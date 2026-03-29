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«Hubiera sido posible renovar el contrato de Lionel Messi»: el expresidente del Barcelona revela quién fue el responsable de la marcha del mejor jugador argentino de todos los tiempos
Messi dejó el Barcelona para fichar por el PSG en 2021 como agente libre
El Barça había esperado que el ocho veces ganador del Balón de Oro aceptara jugar sin cobrar en un momento dado, mientras intentaba sanear las finanzas del club, pero no se llegó a ningún acuerdo. Los lazos que le unían al Blaugrana desde el inicio de su carrera se rompieron, y una relación profesional que antes era alegre se volvió tensa.
Desde entonces, solo ha realizado visitas fugaces a Barcelona, y recientemente Messi echó un vistazo en secreto a las obras de renovación que se han llevado a cabo en el Camp Nou. No ha pisado ese estadio desde que se marchó a Francia, a pesar de los diversos llamamientos para que se acordara un emotivo regreso, ya fuera como héroe que vuelve a casa o en un partido de exhibición.
Joan Laporta no ha podido organizar tal ocasión, al tiempo que admite que ha perdido el contacto con Messi a lo largo de los años. El actual máximo responsable del Camp Nou ha sugerido que Bartomeu y el anterior régimen presidencial del Barça son los responsables de la marcha de Messi, ya que supervisaron una era de ruina financiera.
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¿A quién hay que culpar de la marcha de Messi del Barcelona?
Bartomeu ha desmentido esas acusaciones y, refiriéndose al equipo directivo liderado por Laporta, ha declarado: «Si hubieran hecho lo que había que hacer, habría sido perfectamente posible renovar el contrato de Leo Messi y fichar jugadores».
Y añadió: «No fue culpa del legado, sino del juego limpio financiero, porque la nueva junta infló las pérdidas hasta los 555 millones de euros. Cuando La Liga recibió estos datos, decidió llevar a cabo una segunda auditoría y concluyó que las pérdidas no eran las declaradas, ya que había provisiones por valor de 283 millones de euros. Pero el Barça decidió mantener su propuesta, La Liga aplicó las normas y el club recibió una sanción por juego limpio financiero de la que, a día de hoy, aún no se ha recuperado».
Bartomeu añadió que Messi fue tratado injustamente al ser empujado hacia la salida, y que sus hazañas récord con el Barcelona resistirán el paso del tiempo: «A Messi se le pagó menos de lo que aportó, tanto en términos deportivos como financieros y comerciales. Le hubiera encantado formar parte de la renovación de la plantilla, junto a estos jóvenes jugadores que tenemos ahora, que también forman parte de este famoso legado, pero le dejaron marchar y no pudo ser».
Los retos financieros a los que se enfrenta el Barcelona, uno de los grandes de La Liga
Bartomeu fue quien impidió que Messi se marchara durante el famoso «episodio del burofax» de 2020, en el que la superestrella argentina expresó su deseo de abandonar el Barcelona. Al final se le impidió hacerlo, pero la pandemia de la COVID-19 complicó cada vez más la situación de los clubes de todo el mundo.
Sobre los retos a los que se enfrentó al intentar mantener intacta una plantilla repleta de estrellas, Bartomeu dijo: «En marzo de 2020 comenzó el confinamiento y, en ese momento, los ingresos se agotaron, por lo que se acordó con los jugadores una reducción salarial del 14 %, lo que supuso un ahorro de 90 millones de euros.
«Hablamos con Procicat y nos dijeron que seguramente podríamos reabrir el estadio para la nueva temporada, pero en agosto nos dijeron que no podíamos. Así que hablamos con los jugadores para decirles que sus salarios se reducirían en un 20 %. Y ahí fue cuando la situación llegó a un punto crítico, porque dijeron que no.
«En consecuencia, tuvimos que iniciar las negociaciones. Y solo hubo cuatro jugadores que dijeron: “Queremos hacerlo, queremos ayudar”. Se redactó un nuevo contrato para ellos, según el cual ganarían menos en los dos primeros años y más en los dos últimos».
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Messi sigue en plena forma con el Inter de Miami como MVP de la MLS
Al final, el Barça no pudo evitar que Messi se marchara; el mejor jugador de todos los tiempos de Sudamérica se fue con 672 goles y 34 títulos en su haber. A sus 38 años, ahora forma parte de la plantilla del Inter de Miami, ganador de la MLS Cup, y se ha convertido en el indiscutible MVP del fútbol en Estados Unidos.