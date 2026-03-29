Igor Tudor, DESPEDIDO por el Tottenham tras solo siete partidos en 44 días, ya que la abultada derrota ante el Nottingham Forest ha sido la gota que ha colmado el vaso

Los Spurs han decidido que es necesario un nuevo cambio en el banquillo, ante el riesgo de descender a la Championship, por lo que el contrato de Tudor —que debía prolongarse hasta que se encontrara un entrenador definitivo en verano— ha llegado a su fin de forma prematura.

En un comunicado publicado en la página web oficial del club se lee: «Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos de entrenador de porteros y preparador físico.

«Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo sus esfuerzos durante las últimas seis semanas, en las que han trabajado sin descanso. También reconocemos la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. Se proporcionará información actualizada sobre el nuevo entrenador en su debido momento».