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Hugo Ekitike recibe palabras de ánimo de Didier Deschamps, quien, como seleccionador de Francia, expresa su «inmensa decepción» tras conocerse la terrible noticia de la lesión de la estrella del Liverpool
Un duro revés para Ekitike
La noticia impactó a Francia y a los aficionados del Liverpool. Tras salir en camilla en la derrota 2-0 ante el PSG en Anfield, se confirmó que Ekitike sufrió una rotura del tendón de Aquiles. La grave lesión lo mantendrá nueve meses fuera, por lo que se pierde la temporada con el club y el próximo Mundial.
Ante esta situación, Deschamps, a través de la Federación Francesa de Fútbol, expresó su pesar: «Sufrió una lesión grave el martes por la noche contra el PSG. La gravedad de su lesión le impedirá, por desgracia, terminar la temporada con el Liverpool y participar en el Mundial. Hugo, uno de los doce jóvenes que debutaron con la selección en los últimos meses, se había integrado a la perfección en el grupo. Esta lesión es un golpe duro para él y para toda Francia. Su decepción es inmensa».
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El apoyo incondicional del cuerpo técnico de Les Bleus
Aunque no se espera que el jugador vuelva a la competición hasta 2027, el seleccionador destacó la importancia que el exjugador del PSG había adquirido en su esquema táctico. Con ocho partidos internacionales y dos goles, Ekitike se estaba consolidando como una opción seria para la delantera francesa. Deschamps sigue convencido de que el joven talento superará esta dura prueba:
«Hugo volverá a su mejor nivel, estoy seguro. Quería mostrarle todo mi apoyo y el del cuerpo técnico. Sabemos que estará comprometido con la selección francesa y todos pensamos mucho en él», añadió Deschamps.
Gran impacto en Liverpool
La conmoción se siente en Merseyside. Tras la eliminación en cuartos de la Champions a manos del PSG, Arne Slot debe afrontar el resto de la Premier sin su principal arma ofensiva. Su baja complica la lucha del club por un puesto en la próxima Liga de Campeones. Llegado en 2025 desde el Eintracht de Fráncfort por unos 69 millones de libras, el delantero ha marcado 17 goles y dado seis asistencias en 45 partidos.
- AFP
El quebradero de cabeza de la convocatoria para el Mundial
Para Deschamps, esta baja complica sus planes a pocas semanas de anunciar la lista para el Mundial. Ekitike era candidato a titular, pero ahora el seleccionador debe buscar alternativas en la cantera francesa, lo que podría beneficiar a veteranos o a alguna sorpresa de última hora.
Su ausencia internacional se suma a la crisis que vive el Liverpool, que este domingo afronta un derbi de Merseyside de alto riesgo contra el Everton.