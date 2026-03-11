Ibrahimovic: «Tenemos que crear un Milan ganador. Somos la parte más fashion de Milán. Modric y Rabiot están en otro nivel. Allegri querría un equipo con más carácter»

La victoria en el derbi contra el Inter ha devuelto el entusiasmo al mundo del Milan, que ahora intenta creer en la remontada por el Scudetto. El asesor sénior del fondo RedBird, Zlatan Ibrahimovic, concedió una entrevista a CBS Golazo, marca estadounidense que retransmite nuestra Serie A, en la que habló de los próximos movimientos de Gerry Cardinale para los rossoneri.

Desde bromas sobre la rivalidad con los nerazzurri hasta los entresijos de sus inicios en Holanda, el exdelantero habló en profundidad sobre Allegri, el proyecto Milan Futuro y la ambición que debe tener este club.

Estas fueron sus palabras.