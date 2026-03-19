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Igor Tudor celebra una «sensación maravillosa» tras conseguir, por fin, su primera victoria como entrenador del Tottenham, a pesar de la eliminación de la Liga de Campeones
Los Spurs ganan, pero quedan eliminados
El Tottenham venció al Atlético por 3-2 el miércoles por la noche, lo que por fin le dio a Tudor su primera victoria desde que sustituyó a Thomas Frank como entrenador. Sin embargo, no fue suficiente para los Spurs, ya que quedaron eliminados de la Liga de Campeones tras caer por un marcador global de 7-5 ante el equipo de Diego Simeone. No obstante, la victoria en el norte de Londres, que llega tras el empate 1-1 contra el Liverpool, puede aportar optimismo y hacer pensar que Tudor por fin está llevando a los Spurs por el buen camino, a pesar de su pésima racha reciente.
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Tudor disfruta de un momento «maravilloso» en el Tottenham
Tudor se mostraba sin duda optimista tras el partido. Declaró a BBC Sport: «Las sensaciones son agridulces. No te gusta quedarte fuera, pero ha sido una actuación muy buena. Ha sido una sensación maravillosa estar en el campo con los aficionados, que realmente han estado ahí, junto al equipo y la plantilla, desde el primer momento. Enhorabuena a los jugadores. Ha sido positivo: compromiso, mucho esfuerzo, muchas cosas buenas.
La energía fue realmente buena desde el primer momento y los aficionados reconocieron que el equipo lo dio todo desde el primer minuto hasta el último y estuvieron con nosotros; fue maravilloso, gracias. Los jugadores creyeron y se pudo ver que el rendimiento en este momento es muy importante. En los dos últimos partidos hemos mejorado. El partido del domingo [contra el Nottingham Forest] es importante, pero aún no decidirá nada; todo se decidirá en los tres últimos partidos».
Un impulso para la moral de los Spurs
Tudor también cree que la victoria supondrá un importante impulso de confianza para su equipo de cara a su regreso a la Premier League. Añadió: «Hoy contábamos con 11 jugadores y, en el banquillo, solo uno: [Kevin] Danso. [Lucas] Bergvall, [Destiny] Udogie y Conor [Gallagher], los médicos dijeron que solo podían jugar 20 minutos, así que teníamos 11 jugadores y a Danso. Eso hace que el valor de esta actuación sea aún mayor. Ha sido estupendo conseguir la victoria y ha sido importante para la moral».
Los Spurs se encuentran actualmente inmersos en una lucha por evitar el descenso, lo que significa que no hay posibilidades de disputar competiciones europeas la próxima temporada. Sin embargo, Tudor confía en que puedan volver pronto a la competición continental: «El año que viene no, debería ser el año siguiente. ¿Por qué no? Ganar un trofeo la temporada pasada dio confianza a los jugadores y es totalmente diferente si tienes experiencia en competiciones europeas».
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A los Spurs les espera un partido decisivo
El Tottenham afronta ahora un partido crucial de la Premier League contra el Nottingham Forest, otro equipo que lucha por evitar el descenso, este domingo. Los Spurs se sitúan solo un punto y un puesto por encima del equipo de Vítor Pereira, y ambos equipos saben que una victoria podría ser vital para sus esperanzas de mantenerse en la máxima categoría.
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