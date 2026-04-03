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Seif Darwish - سيف درويش
Loai Mohamed

Traducido por

حوار de Kooora.. El primer profesional jordano en Polonia: Al-Taamari elevó el techo de mis ambiciones.. y merezco un lugar en la lista del Mundial

World Cup
S. Darwish
M. Tamari
Austria vs Jordan
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Stal Rzeszow
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Polonia

سيف Darwish confirma que Jordania sorprenderá a todos en la Copa del Mundo

Saif Darwish, jugador de la selección olímpica de Jordania sub-23, considera que merece una oportunidad de unirse a las filas de la selección absoluta, que se prepara para disputar el Mundial 2026 el próximo verano.

Darwish, campeón de la liga jordana con Al Hussein Irbid la temporada pasada, es considerado una de las mayores promesas del fútbol jordano en la actualidad.

Se convirtió en el primer jugador jordano en profesionalizarse en Polonia. Su posición principal es extremo derecho, pero también se desempeña bien por la banda izquierda y como mediapunta en el centro del campo.

Darwish, de 22 años, se trasladó el verano pasado de Al Hussein Irbid al Stal Mielec polaco en una transferencia libre, pero fue cedido también al Stal Rzeszów, en Polonia.

Darwish fue progresando en las categorías inferiores de la selección de Jordania, ya que representó a las selecciones sub-18, sub-20 y sub-23, y ahora aspira a asegurarse un lugar en la lista del entrenador marroquí Jamal Al Salami antes de la primera participación de los Nashama en un Mundial en la historia.

Darwish habló, en su entrevista con Kooora, sobre su experiencia profesional en Europa, su admiración por lo que ofrece su compatriota Mousa Al Taamari, estrella del Rennes francés, sus ambiciones en el próximo periodo, y a continuación el texto de la entrevista.

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  • إ¿Hasta qué punto te benefició el profesionalismo temprano en Europa y te adaptaste a la situación allí?

    Me beneficié mucho de jugar en Europa desde temprano; esta es mi primera experiencia profesional y el paso más importante en mi vida. Era importante convivir con los europeos y conocer el enfoque con el que juegan.

    La adaptación fue difícil al principio, debido a la diferencia del idioma y también a la diferencia de las escuelas futbolísticas, pero estaba seguro de que era capaz de hacer mucho aquí. Tras varias sesiones de entrenamiento, los jugadores de mi equipo me ayudaron mucho a adaptarme rápidamente, y ahora me he convertido en uno de ellos; somos como una familia.

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  • هل تفضّل أن تُكمل رحلتك في الدوري البولندي لمواصلة اكتساب الخبرات، أم تنتقل إلى مغامرة جديدة الصيف المقبل؟

    Para mí era importante vivir una experiencia profesional en Europa, para acostumbrarme a la forma de jugar y al ritmo mundial, y gracias a Dios mi nivel ha mejorado en comparación con mi inicio con el equipo, y he adquirido experiencia.

    Al final de la temporada hablaré con mi representante sobre el siguiente paso en mi carrera; ahora no tengo planes.

  • بعد انضمام علي العزايزة إلى الشباب السعودي، وعودة الفاخوري إلى بيراميدز المصري، هل يمكنك التفكير في خوض تجربة عربية؟

    En este momento quiero quedarme en los campos europeos; ya he recibido ofertas de clubes árabes, pero después de hablar con mi agente decidí quedarme en Europa para desarrollar mi nivel.

  • ما الذي ينقص اللاعبين العرب للاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولماذا تفشل معظم التجارب في القارة العجوز؟

    Solo les falta una buena mentalidad, porque en cuanto al juego hay jugadores árabes mejores que los europeos.

    Desde mi punto de vista, la razón del fracaso de las experiencias de los árabes en otras ligas europeas es que los jugadores no cuentan con la perseverancia, y hay jugadores que continuaron jugando en las grandes ligas como Mousa Al-Taamari; lo que ofrece ha elevado el techo de mis aspiraciones, y estoy en contacto con él porque conoce las ligas europeas y me da consejos.

  • ما هو الدوري الأوروبي الذي تحلم باللعب فيه في المستقبل؟

    Me encanta la liga española, soy aficionado del Barcelona.

  • من هو قدوتك على المستويين العربي والعالمي؟

    Mi ídolo a nivel árabe es Musa Al-Taamari, y a nivel mundial Luka Modrić, exjugador del Real Madrid, a pesar de mi amor por el Barça.

  • دعemos pasar a hablar sobre la Copa del Mundo, ¿se ha puesto en contacto contigo el entrenador جمال السلامي para unirte a la selección antes del torneo?

    No, ni el entrenador ni ningún responsable de la Federación Jordana de Fútbol han hablado conmigo hasta ahora.

  • هل تعتقد أنك تستحق الحصول على فرصة في المنتخب الأردني الأول بعد التألق مع المنتخب الأولمبي؟

    Por supuesto que lo merezco; quiero representar a la selección de mi país y llegar con ella lo más lejos posible. Sigo haciendo todo lo posible para enarbolar la bandera de mi país cada vez más. Ahora soy embajador del fútbol jordano aquí en Polonia, por eso hago todo el esfuerzo para que la bandera jordana siga ondeando en todas partes.

  • من الصعب تقديم توقعات دقيقة دون معرفة التشكيلة النهائية، مستوى الجاهزية، والإصابات، لكن في مجموعة تضم الأرجنتين (حاملة اللقب) عادةً تكون المنافسة على نقاط التأهل شديدة. بالنسبة للأردن، الهدف الواقعي غالبًا سيكون: - محاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد المنافسين غير الأرجنتين (تعادل أو فوز). - السعي لاقتناص نقاط من خلال تنظيم دفاعي قوي والهجمات المرتدة. - إذا كانت بقية المجموعة قوية أيضًا، فقد يكون تجاوز دور المجموعات تحديًا كبيرًا، بينما حصد 3–4 نقاط يُعد إنجازًا معتبرًا. بشكل عام: الأرجنتين ستكون المرشح الأبرز للصدارة، بينما فرص الأردن ستعتمد كثيرًا على مستوى المنتخبين الآخرين في المجموعة وقدرة الأردن على استغلال المباريات “المفتاحية” أمامهم.

    La selección jordana cuenta con jugadores que tienen experiencia y han brillado con sus clubes, y buscamos ser el "caballo negro" del torneo; todos se sorprenderán con el nivel de los Nashama en este campeonato.

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