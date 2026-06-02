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Ibrahima Konaté está a punto de fichar por el Real Madrid, solo unos días después de que se confirmara su salida del Liverpool
La sorpresiva salida de Anfield pone un emotivo fin a una etapa llena de títulos.
El defensa de 27 años deja Anfield tras cinco temporadas llenas de títulos, incluido el de la Premier League en 2025. Tras confirmarse su salida, el central mostró su sorpresa y tristeza en redes, pues esperaba renovar.
Su salida se suma a las de Mohamed Salah y Andrew Robertson, quienes sí recibieron una emotiva despedida en el 1-1 contra el Brentford, mientras que al central francés se le negó un adiós digno de la afición antes de que expirara su contrato.
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El Real Madrid llega a un acuerdo con un defensa central francés
Según Onze Mondial, el Real Madrid ha aprovechado la situación y ha cerrado el fichaje gratuito del codiciado defensa. El club blanco, que lleva tiempo siguiéndolo, logra así un gran fichaje sin pagar traspaso. Todo indica que ya se han acordado las condiciones personales y el defensa, con 183 partidos en la Premier, está impaciente por iniciar su nueva etapa en La Liga.
Las elecciones presidenciales son clave para la confirmación final.
Sin embargo, este fichaje mediático aún depende de una cuestión política interna en España. Para que se confirme, Florentino Pérez debe primero ser reelegido presidente del club el domingo. Hasta que concluya esa votación, Konaté no podrá firmar su nuevo contrato.
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La campaña para el Mundial precede a la presentación en Madrid
Ahora el defensa se centra en la selección francesa. Konate se prepara para el Mundial de este verano con el objetivo de liderar la defensa hacia la gloria. Tras su participación con Francia, un breve anuncio oficial y su presentación en Madrid marcarán el inicio de su nuevo capítulo.