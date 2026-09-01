Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido bien en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que el club ha hecho un trabajo brillante al sacar de Liverpool una cifra de nueve dígitos. Luis Enrique también se anticipó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, asegurándose de que el PSG no será un equipo más débil sin Barcola. De hecho, ahora será más fácil para Luis Enrique alinear un once más consistente, ya que el jugador de 23 años ya no está en escena. Barcola quería un papel más importante que el PSG simplemente no podía ofrecerle, y este acuerdo ayudará así a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen aún más éxitos esta temporada. La cifra final también situará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, esta era una decisión de manual. Nota: A+

Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha dado 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a estar entrando y saliendo constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y el Liverpool creerá que puede ser todavía más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más efectivo partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad fulgurante y su estilo directo encajan a la perfección con Iraola, que exige una alta intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia adelante. Barcola aportará sin duda más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tendrá margen de error como jugador de 120 millones de libras. El Liverpool ha pagado de más, y no hay forma de saber si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. La afición y los analistas caerán enseguida sobre Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool se ha expuesto de nuevo a las burlas por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para soportar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría sostenerse con facilidad que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra en esa categoría en este momento, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tenía fácil en el PSG en comparación con el desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que decida partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia necesaria para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en sus primeras fases sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil para Barcola llegar a convertirse en un aspirante al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros (incluido Vitinha), pero liderar un impulso ganador del Liverpool sí podría meterle en la pelea. Siempre que esté listo para rendir desde el primer momento y ponga de su parte, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al superestrellato. Nota: A-

James Westwood