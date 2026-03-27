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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Hugo Ekitike vive un «año decisivo»: el delantero del Liverpool y de la selección francesa habla sobre su experiencia junto a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé de cara al Mundial

H. Ekitike
Liverpool
Premier League
K. Mbappe
O. Dembele
France

El delantero del Liverpool Hugo Ekitike ha calificado su primera temporada en Inglaterra como un «año decisivo» tras su destacada actuación en la victoria de Francia por 2-1 ante Brasil en un partido amistoso. El jugador de 23 años, que llegó a Anfield procedente del Eintracht de Fráncfort el verano pasado, se está afianzando rápidamente en los planes de Didier Deschamps. A medida que se acerca el Mundial de 2026, Ekitike disfruta de la libertad de jugar junto a talentos de talla mundial en la delantera francesa.

  • Hacerse con un puesto en Foxborough

    Ekitike aumentó considerablemente sus posibilidades de formar parte del once inicial de Francia en el Mundial tras marcar en la reñida victoria de su selección contra la Seleção en el Gillette Stadium. El exjugador de las categorías inferiores del París Saint-Germain disputó su séptimo partido con la selección absoluta, formando parte del trío ofensivo junto a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. A pesar de que Francia se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Dayot Upamecano en el minuto 55, Ekitike demostró una gran sangre fría para duplicar la ventaja de su equipo en el minuto 65. El gol coronó una impresionante actuación que justifica la decisión del Liverpool de invertir a lo grande en el delantero, que ya ha sumado 11 goles en la Premier League durante su primera temporada en Merseyside.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Disfrutar de la libertad

    Al reflexionar sobre su papel dentro de una línea ofensiva repleta de estrellas, Ekitike habló de las ventajas tácticas de jugar con creadores de élite. El delantero mantiene los pies en la tierra a pesar de su gran racha goleadora, que le ha llevado a sumar 17 goles en todas las competiciones esta temporada.

    En declaraciones a TF1, afirmó: «Con jugadores como Kylian y Ousmane, tengo la oportunidad de ir a donde quiera. Me gusta poder moverme con libertad y, si además consigo marcar, mejor que mejor. Estoy disfrutando y ayudando a la selección francesa a ganar. Todavía me queda mucho por mejorar, este es un año crucial para mí. Es un verdadero motivo de orgullo, estoy aprovechando todo lo que puedo. Espero estar allí [en el Mundial], voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo».

  • La adaptación de Anfield

    El rápido ascenso de Ekitike a nivel internacional es un reflejo directo de su perfecta adaptación a la vida en la Premier League. Desde su sonado fichaje procedente del Frankfurt, el delantero ha sumado 23 participaciones en goles en 42 partidos, lo que ha proporcionado al Liverpool un referente ofensivo ágil y letal. Para Francia, su irrupción proporciona a Deschamps un perfil ofensivo versátil que complementa la velocidad de Mbappé y el regate de Dembélé. La química mostrada en Massachusetts sugiere que Les Bleus podrían haber encontrado la pieza final de su rompecabezas ofensivo mientras se preparan para afrontar una fase de grupos del Mundial en la que se enfrentarán a Senegal, Noruega y el ganador de la repesca.

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    Una audición en Estados Unidos

    Francia continuará su gira por Estados Unidos este domingo contra Colombia en Maryland, lo que brindará a Ekitike una última gran oportunidad para afianzarse como titular antes de que comience el Mundial. A su regreso al Liverpool para la recta final de la temporada, mantener este gran estado de forma será la prueba definitiva en su intento por liderar la delantera de su selección este verano.

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