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Igor Tudor espera «una agradable sorpresa» mientras, como entrenador del Tottenham, aguarda el regreso de James Maddison y Mohammed Kudus tras sus lesiones
¿Recibirán un impulso los Spurs?
El Tottenham se enfrenta este fin de semana al Nottingham Forest en un partido crucial en la parte baja de la tabla de la Premier League. Los Spurs ocupan el puesto 16, con solo un punto de ventaja sobre el West Ham y su rival de este fin de semana. Por ello, necesitan la victoria, pero el equipo ya ha sufrido un duro golpe en cuanto a la disponibilidad de sus jugadores, ya que el portero Guglielmo Vicario se someterá a una operación de hernia. Estará disponible para el partido del domingo, pero después pasará por el quirófano y se enfrentará a una baja de entre cuatro y seis semanas.
No obstante, Tudor ha afirmado que espera ver pronto de vuelta a dos estrellas del primer equipo, Kudus y Maddison; el primero ha estado lidiando con una lesión en el tendón de la corva y lleva fuera desde enero, mientras que Maddison sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada.
Tudor ha declarado: «Tenemos tres semanas importantes tras el partido del domingo.
[Kudus volverá] probablemente para participar en parte de los entrenamientos con el equipo, ¿quizás dentro de diez días? No estoy seguro, tenemos que comprobarlo, pero está progresando muy bien, ya con el balón.
Rodrigo [Bentancur] también, y Maddison también. Esperamos que el cuerpo técnico nos dé alguna sorpresa agradable. Será muy, muy, muy importante contar con ellos».
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El misterio de Kulusevski sigue sin resolverse
También se le preguntó a Tudor por el estado físico de Dejan Kulusevski, que no ha jugado con el club esta temporada. El internacional sueco se sometió a una operación de rodilla en mayo y no se le ha vuelto a ver sobre el césped desde entonces. Se le preguntó a Tudor sobre la posibilidad de que el extremo regresara antes de que concluyera la temporada, pero se negó a dar más detalles sobre cuándo se espera que vuelva.
Kulusevski tampoco participará en la repesca del Mundial de Suecia contra Ucrania y, si finalmente se clasifican para el torneo, parece muy improbable que llegue a disputar algún partido.
Cuando se le preguntó a Tudor si tenía alguna novedad, respondió: «No, todavía no».
El intento de los Spurs por crear ambiente
Los Spurs han anunciado una oferta promocional para este fin de semana, animando a los aficionados a acudir al estadio con antelación, después de que estos lanzaran la campaña «All Together Always», diseñada para animar a la afición a apoyar con vehemencia al club en su lucha por la permanencia.
El club declaró en un comunicado: «Esta semana hemos sido testigos de una increíble muestra de unidad y apoyo por parte de toda nuestra afición, impulsada por el claro mensaje de que estamos todos juntos, siempre.
Tanto los aficionados como los jugadores y el personal han compartido este llamamiento de unión de cara al partido del domingo contra el Nottingham Forest, y este mensaje resonará en el N17 el día del partido mientras creamos un ambiente inolvidable para la posteridad.
Con el inicio del partido fijado para las 14:15, invitamos a todos los aficionados a llegar temprano y participar; a continuación se detallan todas las actividades previstas.
«Agradecemos a todos los aficionados y grupos de aficionados que han hecho posible este momento, incluidos los magníficos voluntarios de THFC Flags, responsables de las exhibiciones visuales más memorables de nuestro estadio».
Los Spurs también se han comprometido a ofrecer una bebida gratis con cada bebida comprada en los días previos al partido durante un tiempo determinado, como gesto de buena voluntad hacia los aficionados.
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¿Y ahora qué?
El Tottenham no puede permitirse perder este fin de semana, sobre todo teniendo en cuenta la pausa que se avecina en la Premier League debido al parón internacional. Tras el partido de este fin de semana, le quedan por disputar encuentros contra el Sunderland, el Brighton, el Wolverhampton, el Aston Villa, el Leeds United, el Chelsea y el Everton.
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