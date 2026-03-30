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Worst PL managers GFXGOAL

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Igor Tudor, David Moyes y los 10 peores mandatos de entrenadores de la Premier League de la historia: clasificación

Analysis
Premier League
I. Tudor
A. Postecoglou
D. Moyes
Tottenham
Manchester United
Nottingham Forest
F. Magath
F. de Boer
A. Shearer
P. Jewell
R. Hodgson
R. Garde
N. Jones
Southampton
Fulham
Crystal Palace
Newcastle
Derby
Watford
Aston Villa
FEATURES

Parafraseando al gran Homer Simpson, criticar no solo es fácil, sino que además es divertido. Es muy sencillo sentarse y juzgar desde esta torre de marfil, pero bueno, al fin y al cabo eso es el fútbol: un mero juego de opiniones. Ser entrenador de la Premier League debe de ser uno de los trabajos más solitarios del mundo, sobre todo cuando los resultados son irregulares y la seguridad de tu puesto es objeto de especulaciones a nivel internacional.

Por esas razones, debería resultar fácil sentir simpatía por estas personas, que, al fin y al cabo, siguen conservando su humanidad. Por desgracia, alguien tiene que elaborar una lista como esta.

Antes de empezar, debemos señalar algunas distinciones importantes a la hora de elaborar este salón de la infamia. No se trata simplemente de clasificar a los entrenadores con los peores porcentajes de victorias, sino a aquellos que han rendido por debajo de las expectativas hasta tal punto que resulta casi impresionante. Por ejemplo, Kieran McKenna tiene el peor porcentaje de victorias de cualquier entrenador de la Premier League que haya dirigido una temporada completa de 38 partidos, con un 10,5 %, pero ¿alguien esperaba realmente que el Ipswich Town, que había logrado dos ascensos consecutivos, se mantuviera en la categoría?

Sin más preámbulos, aquí está la selección de GOAL de las peores etapas de entrenadores de la Premier League de la historia:

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    10Remi Garde (Aston Villa)

    El declive del Aston Villa y su posterior descenso de la Premier League en 2016 comenzó realmente con el nombramiento de Tim Sherwood un año antes, pero bueno, él logró mantener al equipo a salvo del descenso al final de la temporada 2014-15 y lo llevó a una inesperada final de la FA Cup. Cuando el exjugador del Arsenal Remi Garde fue contratado para sustituirlo, había una esperanza y una confianza genuinas en que pudiera cohesionar a un grupo de inadaptados.

    Ese equipo del Villa contaba con nombres como Jack Grealish, Idrissa Gueye, Jordan Veretout y Jordan Amavi, que acabarían teniendo buenas carreras en otros clubes, pero, en última instancia, el equipo carecía de la calidad suficiente a su alrededor, como Garde acabó descubriendo. A pesar de conseguir un meritorio empate a 0-0 ante el favorito al título, el Manchester City, en su primer partido en el banquillo, Garde solo salió victorioso en dos de los 20 partidos de la Premier League que dirigió, y en ambas ocasiones fueron goles en propia puerta los que dieron el impulso al Villa.

    Fue un extraño fracaso teniendo en cuenta que Garde había guiado al Lyon a través de su etapa de transición tras los títulos de la Ligue 1 y solo abandonó el club en 2014 por motivos personales. Sin embargo, esta breve etapa en las West Midlands le dejó prácticamente sin posibilidades de volver a trabajar en Europa, y su siguiente —y hasta la fecha, último— trabajo fue en la MLS con el Montreal Impact, de 2017 a 2019.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-MANCHESTER-UNITEDAFP

    9David Moyes (Manchester United)

    Oye, ¿es injusto que David Moyes figure en esta lista, teniendo en cuenta lo desastrosos que han sido todos los entrenadores del Manchester United desde su etapa? Sí, pero también hay que recordar cómo se vivió su etapa en aquel momento.

    Los Red Devils eran los campeones vigentes. No era ningún secreto que habían querido a otros entrenadores para suceder a Sir Alex Ferguson —José Mourinho, Jürgen Klopp y Pep Guardiola estaban entre los nombres que se barajaban en aquel momento— y, por lo tanto, Moyes se encontró con una situación poco ideal desde el principio. Eso también redujo ligeramente el peso de las expectativas que recaían sobre él, pero aun así se las arregló para quedarse por debajo de ese listón.

    La filosofía del United bajo el mando de Fergie era «ganar a toda costa». Iba más allá de las formaciones y la plantilla. Bajo el mando de Moyes, intentaron hacer lo contrario y fue el primero de una larga lista de fracasos en Old Trafford. Ruben Amorim podría entrar en esta lista cuando todo haya terminado, mientras que los últimos 18 meses de Erik ten Hag, en los que el ambiente se fue directamente al infierno, merecen un lugar aquí, pero la nominación del United tiene que ir al hombre que inició esta racha.

  • West Ham United v Watford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Roy Hodgson (Watford)

    Roy Hodgson se ha ganado una merecida reputación por sacar a los equipos de la zona de descenso y hacerlos competitivos frente a los grandes. No es de extrañar que el Watford recurriera a él en enero de 2022, tras haber despedido a Xisco Muñoz y Claudio Ranieri con el equipo al borde de la zona de descenso.

    El plan parecía bastante sencillo. Hodgson, que en ese momento batía su propio récord como el entrenador de más edad en la historia de la Premier League, aportaría principios sólidos a un equipo que necesitaba estabilidad y conseguirían sumar los puntos suficientes para alejarse del descenso. Sonaba muy bien en teoría, pero no tanto en la práctica.

    El veterano entrenador no logró unificar un vestuario fracturado y, en todo caso, empeoró las relaciones entre el club y la afición. Tras la derrota por 1-0 ante su antiguo (y futuro) club, el Crystal Palace, Hodgson aplaudió a la afición local de Selhurst Park, pero ignoró a la grada visitante, alegando que estaban demasiado lejos para que él pudiera saludarlos.

    Sorprendentemente, Hodgson, que no logró ni una sola victoria en casa con el Watford, aguantó hasta el verano antes de que la impulsiva familia Pozzo le mostrara la puerta de salida, y parecía encaminarse hacia la jubilación antes de regresar al Palace por los viejos tiempos.

  • Derby v Middlesbrough - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Paul Jewell (Derby County)

    Uno de los entrenadores que más ha superado las expectativas en la Premier League también será recordado como uno de los peores de la historia. ¿Cómo es posible? Veamos el caso de Paul Jewell.

    Como entrenador novato de unos treinta y cinco años, Jewell llevó al Bradford City a la máxima categoría en 1998 e incluso logró mantenerlo en ella en la última jornada de su primera temporada en la Premier League. Más tarde volvería a la máxima categoría como entrenador del Wigan Athletic en 2005, llevando al equipo a su mejor clasificación histórica en su primera temporada en esa categoría y evitando por los pelos el descenso un año después, antes de dimitir.

    El Derby County de la temporada 2007-08 recurrió a Jewell para que lo salvara en noviembre de esa temporada, tras haber ganado hasta entonces solo un partido de la Premier League. Jewell no sumó ni una sola victoria a ese balance, ya que los Rams descendieron con un total de 11 puntos, el más bajo de su historia. Fue destituido a mitad de la siguiente campaña, de vuelta en la Championship, y solo ocupó un puesto de entrenador tras abandonar Pride Park, al frente del Ipswich de 2011 a 2012.

  • Brentford FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Nathan Jones (Southampton)

    Ningún entrenador ha dado nunca a la Premier League tanto material en tan poco tiempo como el exentrenador del Southampton, Nathan Jones. Sus declaraciones darían para llenar un libro.

    Este es un entrenador que dijo que su equipo desperdició una ventaja de 1-0 ante un Wolverhampton con 10 jugadores porque la presión de tener un jugador más era demasiado. Este es un entrenador que invocaba constantemente a Dios y a Jesús con la esperanza de que sus tácticas funcionaran. Este es un entrenador que insistió en que era uno de los mejores de Europa cuando el Southampton lo fichó del Luton Town. Este es un entrenador que dijo que disfrutaba de la gestión porque quedarse en casa y «casarse con una chica galesa encantadora» habría sido demasiado fácil.

    Pues bien, una sola victoria en ocho partidos de liga pintó un panorama bastante sombrío: el Southampton cayó al fondo de la tabla y ahí es donde terminaría la temporada 2022-23. En su último partido, los aficionados de los Saints llevaron un gigantesco y original P45 en señal de protesta contra Jones. Al poco tiempo, recibió el auténtico por correo.

  • Newcastle United's Manager Alan ShearerAFP

    5Alan Shearer (Newcastle)

    Pobre Alan Shearer. Un club competente no habría puesto a un hombre sin la experiencia necesaria al frente de un equipo que luchaba desesperadamente por evitar el descenso más inesperado. Sin embargo, él aceptó el cargo y pagó las consecuencias.

    Los aficionados del Newcastle no quieren a nadie más que a Shearer, y por eso Mike Ashley intentó levantar el ánimo en St James' Park con una contratación tan arriesgada en abril de 2009, cuando solo quedaban ocho partidos de la temporada. Habían comenzado la temporada con Kevin Keegan, que se marchó a principios de septiembre, mientras que Joe Kinnear se hizo cargo brevemente antes de que problemas de salud le obligaran a apartarse. Chris Hughton, que más tarde se haría con el puesto de forma permanente, asumió el cargo de forma interina en dos ocasiones, pero fue descartado para el puesto de entrenador titular antes de que el equipo descendiera a la Championship.

    Shearer logró una sola victoria —un 1-0 contra el Middlesbrough, rival por el descenso, que entrenaba Gareth Southgate— y sus queridos Geordies descendieron en la última jornada de la temporada tras caer por un 1-0 a domicilio ante el Aston Villa. Cuando la gente de Newcastle habla de su leyenda, se asegura de omitir este capítulo.

  • Stoke City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Felix Magath (Fulham)

    Felix Magath, un jugador increíblemente creativo que fue pieza clave del equipo del Hamburgo que conquistó Europa a finales de los setenta y principios de los ochenta, llegó a gozar de gran popularidad como entrenador en su Alemania natal, donde ganó títulos de la Bundesliga con el Bayern de Múnich y el Wolfsburgo. Solo habían pasado cinco años desde aquel triunfo con Edin Dzeko y compañía cuando aceptó el cargo en el Fulham.

    Magath ganó tres de sus doce partidos de la Premier League, lo que dista mucho de ser el peor registro para un equipo en peligro de descenso, pero causó un impacto tan negativo fuera del campo que no podíamos dejarlo fuera de nuestra lista. Brede Hangeland, un jugador del Barclays en todos los sentidos, contó una anécdota sobre cómo su entrenador quería que se untara queso en el muslo para combatir una lesión muscular. Huelga decir que Magath se encontró desconectado de los jugadores en Craven Cottage y, tras unos pocos partidos de la temporada 2014-15, con el equipo en la última posición de la Championship, también se quedó sin trabajo.

    Tras dejar el Fulham, Magath fue nombrado entrenador del Shandong Taishan chino en 2016, cargo en el que solo duró un año, antes de regresar a su país natal para entrenar al Hertha de Berlín en 2022, club de la capital que solo logró evitar el descenso tras su etapa de nueve partidos.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Igor Tudor (Tottenham)

    Igor Tudor, el último en incorporarse a esta lista, fue el primer entrenador al que se le encomendó la misión de salvar al Tottenham del descenso a la Championship durante la temporada 2025-26, tras el despido de Thomas Frank. Sin embargo, lo único que consiguió fue acelerar su caída en picado en la clasificación.

    Tudor fue contratado como apagafuegos, sabiendo que suele obtener resultados a corto plazo más que a largo plazo. Sin embargo, lo más importante es que nunca había entrenado en Inglaterra y había subestimado la gravedad de la situación en la que se encontraban los Spurs. No fue hasta después de su primer partido, una derrota por 4-1 ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres, cuando el duro croata se dio cuenta de en qué se había metido. «Esta es una situación que nunca había visto», fue su valoración.

    Para ser justos con Tudor, llegó en medio de una crisis de lesiones sin precedentes que le dejó con solo 13 jugadores de campo en condiciones de jugar para su primer partido, y el problema no remitió hasta el final de su reinado de 44 días. Pero, durante ese tiempo, se dice que desilusionó a gran parte de la plantilla que le quedaba disponible, entre ellos el portero Antonin Kinsky, a quien sustituyó a los 17 minutos de la derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

    Parecía que un empate in extremis en Liverpool sería el impulso que Tudor necesitaba para poner en marcha la campaña de permanencia de los Spurs, pero ese acabó siendo su penúltimo partido al frente del equipo en la Premier League, ya que una semana después llegó la derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, rival directo por el descenso. Trágicamente, el padre de Tudor falleció durante ese partido, y todas las partes decidieron que lo mejor era separarse de mutuo acuerdo, tras no haber ganado ninguno de los cinco partidos de la Premier League que había dirigido.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-CHELSEAAFP

    2Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Es casi seguro que los aficionados al fútbol inglés recordarán a Ange Postecoglou por haber conseguido, de alguna manera, ganar la Europa League y terminar en el puesto 17 con el Tottenham en la misma temporada. Sin embargo, quienes se muestran y se han mostrado siempre escépticos con respecto al australiano se centrarán, en cambio, en su etapa en el Nottingham Forest.

    El enigmático y motivador Postecoglou estaba casi destinado al fracaso, lo que pone de manifiesto los problemas más generales del Forest. Nuno Espírito Santo fue despedido sin contemplaciones tras tres partidos de la temporada 2025-26, a pesar de haber llevado al equipo a clasificarse para Europa, alegando públicamente que su relación con el polémico propietario Evangelos Marinakis se había deteriorado y, según algunas informaciones, que esto se debía a la llegada de Edu Gaspar, procedente del Arsenal, como director global de fútbol del club.

    Marinakis allanó el camino para la llegada de Postecoglou durante el verano al entregarle un premio en Grecia al exentrenador de los Spurs, pero esperar hasta justo después del cierre del mercado de fichajes para realizar un cambio de entrenador tan diametralmente opuesto denotaba a alguien que no sabía lo que hacía. Sin pretemporada y con los jugadores y aficionados reacios a la marcha de Nuno, Postecoglou ni siquiera pudo beneficiarse del «efecto nuevo entrenador» y perdió cuatro de sus cinco partidos de la Premier League, mientras que sumó un punto en sus dos partidos de la Europa League y vio cómo se le escapaba una ventaja de 2-1 en el tiempo de descuento en Swansea, en la Carabao Cup.

    Para poner la guinda al pastel de mierda, la salida de Postecoglou fue confirmada por el Forest 18 minutos después del pitido final de su derrota por 3-0 ante el Chelsea, con informes que afirman que se reunió rápidamente con los jugadores en el vestuario antes de ser escoltado fuera del estadio y marcharse en su coche. Un final indigno para una era de 39 días.

  • Crystal Palace v Huddersfield Town - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Frank de Boer (Crystal Palace)

    Si José Mourinho considera que eres el peor entrenador de la Premier League de la historia, probablemente lo seas. Mis disculpas a Frank de Boer y a cualquiera que salga en su defensa por esto.

    El Crystal Palace recurrió al holandés con la intención de pasar de ser un equipo que luchaba constantemente por evitar el descenso a uno que resultara agradable a la vista. El éxito previo de De Boer y su filosofía demostrativa en el Ajax fueron el gancho, y su incapacidad para sacar adelante al Inter en 2016 garantizó que su cotización estuviera lo suficientemente baja como para plantearse el puesto en Selhurst Park.

    A lo largo del verano de 2017, los aficionados del Palace se creyeron lo que De Boer intentaba construir, implementando un sistema 3-4-3 con instrucciones de mantener la posesión. Solo hizo falta una goleada por 3-0 en casa ante el recién ascendido Huddersfield Town en la jornada inaugural de la temporada para que el club entrara en pánico. La presión recayó inmediatamente sobre De Boer, cuyo equipo perdió sus tres siguientes partidos de liga sin marcar ningún gol. El presidente Steve Parish decidió que ya era suficiente, puso fin prematuramente al experimento en septiembre y nombró a Hodgson.

    Hasta la fecha, De Boer sigue siendo no solo el único entrenador titular que ha perdido todos los partidos de la Premier League que ha dirigido, sino también el único cuyo equipo no ha marcado ni un solo gol en ese tiempo.