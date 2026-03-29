Igor Protti: «Estoy aprendiendo a caminar de nuevo. Sacchi dijo que, como mucho, podría jugar en la Serie C»

Igor Protti presenta la película «Igor. El héroe romántico del fútbol», que se estrena el lunes en los cines, y cuenta su lucha contra el cáncer de colon que le diagnosticaron hace diez meses. «Estoy aprendiendo a caminar de nuevo, como cuando se es pequeño», cuenta el exdelantero en una entrevista con Sky.





«Llevo diez meses luchando contra un adversario traicionero; por desgracia, este proceso ya me ha causado varias complicaciones que me hacen retroceder un poco», dice Protti, nacido en 1967, con 669 partidos y 257 goles en su carrera, máximo goleador de la Serie A en la temporada 1995-96. Hace poco me operaron de nuevo y, tras 20 días en cama, estoy empezando a caminar de nuevo, intento recuperarme».





Protti continúa: «Muchos aficionados me han enviado mensajes de apoyo y solidaridad pidiéndome que luche y no me rinda. Esto demuestra que el fútbol es una gran comunidad que a veces parece dividirnos, pero que, en realidad, nos une a todos bajo la bandera de un mismo equipo».



