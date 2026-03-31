Ibrahima Konaté está dispuesto a fichar por el Real Madrid mientras espera una oferta de los blancos

Konate aún no ha decidido su futuro en el Liverpool, y la intención del defensa es tenerlo todo claro antes de que dé comienzo el Mundial. El francés aún no ha renovado su contrato con los Reds, y dado que su actual contrato expira en junio, varios grandes clubes europeos han comenzado a mostrar interés. Entre los interesados se encuentra el Real Madrid, que ha identificado al exjugador del RB Leipzig como uno de sus principales objetivos para reforzar su defensa.

Aunque personas cercanas al defensa internacional sugieren que no hay nada oficial con el gigante español, se dice que la idea de fichar por el club de Chamartín resulta muy tentadora para el jugador.

Según AS, Konaté ha rechazado todas las recientes propuestas del Liverpool para renovar su contrato, lo que ha generado un pesimismo total en Anfield respecto a su futuro a largo plazo en la Premier League.



