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Ibrahima Konaté está dispuesto a fichar por el Real Madrid mientras espera una oferta de los blancos
Impasse contractual en Anfield
Konate aún no ha decidido su futuro en el Liverpool, y la intención del defensa es tenerlo todo claro antes de que dé comienzo el Mundial. El francés aún no ha renovado su contrato con los Reds, y dado que su actual contrato expira en junio, varios grandes clubes europeos han comenzado a mostrar interés. Entre los interesados se encuentra el Real Madrid, que ha identificado al exjugador del RB Leipzig como uno de sus principales objetivos para reforzar su defensa.
Aunque personas cercanas al defensa internacional sugieren que no hay nada oficial con el gigante español, se dice que la idea de fichar por el club de Chamartín resulta muy tentadora para el jugador.
Según AS, Konaté ha rechazado todas las recientes propuestas del Liverpool para renovar su contrato, lo que ha generado un pesimismo total en Anfield respecto a su futuro a largo plazo en la Premier League.
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El atractivo del Real Madrid resulta demasiado fuerte
El Liverpool ha manifestado recientemente su firme deseo de que Konaté firme un nuevo contrato, pero el jugador se mantiene firme y sigue sopesando sus opciones. Esta situación supone una oportunidad única para que los clubes de élite europeos se hagan con un defensa de gran calidad en condiciones favorables. A pesar de un bajón de forma esta temporada, coincidiendo con las dificultades generales del Liverpool, Konaté sigue siendo un defensa con una gran jerarquía, experiencia y liderazgo.
El francés ha demostrado su valía en Inglaterra, consolidándose como uno de los defensas más dominantes físicamente del fútbol europeo. Sin embargo, el atractivo del Real Madrid y la perspectiva de unirse a un creciente contingente francés en Madrid —que incluye a jugadores como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni— parecen ser el factor determinante detrás de su negativa a comprometerse con el proyecto de Arne Slot.
Se acerca la fecha límite para el Mundial
Acudir al Mundial sin un contrato firmado supone un riesgo considerable para este canterano del Sochaux. Una posible lesión durante el torneo podría echar por tierra su fichaje por un nuevo club, por lo que resolver su situación se convertirá en una prioridad fundamental a partir de abril. El Liverpool aún no ha tirado la toalla y sigue manteniendo conversaciones con sus representantes, aunque las últimas reuniones no han dado lugar a ningún avance.
Arne Slot sigue siendo un admirador del jugador a pesar de su irregularidad esta temporada y mantiene intacta su confianza en el defensa. Konaté ha disputado 41 partidos en todas las competiciones esta temporada, demostrando su resistencia cuando está en forma. Una actuación destacada en el próximo choque de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain podría ser el catalizador definitivo necesario para convencer al Real Madrid de que presente una oferta formal.
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El enfoque de la selección nacional y los planes de futuro
El Mundial es una cita clave en el calendario de Konaté, donde se espera que sea titular junto a William Saliba en el centro de la defensa francesa. Los Bleus confían en su presencia física en su búsqueda de la tercera estrella en Estados Unidos. Los observadores en Francia han señalado que su reciente bajón en el rendimiento con el club podría estar relacionado con su futuro incierto, ya que el Liverpool, el Chelsea y otros equipos podrían estar interesados en sustituirlo.
A medida que se acerca la fecha límite de abril, aumentará la presión tanto sobre el club como sobre el jugador para encontrar una solución. Si el Real Madrid decide dar el paso, parece que Konaté está más que dispuesto a cambiar Merseyside por la capital española. Por ahora, el defensa permanece a la espera, esperando la llamada de Madrid, mientras el Liverpool se enfrenta a la creciente realidad de perder a uno de sus pilares defensivos.