ICONOS: Por qué Alemania vistió de rojo y negro en la goleada por 7-1 a Brasil en el Mundial de 2014

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, Toni Kroos de nuevo, Sami Khedira: no habían transcurrido ni 29 minutos y Alemania ganaba por 5-0 a la selección anfitriona, Brasil, en las semifinales del Mundial de 2014. Fue una goleada de proporciones históricas, la ocasión perfecta para bailar un poco de samba en el vestuario… y luego en el campo. Nada podía salir mal; Brasil estaba destrozado, Alemania ya tenía asegurada su plaza en la final.

Y, sin embargo, ¿qué dijo el seleccionador Joachim Löw en su charla del descanso? «Les dije: “Si tan solo uno de nosotros empieza a hacer el tonto, a ridiculizar al rival, a dejar de jugar con absoluta seriedad, esa persona definitivamente no estará en la final, si es que llegamos a ella”».

Löw también recordó a sus jugadores su amarga derrota en semifinales ante Italia en el Mundial de 2006, celebrado en su propio país, y el dolor que ello supuso, al tiempo que evocaba las cuatro semanas especiales que la selección alemana ya había pasado en Brasil.

«Los brasileños nos tenían mucho respeto en todo el país», explicó más tarde el seleccionador nacional. «Y para mí, estaba totalmente fuera de lugar que los humilláramos o los tratáramos con arrogancia».

A primera vista, fue una goleada. Pero, si se mira más de cerca, fue la culminación de un entendimiento internacional que quizá solo el fútbol puede lograr. La camiseta de Alemania de aquella noche, con sus rayas horizontales rojas y negras al estilo del Flamengo, sirve como símbolo de ello.



