El defensa de 27 años deja Anfield tras cinco temporadas llenas de títulos, incluido el de la Premier League en 2025. Tras confirmarse su salida, el central mostró su sorpresa y tristeza en redes, pues esperaba renovar.

Su salida se suma a las de Mohamed Salah y Andrew Robertson, quienes sí recibieron una emotiva despedida en el 1-1 contra el Brentford, mientras que al central francés se le negó un adiós digno de la afición antes de que expirara su contrato.