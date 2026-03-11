Getty Images Sport
¿Igor Tudor está a punto de ser despedido? El Tottenham toma una decisión sobre el entrenador interino antes del crucial encuentro contra el Liverpool
Aumenta la presión sobre el entrenador interino
La situación llegó a un punto crítico tras la humillante derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de la Liga de Campeones. La Asociación de Aficionados del Tottenham Hotspur (THST) exige ahora «medidas de emergencia», mientras aumenta la presión sobre Tudor. Sin ninguna victoria en la liga desde finales de diciembre, se insta a la directiva a actuar antes de que el club caiga en la Championship. ESPN informa de que los altos cargos del Spurs están profundamente preocupados, pero se espera que Tudor se enfrente a los medios de comunicación el viernes, tal y como estaba previsto, y dirija al equipo en Anfield, mientras buscan desesperadamente una chispa que encienda su lucha por la supervivencia.
La controversia sobre la sustitución de Kinsky
La gestión de Tudor ha sido objeto de duras críticas después de que sustituyera al joven portero Antonin Kinsky a los 17 minutos del partido en Madrid. El checo de 22 años, que sorprendió al ser titular en lugar de Guglielmo Vicario, cometió dos errores garrafales que llevaron al Tottenham a ir perdiendo por 3-0 en menos de un cuarto de hora. El exguardameta del Manchester City Joe Hart se quedó «aturdido» ante la «fría» actitud de Tudor, que se negó a reconocer al joven, consternado, cuando abandonaba el campo.
En defensa de su despiadada decisión, Tudor declaró: «Antes del partido, era la decisión correcta en un momento como el nuestro, con la presión sobre Vicario, otra competición. Toni es un portero muy bueno. Para mí fue la decisión correcta. Después de esto, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Así que se lo expliqué a Toni también, hablando después: es el tipo adecuado y un buen portero. [La sustitución temprana] es muy rara. Llevo 15 años entrenando y nunca había hecho algo así. Era necesario preservar al chico, preservar al equipo. Una situación increíble, no hay nada que comentar».
Un vestuario sumido en la desesperación
El estado de ánimo dentro de la plantilla parece haber tocado fondo, con las estrellas del primer equipo luchando por asimilar el rápido declive. El defensa Micky van de Ven ofreció una valoración brutalmente honesta de la noche en España, describiendo el colapso como un «escenario apocalíptico» para el club. El holandés también admitió que la implacable negatividad le ha obligado a retirarse de la vida pública para proteger su salud mental.
El internacional holandés declaró: «Terrible, para ser sincero: un escenario apocalíptico. Todo lo que podía salir mal en los primeros veinte minutos salió mal. Todos fallan, incluido yo. Son momentos en los que simplemente no puedes hacer nada. No puedo quedarme aquí y empezar a culpar al campo».
La supervivencia está en juego en Anfield
El viaje a Merseyside representa ahora un momento decisivo para la breve etapa de Tudor al frente del equipo. Aunque se espera que el club mantenga su confianza en él durante el fin de semana, otra derrota abultada podría obligarle a tomar medidas, ya que la amenaza del descenso se convierte en una realidad. Si no consigue ofrecer un rendimiento competitivo en Anfield, la directiva podría verse obligada a buscar otro entrenador antes del partido de vuelta contra el Atlético y de una serie de encuentros nacionales cruciales que determinarán la permanencia del club en la máxima categoría.
