mientras que también se espera que Jack Grealish salga antes de que se cierre el mercado de verano. Allan le da al nuevo técnico del City otra opción, con la versatilidad suficiente para jugar en ambas bandas y como carrilero si es necesario. Como futbolista generoso en el esfuerzo y con un despliegue físico que nunca parece agotarse, Maresca podrá confiar en Allan para darle al City una presencia física extra. Sin embargo, es poco probable que vaya a marcar una gran diferencia en el último tercio. De hecho, Allan solo suma cuatro goles y dos asistencias en la Serie A esta temporada, y necesitará mejorar su toma de decisiones y su ejecución para convertirse en un nombre de referencia en el City. No hay duda de que el potencial está ahí; con el juego de pies y la velocidad para volver locos a los defensas y el timing para cortar jugadas a voluntad, Allan debería ser una incorporación útil en las dos áreas para Maresca. Los aficionados simplemente deberían moderar sus expectativas con un jugador que todavía tiene bastantes asperezas por pulir. Nota: B-

    Para Allan: Un movimiento ilusionante que le da al joven la plataforma para dar el siguiente paso y ganarse un puesto en la selección absoluta de Brasil. Allan tendrá ahora la oportunidad de ponerse a prueba en la exigencia de élite de la Premier League y la Champions League, lo que supone una recompensa justa por la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en Palmeiras. Además, las exigencias estructuradas y centradas en la posesión de Maresca deberían venirle como anillo al dedo a Allan. El técnico italiano favorece a los hombres de banda capaces de intercambiar posiciones con fluidez y de meterse por dentro hacia el centro del campo durante la fase de construcción. Allan tiene la capacidad técnica para hacer exactamente eso, y sus cualidades en la presión tras pérdida son perfectas para el sistema de línea adelantada de Maresca. Eso sí, tendrá que pelear por cada segundo de juego dada la profundidad de la plantilla del City. Pasar de ser un titular garantizado a asumir un papel secundario traerá frustración de forma natural, y la intensidad del fútbol de la Premier League podría suponer un choque cultural. Allan tiene que agachar la cabeza y aprovechar al máximo cada oportunidad que tenga o, de lo contrario, esos 34 millones de libras empezarán a pesar. Nota: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (del Aston Villa al Al-Hilal, 60 millones de euros)

    Para el Villa: Conseguir 50 millones de libras por un delantero que cumple 31 años en diciembre es un gran negocio por parte del Villa. Nunca iba a haber un mejor momento para hacer caja y, como más o menos admitió Unai Emery, Watkins ya no quería estar en Villa Park. Es un golpe ver marcharse a un jugador tan talismánico, y su sustituto Nicolas Jackson no estará a la altura, pero habría sido mucho peor quedarse con un Watkins descontento que podría haber distraído al equipo de cara al futuro. Emery estará triste por haber llegado a esto. Con Morgan Rogers, Ezri Konsa y Youri Tielemans también fuera, el Villa realmente podría haber prescindido de perder a otro líder del vestuario. El capítulo final no ha sido bonito, pero Watkins es un icono moderno del Villa que marcó al menos 15 goles en la Premier League en cada una de las últimas cuatro temporadas. El Villa no podrá confiar en que Jackson aporte las mismas cualidades decisivas en los partidos de forma constante. La cifra es excelente, pero esta saga seguirá dejando un sabor amargo. Nota: C+

    Para el Al-Hilal: Un movimiento inteligente en medio de las informaciones que aseguran que el club busca rescindir el contrato de Karim Benzema. Watkins tiene más que ofrecer en punta, dado que llega después de una temporada de 21 goles con un equipo puntero de la Premier League. El Al-Hilal puede estar seguro de que Watkins es capaz de liderar el ataque hasta el final de su contrato de tres años. Debería convertirse de inmediato en un aspirante a la Bota de Oro junto a nombres como Cristiano Ronaldo y el exjugador del Brentford Ivan Toney, mientras el Al-Hilal aspira a recuperar el título de la Saudi Pro League arrebatándoselo al Al-Nassr. Fichar a un jugador del calibre de Watkins también hará que el Al-Hilal afronte con confianza la pelea por su primera corona de la AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins sigue siendo un internacional en activo con Inglaterra, con la velocidad y la astucia para convertirse en un éxito enorme. Es un golpe increíble para el Al-Hilal, que demuestra que el atractivo financiero de Arabia Saudí no va a desaparecer pronto. Nota: A+

    Para Watkins: Una auténtica vergüenza. En enero del año pasado, Watkins fue objeto de una oferta del Arsenal y, según se informó, llevaba tiempo siendo un objetivo del Manchester United. Este verano había suficiente interés de la Premier League en Watkins como para que siguiera en la élite, o podría haberse unido al Fenerbahce después de que, según se informó, acordara las condiciones personales con el club turco, lo que aun así habría sido mucho mejor que marcharse a Arabia Saudí. Watkins está sacrificando los últimos buenos años de su carrera por una cuenta bancaria más abultada, con el experto en fútbol saudí Mohamed Qutob diciendo a Radio WM que pasará a ganar “un mínimo de 20 millones de libras al año”, con un salario considerado libre de impuestos. Sería comprensible si Watkins fuera un jugador más veterano con poco más que ofrecer, pero simplemente no es el caso. Probablemente podría brillar en cualquier gran club europeo y seguir siendo un activo importante para Inglaterra. Además, según se informó, ya cobraba 130.000 libras semanales en el Villa, más que suficiente para vivir con comodidad financiera. Este movimiento desprende una nauseabunda falta de ambición y debería avergonzarse por la forma en que ha arrinconado al Villa. Watkins debería ser vetado de las convocatorias de Inglaterra después de hacer caja en la cima de su carrera. Un negocio horrible y deplorable que no hace más que contribuir a que los aficionados sigan perdiendo la fe en la magia del fútbol. Nota: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 de agosto: Emiliano Martinez (del Aston Villa al Chelsea, 7,5 millones de libras)

    Para el Villa: Vender a Martinez se convirtió en una necesidad después de que el Villa fichara a Zion Suzuki procedente del Parma. El campeón del mundo argentino nunca habría aceptado un papel secundario detrás de Suzuki, y eso podría haber causado fricciones en el vestuario. Tampoco habría tenido sentido que el Villa mantuviera a un Martinez descontento por segundo año consecutivo. Su compromiso fue cuestionado tras el fallido intento de marcharse al Manchester United el año pasado, y otro escape frustrado seguramente habría hecho que su nivel de motivación tocara fondo. Enviarlo al Chelsea, además, también es una victoria para el Villa; como la octava operación entre los clubes en los últimos cuatro años, esto no hace más que reforzar aún más su relación. Aunque seguía siendo una personalidad enorme y uno de los favoritos de la afición, este era el momento adecuado para que el Villa se quitara a Martinez de encima en términos salariales. Aceptar una pérdida significativa respecto a la inversión inicial de 20 millones de libras en el exguardameta del Arsenal escocerá un poco, pero no había ninguna razón lógica para que el Villa siguiera pagando su elevado salario. Nota: B+

    Para el Chelsea: Aunque Martinez se ha vuelto algo más propenso al error en los últimos años, no hay duda de que supone una mejora enorme respecto a Robert Sanchez. El español había sido una debilidad importante para el Chelsea durante demasiado tiempo; nunca habría podido volver a pelear por los mayores títulos si hubiera seguido siendo el número 1. Martinez aporta pedigrí contrastado en la Premier League, y es un líder natural con una mentalidad de ganar a cualquier precio. Fichar al dos veces ganador del Trofeo Yashin por solo 7,5 millones de libras es un auténtico golpe maestro para el Chelsea, cuyas opciones no solo de clasificarse para la Champions League, sino también de pelear potencialmente con el Arsenal en la carrera por el título, ahora parecen mucho mayores. Es un jugador para las grandes citas que no tendrá ningún problema para manejar la presión que conlleva la vida en Stamford Bridge, y también será un mentor ideal para el portero suplente Mike Penders. El once inicial de Xabi Alonso tiene ahora un aspecto temible. Nota: A+

    Para Martinez: Este es el salto de nivel que el héroe argentino llevaba tiempo buscando a nivel de clubes, pese a la falta de fútbol de Champions League que ofrece actualmente el Chelsea. El ciclo de Martinez en el Villa estaba obviamente terminado, y el club podría afrontar una temporada de transición complicada tras perder a tantos otros jugadores clave. En marcado contraste, el Chelsea está preparado para volver a convertirse en una fuerza de élite. Martinez tiene ahora la oportunidad de escribir otro capítulo glorioso en su extraordinaria carrera en uno de los clubes más grandes de Europa. La Juventus también seguía al jugador de 33 años, pero Martinez sigue siendo lo bastante bueno como para triunfar en la Premier League, que desde hace tiempo ha sido superior a la Serie A. Cambiar Villa Park por Stamford Bridge debería ser un proceso natural para Martinez, sobre todo porque encaja perfectamente en el sistema 3-4-2-1 de Alonso. El argentino se siente cómodo iniciando el juego desde atrás, al contrario que Sanchez, y debería sobresalir como portero-líbero protegiendo la línea defensiva adelantada del Chelsea. Sin duda, Martinez sentirá que puede alcanzar todos los objetivos que le quedan en su carrera con el Chelsea y, quién sabe, quizá eso incluso le lleve a ampliar su carrera internacional con Argentina uno o dos años más. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (del Chelsea al Aston Villa, 65 millones de libras)

    Para el Chelsea: Asegurar un beneficio tan grande por un jugador al que inicialmente fichó por solo 32 millones de libras y que no entraba en los planes de Xabi Alonso es un movimiento maestro por parte del Chelsea. Resistirse también a la tentación de volver a ceder a Jackson, pese al interés del Atlético de Madrid, ha dado sus frutos, con su salario de 100.000 libras ahora fuera de sus cuentas de forma definitiva. Jackson nunca terminó de convencer en sus dos primeras temporadas en Stamford Bridge, y la historia fue la misma durante su cesión en el Bayern de Múnich la pasada campaña. Nunca iba a tener sitio por delante de Joao Pedro o Danny Welbeck, así que la venta respondía a los mejores intereses del Chelsea. Dicho todo eso, cualquier crisis de lesiones en ataque podría hacer que la operación envejezca mal. Además, está reforzando a un rival directo por las plazas de clasificación para la Champions League, y dejaría en mal lugar al Chelsea que Unai Emery lograra de repente sacar todo el potencial de Jackson. Aun así, el Chelsea siempre podrá decir que la oferta era demasiado buena como para rechazarla: recuperar hasta 65 millones de libras por la versión actual de Jackson sin duda habrá provocado apretones de manos por todas partes en la sala de juntas. Nota: A-

    Para el Villa: Jackson, sencillamente, no vale para el Villa una cifra récord en la historia del club. Es un rematador tremendamente irregular y no tiene el mismo juego global que Ollie Watkins. Sí, es cinco años más joven que el hombre al que sustituye, pero no tiene ni de lejos el mismo pedigrí en la Premier League. Aunque Jackson marcó unos respetables 24 goles en 65 apariciones ligueras con el Chelsea, falló muchas más ocasiones de las que convirtió y tenía tendencia a ver tarjetas absurdas. Sin embargo, Jackson sí tiene una buena relación con Emery tras trabajar con el español en el Villarreal, y el fluido sistema de Emery permitirá al jugador de 25 años moverse en horizontal y generar superioridades en las bandas; no tendrá que estar fijado entre dos centrales como le ocurría en el Chelsea. El Villa también suele atacar con dos hombres arriba, por lo que Jackson no quedará aislado en ningún momento. Cuesta verle transformándose en un goleador prolífico, pero un Jackson con confianza debería volver a rendir a medida que aumente su participación en juego abierto. No es, eso sí, un fichaje que vaya a ilusionar de verdad de nuevo a la afición del Villa, después del impacto de su derrota por 4-0 ante el Brighton en la jornada inaugural. Sería un error que el Villa no busque refuerzos ofensivos antes del cierre del mercado, porque Jackson no es lo bastante bueno como para liderar otro asalto al top cinco. Nota: C+

    Para Jackson: Después de dos años de inconsistencia y oportunidades limitadas en el Chelsea y el Bayern, Jackson estará encantado de haber conseguido un papel protagonista a las órdenes de un entrenador que anteriormente sacó la mejor versión de él. Emery entiende por completo las fortalezas tácticas y las necesidades psicológicas de Jackson, y se sentirá más valorado desde el primer momento de lo que jamás se sintió en el Chelsea. Sin embargo, ponerse en la piel de Watkins es una tarea intimidante y no dispondrá de paciencia alguna debido a su desorbitado precio. Si Jackson no empieza con buen pie, las dificultades colectivas del Villa continuarán y el equipo de captación será duramente criticado por asumir una apuesta tan cara. Las comparaciones constantes con Watkins podrían lastrarle, y mucho dependerá de su fortaleza mental. Jackson, al menos, ha escapado de la nube de incertidumbre que le acompañaba en el Chelsea y de la inestabilidad que ha frenado al club en los últimos años. El Villa le ofrece un entorno más asentado y fútbol de Champions League, lo que da a Jackson la oportunidad de un verdadero nuevo comienzo. Es el mejor escenario que podía haber esperado en esta fase de su carrera, pero el delantero senegalés debe demostrar ahora que ha aprendido de los errores del pasado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (del Manchester City al Tottenham, cedido)

    Para el Manchester City: Un caso algo extraño para el City, que ha optado por desprenderse de Marmoush apenas temporada y media después de su llegada desde el Eintracht Frankfurt con una reputación al alza. Disputarle a la máquina de hacer goles Erling Haaland un puesto de titular en punta es una tarea poco envidiable para cualquier delantero, y el City probablemente considere que Marmoush no terminó de destacar cuando Pep Guardiola le dio oportunidades. Su única temporada completa estuvo condicionada por sus inevitables minutos limitados, una lesión de rodilla y su convocatoria con la selección de Egipto para la Copa Africana de Naciones. De forma reveladora, no fue hasta finales de enero de este año cuando por fin marcó su primer gol en la Premier League de 2025-26. Marmoush puede señalar con razón su falta de minutos, dado que participó en seis goles en el equivalente a unos 7,5 partidos la temporada pasada, pero sencillamente nunca iba a desbancar a Haaland del once inicial y, con 27 años, no sorprende que el City haya aprovechado la oportunidad para sacar algo de dinero, con el Tottenham dispuesto a pagar hasta 60 millones de libras para fichar a Marmoush de forma permanente el próximo verano tras su cesión inicial al norte de Londres. Será interesante ver cómo lo reemplaza el City, porque quien llegue tendrá que conformarse con pasar mucho tiempo en el banquillo. Nota: B+

    Para el Tottenham: Otro gasto excesivo más en un verano de operaciones desconcertantes por parte del Tottenham. Marmoush no ha hecho ni de lejos lo suficiente en Manchester como para justificar que el City obtenga un pequeño beneficio con respecto a lo que pagó por él en enero de 2025, mientras los Spurs siguen arrojando dinero a sus problemas después de coquetear con el descenso en temporadas consecutivas; Marmoush sigue a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savinho en su llegada al club del norte de Londres por una cifra que acabará siendo desorbitada. Aunque Marmoush aparentemente ha tenido problemas para adaptarse a la Premier League, el Tottenham espera que la llegada del jugador de 27 años remedie por fin una posición problemática desde que Harry Kane se marchó al Bayern de Múnich hace tres años; tanto Richarlison como Dominic Solanke han estado lastrados por las lesiones y por la irregularidad. Los Spurs deben creer que, si dispone de minutos, Marmoush puede convertirse en un delantero de élite de la Premier League, capaz de marcar goles cuando sea la referencia principal en ataque, pese a sus dificultades en el Etihad. En ese sentido, este es un movimiento ilusionante y uno que podría ayudar al club del norte de Londres a recortar distancias con sus rivales. Nota: C+

    Para Marmoush: Con la perspectiva que da el tiempo, Marmoush probablemente piense que no debería haberse molestado en fichar por el City el año pasado, ya que su breve etapa salió como muchos habrían esperado, dado que tenía el importante obstáculo de Haaland bloqueando su camino hacia el éxito en Manchester. Aunque pueda parecer un poco prematuro, no se le puede reprochar al delantero que busque un nuevo comienzo en la Premier League. Aunque probablemente no vaya a pelear por títulos, Marmoush tiene ahora la oportunidad de mudarse a Londres y convertirse en un héroe para los Spurs, donde debería partir como titular asegurado en punta. Está por ver si puede convertirse en el tipo de goleador que tanto ha echado de menos el club desde la salida de Kane. Marmoush estará decidido a recuperar el nivel goleador que convenció al City para desembolsar dinero por él en primer lugar, pero necesitará empezar con buen pie para evitar problemas con el notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A simple vista, esto parece una buena operación para el Chelsea. De algún modo, ha conseguido vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace apenas un año, y la inyección de efectivo inmediata podría ayudarle a hacer más negocios antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según se informa, un 20 % de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de venta futura que se incluyó en el acuerdo que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de ‘9’, mientras que Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también están siendo fuertemente vinculados con salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápidamente que Delap no encajaba en su sistema, y el Chelsea lo ha traspasado sin contemplaciones en lugar de dejar que su valor disminuyera como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en medio de una temporada de caos en el banquillo, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cifra final amortigua perfectamente el golpe. Delap acabó completamente eclipsado por su compañero de fichaje en 2025, Pedro, y no tenía sentido mantenerlo otro año más. Nota: B+

    Para el Forest: Romper el récord de traspaso del club para fichar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 apariciones en la Premier League con el Chelsea no deja una gran imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest se enfrentará a una vergüenza pública y su margen futuro dentro del PSR podría verse seriamente afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma y físico durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire por donde se mire. Aun así, el Forest sí necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Igor Jesus y Chris Wood, de 35 años, estuvieron ambos ineficaces en las derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar la energía que tanto falta. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su atletismo y su conducción a gran velocidad. También es un buen rematador con ambas piernas y llegará con hambre de reivindicarse tras una etapa tan frustrante en el Chelsea. Oliver Glasner, obviamente, cree en el potencial de Delap, o esta operación nunca se habría cerrado. La cuestión es si puede soportar la inmensa presión que tendrá sobre sus hombros desde el primer minuto en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un momento crítico en la todavía incipiente carrera de Delap. Dejó escapar su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverlo al camino para convertirse en internacional absoluto con Inglaterra. Aquel delantero centro casi imparable que cargó con el Ipswich a la espalda en su campaña 2024-25 en la Premier League sigue ahí en alguna parte, y este cambio de entorno podría devolverlo al primer plano. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero llegará directamente como el hombre de referencia del Forest. Por tanto, el City Ground es el lugar ideal para que recupere la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. Su Forest está preparado para jugar un fútbol directo, de alta intensidad, que hace daño al rival en las transiciones, justo para lo que Delap está hecho. Tiene el físico imponente, la agilidad y la velocidad para atacar el espacio a voluntad; la cuestión es si sabrá aprovechar las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap ha tenido la suerte de caer de pie, pero una tercera oportunidad a este nivel no volverá a presentarse: es ahora o nunca. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar por completo los 50 millones de libras que pagó al Porto por Gonzalez en enero de 2025 tiene bastante mérito, teniendo en cuenta el escaso impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca llegó a asentarse en un rol definido en Mánchester, y los fondos de su venta deberían ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes de que termine el plazo, el City se quedará muy corto de opciones en el centro del campo. Gonzalez es el cuarto centrocampista senior que se marcha en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo cuenta en la sala de máquinas con los fichajes veraniegos Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera un jugador clave, pero Gonzalez era perfectamente capaz de aportar cobertura y nunca daba menos del 100 %. Fácilmente puede ser una venta de la que el City termine arrepintiéndose pronto, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus astronómicos precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez suaviza el golpe de perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español podría ser un mentor valioso para otro de los nuevos fichajes, Sean Steur, que con 18 años sigue siendo muy inexperto. Puede ejercer como organizador posicional en el Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su pase para romper líneas y a su impresionante tasa de recuperaciones en campo rival, la mejor de Europa la temporada pasada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos jugados (2,13). Como jugador físicamente fuerte, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera todavía por delante, el futbolista de 24 años podría demostrar ser una compra astuta para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que puedan esperar que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se están engañando. Es más un jugador de contención que un creador y, por tanto, no genera ni de lejos la misma amenaza en el último tercio. Este no es el fichaje transformador que el Newcastle necesita para volver a aspirar al top 6, pero sí debería servir en gran medida para evitar que caiga en la pelea por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en términos de competitividad al más alto nivel, este es un movimiento positivo para Gonzalez en líneas generales. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en el once del Newcastle de Jaissle como un miembro clave del equipo. Si logra impulsar al Newcastle de vuelta hacia la parte alta de la tabla, la cotización de Gonzalez se disparará y pasará a ser visto como un jugador especialista, en lugar de simplemente una buena opción de rotación. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un despegue inmediato. El Newcastle está en una fase de transición que naturalmente vendrá acompañada de mucha frustración, y Gonzalez asumirá una carga mucho mayor sin los jugadores de talla mundial que tenía a su lado en el City. Es un reto intimidante, no precisamente facilitado por su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no se le dará mucho tiempo para adaptarse. Dicho esto, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al importante aumento de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro cobro gigantesco. Bouaddi apenas tenía 13 años cuando se incorporó al Lille en 2021, pero no tardó en hablarse de él como el canterano más prometedor del club desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los gigantes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su duelo del Mundial ante Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Aun así, sigue siendo una cantidad increíble para el Lille, que previamente había tasado a Bouaddi en alrededor de 70 millones de libras. Ya obtuvo enormes beneficios con ventas como las de Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que con la salida de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio neto para un club con una más que merecida reputación por desarrollar y formar a grandes jóvenes talentos. Nota: A+

    Para el City: El sustituto de Rodri. Nunca hubo demasiadas dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, incluso después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a España hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así, el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor de garantías. Hay que decir que ha cumplido ambos objetivos: 65 millones de libras es una gran cantidad por un jugador de 30 años que no hace mucho se recuperó de una lesión de ligamento cruzado anterior; y aunque está claro que el City ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es tan evidente como enorme. Por supuesto, sigue siendo muchísimo pedirle a un futbolista de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío dejado por uno de los mejores ‘6’ que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City ha fichado al centrocampista defensivo más prometedor del mundo en estos momentos (¡al Liverpool realmente le habría venido muy bien fichar a Bouaddi!). Sin embargo, que pueda resolver de inmediato todos los problemas, ya evidentes, del City bajo las órdenes de Enzo Maresca es una cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre parecía destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también cree firmemente en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al máximo nivel, lo que explica en parte que cambiara su lealtad internacional de Francia a Marruecos a comienzos de este año, ya que esta última le ofrecía la posibilidad de jugar el Mundial de este verano. Las actuaciones sorprendentemente maduras de Bouaddi en Norteamérica son una buena señal de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no se le dará demasiado margen por culpa de su precio. Pero desde luego parece tener los niveles necesarios de inteligencia, confianza y serenidad para afrontar la naturaleza increíblemente intensa del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y a quitarle parte de la presión para rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El club sureño pudo sorprender al pagar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero aquella decisión ha dado enormes frutos, ya que logra una ganancia masiva solo tres años después. Eso sí, la cotización de Baleba ha bajado desde el verano pasado, cuando el Brighton le pedía al United más de 100 millones de libras, después de firmar una temporada un tanto irregular, y su entrenador Fabian Hurzeler consideró que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar este verano los 100 millones de libras o más, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur invertirá inevitablemente ese dinero en varias otras jóvenes joyas, a las que después venderá con un beneficio considerable. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado sus frutos. El club se había retirado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea le había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por Baleba en algún momento del futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerará realmente una operación a precio de ganga en un verano en el que las tarifas se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. La esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que todavía estaba algo por pulir, con sus mejores años claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la potencia física y el empuje en el centro del campo que el United ha estado reclamando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para adaptarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en la pretemporada. Pero si cumple su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin va camino de Old Trafford en lo que sin duda es un movimiento soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su Camerún natal hace cuatro años y medio. El Brighton claramente sabía que fichaba a un joven con un gran potencial cuando consideró oportuno desembolsar 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 siendo un relativamente desconocido de 19 años y, al margen del tropiezo de la pasada temporada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, parece que está destinado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un mediocentro defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la tarea de romper ataques y hacer avanzar a su equipo con el balón. Necesitará tiempo para adaptarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un aspirante realmente firme a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de algún modo una venta récord en la historia del club por un jugador que prometía mucho y ofreció poco durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado entre gran expectación, una etapa en la que sumó un total de apenas dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a llegar a una cifra tan desconcertantemente alta para hacerse con su hombre, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha terminado desembolsando. Es cierto que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese ingreso gigantesco y además siguen contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del actual nivel más bien discreto del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si el fichaje de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total combinado de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya había levantado cejas, este acuerdo hará que lleguen al techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría argumentar que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era más o menos justificable como parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, pagar 85 millones de libras por Savinho, de entre todos los nombres posibles, sugiere que podrían haber perdido el rumbo en los despachos. Ese tipo de dinero exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento de su etapa en el City el extremo brasileño ha demostrado ser capaz de ofrecerlo. Deben plantearse serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente duplicar esa cifra apenas 12 meses y una temporada anodina después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Hay muchas posibilidades de que Savinho acabe funcionando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir algo de pena por Savinho, porque ahora tendrá que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que le cuelguen la etiqueta de fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si el Tottenham hubiera pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión no sería la misma, pero ahora se esperará que el jugador de 22 años empiece con fuerza y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos mencionado, Savinho tiene sin duda la capacidad para acabar rindiendo si se convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a ocurrir a las órdenes del célebre Pep Guardiola en Manchester. Desde la perspectiva del jugador, este es un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, existe la sensación imposible de sacudirse de que siempre cargará con el peso de esa tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría marcar su carrera al más alto nivel para bien o para mal. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste igualmente. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico local en la plantilla del Liverpool, algo bastante deprimente para los aficionados. Recordemos que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender hasta cierto punto por qué el Liverpool ha permitido la salida de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería recibir por el traspaso de Jones, ahora es imperativo que lo sustituya, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejoría de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba preocupantemente escaso de efectivos y calidad en el centro del campo. Y tampoco olvidemos que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es toda una eminencia en el mercado de fichajes y el CEO del Inter probablemente sienta que Jones representa una buena operación. Recordemos que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva toda la vida ahí, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que jugaba a un nivel lo bastante bueno como para abrirse paso en la selección de Inglaterra. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además se deja la piel por el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, se puede argumentar que es un jugador técnicamente superior, lo que significa que tiene muchas opciones de convertirse en un éxito igual de grande en Milán como lo ha sido el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Se había quedado sin progresar, su carrera se había frenado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un desencuentro con Slot y enseguida quedó claro que tampoco con Andoni Iraola iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo. En consecuencia, el traspaso era imperativo y un movimiento a Milán podría ser justo lo que necesitaba Jones. Desde luego, la presencia de sus compatriotas John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y no sorprendería en absoluto verlo brillar en la Serie A, que, con todas sus virtudes, está indudablemente uno o dos niveles por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Aston Villa: El Aston Villa no tiene por qué estar descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado, y con 28 años, probablemente era lo mejor a lo que podía aspirar el club, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una zaga en los huesos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse rápido para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue desmantelándose tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers al Chelsea y Youri Tielemans al Man Utd, mientras existe una seria incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y Mikel Arteta. Según se informó, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su línea defensiva tras las lesiones del central William Saliba y el lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para sobrevivir sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir esa banda si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reorganización con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan trabajada. Mosquera dejó buenas sensaciones en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Este es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bambalinas en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un sustituto de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera en busca de más grandes títulos después de ganar la Europa League en 2025-26, pero le espera una verdadera pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente como lateral derecho por delante de White, y casi con total seguridad perderá puestos en la jerarquía de aquí al invierno una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados en condiciones de volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia formada por titulares garantizados y sus llamados “finishers”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Menudo logro! El City se las ha arreglado de algún modo para obtener un beneficio pequeño pero significativo por un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el pasado verano por 46,5 millones de libras. Reijnders causó de hecho una impresión positiva en sus primeros pasos en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut ante el Wolves el pasado agosto, pero el exentrenador Pep Guardiola acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que tuviera de darle la vuelta a la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por Enzo Fernandez, uno de los favoritos de Enzo Maresca. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah tiene una reputación bien ganada como uno de los clubes «ascensor» del fútbol saudí, pero el fichaje de Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26, en gran parte gracias a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese tipo de rendimiento doméstico mientras afronta también una primera campaña histórica en la AFC Champions League Elite está abierto a debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, especialmente en esta etapa de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores honores del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años de plenitud de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría acabar arrepintiéndose de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con gran técnica y olfato de gol: está claramente por encima del nivel de Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento acabe perjudicando sus opciones de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. Con 28 años, su tiempo en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido lo bastante dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder insustituible. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador desde atrás, Rodri impulsó los éxitos del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1% de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y esa cifra se desplomó hasta el 61,9% cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar en los partidos más importantes, incluido el gol de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego tan completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que siga pudiendo competir por los mayores títulos. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el panorama del fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión anticipada. El Real Madrid estará tocado tras ver cómo su objetivo prioritario se une en su lugar a su eterno rival, con Rodri optando por el proyecto de Hansi Flick, ya bien asentado, en vez del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital de España. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil romper al Barça en transición con Rodri barriendo todo por delante. El jugador de 30 años debería poder adaptarse al instante, además, dado que la plantilla del Barça está repleta de compañeros suyos de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de final de año después de sufrir daños en los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución de ensueño. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar en el plano nacional y continental durante los próximos dos o tres años ahora que tiene al ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City en un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró tanto bajo Guardiola. Este movimiento también podría permitir a Rodri volver a su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al contexto menos exigente físicamente de La Liga debería ayudar a prolongar su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se esperará que desempeñe el mismo papel de dictador total que tan buenos resultados le ha dado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al decantarse por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que pensaba que merecía, pero no es tan difícil entender por qué. El ex del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos los 21, la mejor cifra de su carrera, en todas las competiciones la pasada temporada, cuando el equipo de Hansi Flick revalidó con éxito el título de Liga, pero se le consideraba un hombre para todo y desesperaba a los aficionados con su irregular puntería. Por un lado, venderle era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. El valor de Torres alcanzó un máximo histórico después de su gol de la victoria en la final del Mundial de 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres al ficharle procedente del City, pero su contrato terminaba el próximo verano, y el club habría tenido que pagar 8 millones de euros extra al equipo de la Premier League si le hubiera renovado por una cláusula específica incluida en la operación. Además, liberar su elevada ficha ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien tácticamente con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sustentado el éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. Además, tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al doble campeón consecutivo de Europa. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también le convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que ofrecía el delantero portugués, sobre todo en lo que se refiere a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe del Mundial con España verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que hizo bien en denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que logra tres Champions League consecutivas en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era el que contaba con Luis Enrique en sus filas. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin va a emerger como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en la liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no mejorará su legado, solo reforzará aún más su estatus de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápido de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor posicionado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: El Tottenham ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negociose mire por donde se mire. Sí, ha evitado que acabe en un rival de la Premier League, pero el argentino, de 28 años, está en plena madurez y fue uno de los mejores jugadores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cifra más alta. Sin embargo, da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a sus servicios médicos la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como resultado, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de atar a Micky van de Ven con un nuevo contrato, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería marcharse claramente, y las opciones del Tottenham de llevar a cabo una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja absolutamente a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va al choque y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al vestuario unido del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como el principal ancla en la defensa de tres de Simeone y trabaje para corregir los problemas que llevaron al equipo a encajar demasiados goles la pasada temporada, al tiempo que aporta unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho al Atlético a cerrar la brecha con el Barcelona en lo más alto de LaLiga y, potencialmente, acercarle a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que hayan conseguido ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado también es un gran extra. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos grandes operaciones más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a medida para sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos de la Premier League veían a Romero como un riesgo por su estilo físico inflexible, pero esa es precisamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque parezca estar otra vez en una dinámica ascendente con De Zerbi al mando. LaLiga también encaja mejor que la Premier League con Romero; se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cerrar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, cuenta con cuatro compañeros de la selección argentina, entre ellos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe durísimo, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una por lo demás sombría temporada 2025-26 para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderle después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo considerable. Sin embargo, como admitió de facto Cruyff, el Ajax simplemente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más preciado. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la cadena de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío dejado por Godts, que, conviene señalarlo también, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero si actualmente tiene la suficiente calidad en ataque para volver a meterse en la Champions League el próximo año es ahora algo muy discutible. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta la fecha de que Bradley Barcola está de salida del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy abierto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la pasada temporada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, el vigente doble campeón de Europa ha mantenido con astucia a clubes como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Akliouche, Torres y Godts, que debería ofrecer un recambio de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto de titular habitual en el PSG plagado de estrellas, ¿qué opciones tiene Godts de conseguirlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, apenas ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Por supuesto, puede argumentarse que a Godts solo le puede beneficiar entrenarse junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Copa de Francia, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, es inevitable preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta fase crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que hace falta para triunfar al más alto nivel. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme suma de dinero, y podría decirse que ha gastado de más, sin recuperar gran cosa mediante ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada salvadora al límite en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de solo 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, variables incluidas. Realmente se puede argumentar que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a comienzos del verano, además del hecho de que aún le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, existe el infame «impuesto inglés». Los Spurs, al menos, están bien cubiertos en la demarcación de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que cualquiera de ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto da la sensación de ser un verdadero golpe del Inter, que ha sabido reorientarse hacia Spence después de ver cómo un hombre clave como Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al terminar su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero rumbo al Chelsea y el segundo a punto de fichar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de contar con un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con línea de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel; un lateral de gran recorrido, tan capacitado para incorporarse al ataque como para frenar a los extremos rivales, el internacional inglés está hecho a medida para la evidente vacante en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence supone una mejora en defensa y además tiene la versatilidad para cubrir también al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con la cifra. Se ha informado de que el Tottenham les pidió 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado enormes frutos, ya que se llevan al jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no contaba para Roberto De Zerbi, que este verano ha remodelado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor y más grande, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque terminó asentándose en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado bastante durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no jugó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un «fichaje del club» durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, después de haber reforzado enormemente su reputación en Norteamérica. El Inter fichó antes en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su compañero en defensa a adaptarse de cara a lo que será una emocionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado exactamente todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado el importe de su cláusula de rescisión de 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso significativo después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora especialmente fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de enorme proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a consolidar el octavo puesto logrado por segunda temporada consecutiva en La Liga el curso pasado. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea, sin duda, necesitaba reforzar el costado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una petición de Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene un vacío importante que cubrir, con Cucurella convertido en posiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un buen nivel en el tramo final de la pasada temporada y está muy bien considerado, por lo que lo más probable es que Chavarria desempeñe un papel de suplente y quizá también de mentor para el joven neerlandés. Un coste total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto termine siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Menuda historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a La Liga, después de que Andoni Iraola, ahora entrenador del Liverpool, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido creciendo sin parar en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, de vocación ofensiva y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado veraniego. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barca, eso liberará margen para que los campeones de Liga inscriban a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barca lleva tiempo sin depender de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barca ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora quizá sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barca ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada como agente libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet aún recuperando poco a poco la plena forma tras una operación en el hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como parche temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial de lesiones irregular y ha tenido problemas para convencer al máximo nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, objetivo anterior del verano, pero una gran inversión en el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre sus hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si falla. Seguro que estará extremadamente motivado para demostrar que sus detractores se equivocan, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber pasado por un periodo complicado el año pasado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la fervorosa afición de Anfield sin duda dará a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa que va al frente y aportará una presencia aérea real a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un defensa central que nunca ha terminado de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción fiable a lo largo de un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025, en medio de una crisis de lesiones en defensa. El Chelsea, eso sí, ha fichado a Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas eran una necesidad dado que tenía a 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensores peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo Cesc Fabregas que esté fichando jugadores del Chelsea en preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, está por ver quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en el blanco de las críticas de algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros fueron más comprensivos por su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como esperará que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Siendo brutalmente sinceros, Chalobah se merece claramente este nuevo comienzo después de haber sido zarandeado por el Chelsea durante varios años. Existe la sensación de que la jerarquía de los Blues lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le retiraron su dorsal y lo cedieron al Palace, donde impresionó, solo para recuperarlo cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a caer en el orden de preferencias pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generara beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A los 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar marchar a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la cifra más alta del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un reemplazo de Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta mientras busca dar continuidad al largamente esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la pasada temporada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y por el hecho de que encaja perfectamente en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ser así en la Champions League si vuelve a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo sobre sus opciones de conquistar por fin ese esquivo gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A sus 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ningún género de dudas en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil y rivalizó con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una pesadilla de eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar el nivel de clase mundial y pelear regularmente por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incesante trabajo sin balón. Si a eso se suman su flexibilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente cumple todos los requisitos para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su fichaje. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid tras problemas de adaptación similares con la joya brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que lo hizo Endrick en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el riesgo de que regrese al Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente reducido. En el otro lado de la moneda, el Real Madrid puede que siga sin tener sitio para Mastantuono incluso si rinde bien en la Fiorentina, tras cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que relegan aún más al joven en el orden de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento por reponerse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono sin duda aportará calidad extra a la plantilla de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y llegará con ganas de demostrar que sus detractores se equivocan y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que todavía puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con las normas de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a acuerdos similares en el futuro, sobre todo si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cantidad de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en la 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación a su alrededor. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente todavía tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá hacerlo lejos de los intensos focos del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión que han hecho el City y Pep Guardiola con James Trafford. Recomprado al Burnley el verano pasado después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar sin piedad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que acabó pagando 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no fue más que un portero de copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver cómo otro joven canterano muy bien valorado y con potencial para el primer equipo se marcha, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe sobre la mesa del Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la lucha por acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después del codiciado agente libre Harry Wilson y del muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de máximo nivel a una posición problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que el equipo puede escalar posiciones en la tabla y evitar pelear por la permanencia con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es considerable para alguien que acaba de pasar una temporada completa como poco más que suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds podría estar cobrando a uno de los gigantes de Europa el doble de esa suma en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 en la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino de sustituir a Jordan Pickford, ahora con 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League y, si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por clubes como el Newcastle o los llamados integrantes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a algo más grande, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora detrás de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el electrizante regate de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, al Leipzig le podría costar volver a meterse en puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya muy pronto, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única manera de cerrar a tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin previsión de volver hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande es lo bastante versátil como para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y se adapta idealmente al sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desbloquear defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear y recuperar el balón. Diomande todavía está verde, pero ha mostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Superar a equipos como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados casuales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas hace un año, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber empezado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo soberbio para el club alemán, firmando 23 participaciones de gol entre todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el joven de 19 años se había convertido en objetivo de una larga lista de grandes clubes europeos, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid iba a llamar a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, en todo lo alto y de una forma acorde a la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no consiguió ganar ningún trofeo, y cargó públicamente contra Slot y la jerarquía del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario por su mala actitud. El Liverpool también ofreció una mejor imagen sin Salah sobre el terreno de juego, porque su aportación ofensiva se apagó y su falta de trabajo defensivo quedó expuesta tras la marcha de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo en perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su norma de largo recorrido de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, según se informó, de 400.000 £ por semana acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo de largo recorrido para la Saudi Pro League, también es una vergüenza. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Super Lig turca. Los mejores años de Salah están claramente atrás a sus 34 años, pero fichar al Jugador del Año de la PFA de 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro asombroso para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado una vez la Super Lig en este siglo y vive firmemente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón confiarán en recortar distancias con sus archirrivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que además debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, apoyándose en la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra conectar de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y protagonizar una gran trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una humillación para Salah. Pagó el precio máximo por ponerse a sí mismo por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alejando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo que resulta demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque supone una caída enorme de nivel. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado estará lamentando cómo acabaron las cosas en Anfield. Si hubiera rebajado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo las órdenes del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Es un caso extraño para el Brentford, que difícilmente iba a poner trabas a la salida de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, e incluso le facilitó el camino rescindiendo su contrato. Sin embargo, el internacional inglés fue una parte importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, al disputar 32 partidos de la Premier League y ser titular la mayoría de las veces. Su salida, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la marcha definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el fichaje del ex capitán Christian Norgaard por el Arsenal el verano pasado. Después de lo que hasta ahora había sido un mercado tranquilo, las Abejas han irrumpido con fuerza; el cotizado centrocampista defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de reemplazar. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck también poniendo rumbo a Stamford Bridge, esto representa un giro radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acaparar a algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y la Champions League, reverenciado por sus cualidades de liderazgo y con el ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que los Blues buscan en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha carecido enormemente de todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia sólida, y su carácter y experiencia podrían ser invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad simplemente demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Presumiblemente, el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que también ayude a abrir una nueva era lejos de él mientras los Blues buscan renovar su cultura y convertir a una prometedora plantilla joven en aspirante habitual a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en su contra para que tenga éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que perfectamente podría retirarse, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (del Strasbourg al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según se informa, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco desde su club hermano, una cifra importante teniendo en cuenta su falta de experiencia en la élite. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, aunque solo la tercera definitiva, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la pasada temporada, ayudando al equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una penetración real, y sin balón cubría cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace inevitable perder a sus mayores talentos, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea tras su campaña revelación con el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción más tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco inicialmente se dio a conocer como lateral. Con mucha calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón circulando en territorio rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de ser cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también será muy valiosa para Barco, pese a que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las estrellas veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la pasada temporada y el tercer máximo anotador de toda su historia, empatado con otro jugador. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a sus 35 años se le ha presentado una oportunidad tan improbable, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto de garantías, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En este momento, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido en las conversaciones con el Chelsea sobre el traslado de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace ya un tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la dirección de BlueCo. Welbeck, sin duda, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar plantilla. A sus 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha sumado nueve goles y dos asistencias en 19 apariciones ligueras contra el Chelsea, con la primera para el Sunderland allá por 2010 y la más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en materia de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo tengan un efecto a largo plazo. Ha demostrado que todavía es perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico venerado como Xabi Alonso y, previsiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas posibilidades de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro necesite descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo en el club. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había insinuado a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera durante 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un famoso triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera Champions League de su historia. Sin duda, Stones pasa a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Aunque todavía tenía contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no se una a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dadas sus dificultades con las lesiones, este movimiento entraña un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue libre. Sin embargo, esperará haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años que, según se informa, ronda las 115.000 libras por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón del panorama actual, como demostró con algunas actuaciones sólidas en el Mundial a principios del verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia exigirá menos físicamente a un jugador cuyo cuerpo a menudo le falló en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, era quizá la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. Los nerazzurri también pueden considerar esto como un pequeño golpe de efecto, después de que, según se informa, superaran a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo, y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que también seguirá aspirando a grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante de Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, con 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de la eliminación en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó apenas 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo, con 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su dinero en un periodo tan corto, una nueva demostración de que su modelo de negocio vuelve a funcionar. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, formando una parte clave de las plantillas campeonas de la FA Cup y de la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buen trato de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según las informaciones, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que en el club crean que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar cuentas después de que el Crystal Palace gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación de su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando al margen al internacional inglés, la situación es un poco caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado con mucho más de lo que luego han ofrecido, y sus futuros son inciertos como consecuencia. Por ello, se ha informado de que el Chelsea podría incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. En el oeste de Londres probablemente consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y absoluto con Francia que se acerca a los mejores años de su carrera. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill le da de inmediato al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Se sabe que el jugador, de 26 años, quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a uno de los llamados clubes del ‘big six’ después de una serie de actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea a sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un ídolo de culto en Selhurst Park, y un buen inicio a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan importante en la clasificación del equipo primero para la Europa League y después en su camino hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sea que la cifra real sea de 116 millones de libras o de 130 millones de libras, el Forest sostiene esto último, se trata de una cantidad de dinero colosal por un jugador fichado por apenas 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque el Forest ha sacado una tajada enorme del City aquí. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba de todos modos un digno heredero para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es como si Nico Gonzalez o Matheus Nunes hubieran convencido realmente alguna vez en el papel de ‘6’. Anderson, sin embargo, da ese perfil. Es un jugador contrastado en la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece encajar perfectamente en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, sencillamente no se puede negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, a sus 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega tras un par de buenas temporadas en el Forest y aún ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson ha dejado claro que el Forest se le ha quedado pequeño. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. El tamaño del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven centrocampista inglés prometedor que tiene problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que muy fácilmente podría haber sido complicado desprenderse dado su olvidable paso de una sola temporada por el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años en el Villa. Por ahora no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de las Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la búsqueda del jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo considerable, debido a que Garnacho lleva ya tiempo mostrando una evidente falta de la chispa y la confianza que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá serias preguntas que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y probablemente por una cantidad elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, y Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive en la mediocridad. Emery tiene un don para sacar lo mejor de jugadores que anteriormente no han rendido, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un llamado club del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de que el fútbol de la Champions League se asegurara una vez más, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también será sin duda consciente de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asequible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery le apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El entrenador tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un futbolista al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal finalmente alcanzó la valoración que los campeones belgas hacían del extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero supone muchísimo para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con la asombrosa cifra de 51 participaciones de gol (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, lo que ayudó decisivamente al Brujas a conquistar el título de liga y alcanzar las eliminatorias de la Champions League. Por supuesto, este movimiento conlleva cierto riesgo, aunque el precio parezca razonable en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su nivel de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal confiará en que Tzolis haya sacado aprendizajes de aquella experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del futbolista de 24 años, pero como mínimo debería ser, de entrada, una opción útil para la rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con algo que demostrar tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que mostró en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para convertirse en un éxito. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi le quedaba solo un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha sufrido bastantes lesiones y que le ha costado encontrar regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. A lo largo de los años hemos criticado muchísimo al Barça por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerle el mérito: esta operación podría acabar siendo excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una futura superestrella cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. La temporada pasada hubo, sin duda, señales de que podría por fin desarrollar su potencial, pero un traslado al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, teniendo en cuenta la cifra del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la polivalencia y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada radicalmente este verano. En definitiva, este parece el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para desarrollar por fin todo su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, recién proclamado campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que disputar, y aun así los vigentes campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de impedir que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace apenas dos años y medio por una cantidad inicial de 8 millones de libras. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, una cantidad desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, los aficionados están profundamente frustrados en estos momentos, ya que sienten que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha arrollado al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, con mucha gente esperando que un miembro del ‘equipo bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa grotescamente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y apenas un gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro podría hacer muchísimo daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. La suposición era que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso logró hacerle cambiar de idea, después de su evidente gran trabajo con futbolistas como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron papeles todavía más decisivos en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. En honor a la verdad, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado de cambio constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘frías’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un futbolista fantástico, y sería imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la pasada temporada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ganando solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada por todo lo alto, terminando cuarto en la Premier League y levantando la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y tanto sigilo. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula muchos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso del acuerdo por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para reforzar el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado de la Premier League que reafirmó su clase en la Copa del Mundo. Así pues, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada y, por este dinero, podría acabar demostrando ser uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni siquiera él pensaba que todavía podía llegarle. Desde hace tiempo se viene señalando a Tielemans como candidato para fichar por uno de los grandes de la Premier League pero, tras cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder para el excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y no habría pasado nada. El Villa es, por derecho propio, un club enorme. Sin embargo, el United está indudablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento enorme para Tielemans, que sin duda saboreará la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del juego. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa después de acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la lucha por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien tras regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares durante toda la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, entonces el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en variables, por un centrocampista que todavía no es un titular fijo fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo por Santos, que fue fichado como un jugador joven y con mucho potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente el acuerdo era demasiado bueno como para rechazarlo. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos traspasos que resultan un poco desconcertantes para todas las partes. Después de perder a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y del Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos con cierto punto de pánico mientras intenta evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando su pretemporada comience el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la operación por Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United sí necesita efectivos en el centro del campo tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones por subir. Nota: C

    Para Santos: Tal vez motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja al Chelsea en busca de "fútbol regular con el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de quién más fiche el United, con otros refuerzos que probablemente llegarán en medio de la remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que de por sí significará más minutos, dado que su todavía club no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado por completo! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos al dar la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club patrocinado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain respaldado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe acabara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que el capitán Bruno Guimaraes también tiene asegurada su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en deporte, se avecinan más desgracias, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que además probablemente también será despilfarrada. Nota: suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar una operación histórica de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sean señales de desesperación o muestras de ambición está abierto al debate. Quizá solo sea una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Después de todo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin discusión ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta incluso mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Pero, por ahora, probablemente a los aficionados no les importe. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se presuponía que, si Tonali dejaba el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Así que, ¿qué ha pasado? Obviamente, no había ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para conceder el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, y hasta la élite de Inglaterra se vio lógicamente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus años de plenitud, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran «si», quizá este movimiento termine saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Puede que, en honor a la verdad, el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según las informaciones, el club blanco había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que posiblemente sea más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución de circunstancias más que decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 contribuciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, además de ayudar al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Liga de Campeones. Sin duda, se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si deja a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según las informaciones, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que servirá en gran medida para amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham bajó que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de mucha clase que ya estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Por eso, su salida no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante mala. Por eso, la tan criticada directiva del club merece un inusual reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo a punto de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un futbolista de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñar varios roles y desde hace tiempo da la sensación de ser un jugador que brillaría en un equipo mejor. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto también por su interés en fichar a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para reformar su mediocre centro del campo y, por ello, estuvo dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este traspaso realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni de lejos a su nivel, pese a que ambos compatriotas tienen 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría estarlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a simple vista. Fernandes había sido relacionado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: United, Liverpool y PSG. Sin embargo, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. No obstante, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es precisamente conocida por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría sucedido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero aun así se trata de una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se diera a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, esfuerzo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico traspaso de “ensueño” a “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque abrirse paso en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en toda una pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por llegar, ahora mismo está en una nube y, comprensiblemente, cree que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene toda la pinta de ser otra operación muy astuta para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo para dejar huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre pareció probable que retenerlo fuera una batalla cuesta arriba. Nota: A

    Para el Chelsea: Un indicio interesante de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; es una suma enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador verde a los 21 años, con solo una buena temporada de fútbol de élite a sus espaldas. Por tanto, esto representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y del que se cree que era aficionado, pero el hecho de que la oferta contractual del Chelsea, según se informa, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó al instante la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que otro joven italiano, Giovanni Leoni, se unió al Liverpool el verano pasado como señal de que más jugadores están dispuestos a dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Menudo pelotazo! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una cantidad tan ridícula de dinero por un jugador de rotación que no fue titular ni en un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, conviene recordarlo, estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al convertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga teniendo un papel secundario respecto a un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los grandes equipos del fútbol mundial no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Dejemos una cosa clara de entrada: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia andan ahora mismo tratando de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente toda clase de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad, largamente esperada, para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir su ataque de Portugal alrededor de un delantero centro con un potencial real, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter de verdad presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cantidad importante, resulta absolutamente gigantesca para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán ese dinero en un sustituto con mucho potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic notablemente en su radar en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. No andan precisamente escasos de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla e Igor Julio preparado para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar sentir que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que surgieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Uno pensaría que una operación a precio rebajado por un jugador de su calibre debería haber costado de forma realista algo en torno a los 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador muy duro y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham se lleva a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el tipo de garra y capacidad de liderazgo que tanto le han faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras haber dejado aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de consolidarse en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser titular garantizado en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecerle ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar condicionado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para la selección de España para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que el club tenía las manos atadas en cuanto al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación a pesar de que las conversaciones estaban en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. Así pues, el Liverpool ya considerará esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría resultar una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja mucho en defensa, el jugador de 22 años parece el encaje ideal para el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador presionando aparentemente para que la operación se cerrara. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto Liverpool como Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre los dos dependía del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener solo 22 años, ya ha tenido un inicio de carrera algo nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa academia de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura competencia para ganarse un puesto de titular, y eso puede exigirle mejorar su producción global, ya que se espera que el Liverpool siga intentando fichar al muy prometedor mago de la banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 que acabó con el título, entonces habrían podido exigir una buena cantidad cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido totalmente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, de alrededor de 250.000 £ semanales, según se informa, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores sonados, con unas durísimas negociaciones que se prolongaron durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos como Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de larga duración Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante toda la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, Los Blancos habían decidido poner fin a su interés en el jugador el pasado noviembre, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en sus mejores días y, con 27 años, probablemente todavía no ha alcanzado los años pico para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene pinta de poder torcerse muy rápidamente dada la intensa vigilancia que rodea a Los Blancos, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Ciertamente, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado fichaje por el Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el hervidero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje gratis por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. No obstante, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real de Jose Mourinho. Sin embargo, está lejos de estar garantizado que sea capaz de lograrlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era, en esencia, el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó unas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis, evidentemente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero es lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido el Real Madrid, gratis, a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se ha adelantado a su eterno rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales incluso comentó el propio Bernardo, parecía hecho que se marcharía al Camp Nou. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One’ convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Los mejores días de Silva están incuestionablemente detrás de él, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá aún más importante que todo eso, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los últimos tres veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Sin embargo, una y otra vez Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, no había forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en uno de los superpoderes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un reto que, sin duda, asumirá con gusto y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Esta operación resulta extraña para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verlo salir con pérdidas desconcierta un poco. En su mejor versión, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su puesto. Dicho esto, el Chelsea pagó claramente de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había manifestado en privado su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se gestiona el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, puede que le hubiera costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy necesitada de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda cubrir ese vacío, además de la esperada llegada de Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid arranca su plan de refuerzos en esta fase temprana del mercado con un fichaje sorprendente. El club hizo una gran inversión en un lateral izquierdo el verano pasado para repatriar a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido gastar a lo grande por Cucurella, al que, según se informó, su nuevo (viejo) entrenador había señalado como objetivo. Una cantidad de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuya forma ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacarle realmente el Real Madrid? Eso sí, por su energía y agresividad, sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho». Además, el Real cuenta ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado de este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y se ha unido a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, al haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba gestionando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente diciendo que sí de inmediato cuando el Real llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una petición de Mourinho, tiene muchas opciones de consolidarse también como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado precio del traspaso, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa impaciencia de la afición del Bernabéu se vuelva contra él, especialmente dadas sus conexiones con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin problema entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp incorporada por apenas 8 millones de libras procedente del Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, eso sí, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó fichar a Robertson en enero, obviamente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de fracturarse el tobillo, claro, pero los Spurs seguían contando con Destiny Udogie y el polivalente Djed Spence para elegir, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que llegue tarde y además gratis es un pequeño bonus interesante, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había pasado a ser la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería tener minutos regulares en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una situación decente a su viaje hacia Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía opciones distintas a los Spurs, con la Juventus entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Resulta, por tanto, un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson considere ahora al Tottenham una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir tardíamente que se uniera al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una petición de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no favoreció en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Por ello, el Newcastle se ha movido rápido para dar salida a otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, ahora el reto del Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer a talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de LaLiga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería demostrar, sin duda, que es una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría firmar un buen Mundial y, por tanto, hacer que el precio se vea bajo una luz más favorable, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron ante el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que deberían esperar los aficionados del Barça de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará un salario menor que Rashford, había mejores oportunidades de mercado en otros sitios, lo que sugiere que el Barça ha vuelto a tener más dinero que sentido. Nota: C+

    Para Gordon: De lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club al que claramente llevaba tiempo apuntando. Él mismo admitió que los anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás comprensiblemente ante el precio exigido y ahí reside el gran desafío al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero seguirá estando sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado entre goles y asistencias un total combinado de 28 en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle