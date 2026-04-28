«Hubiera apostado a que no lo haría así»: Mats Hummels se sorprende por la alineación del Bayern de Múnich que presentó Vincent Kompany contra el PSG

Davies se siente como en casa en el lateral izquierdo, pero esta temporada ha jugado poco por lesiones y aún no recupera su nivel de clase mundial.

Por el contrario, Laimer lleva meses mostrando gran fiabilidad. Formado como centrocampista, también ha convencido como lateral en ambas bandas. El comentarista de Prime, Benedikt Höwedes, coincidió con su excompañero Hummels: «Yo también estoy sorprendido. Laimer está viviendo probablemente la mejor temporada de su carrera y está en plena forma. Defensivamente es muy sólido, sobre todo en el partido que vimos aquí en la fase de grupos (2-1 a favor del Bayern, nota del editor)».

Y añadió: «Davies aporta velocidad, y eso lo tendrá en cuenta Kompany frente a Hakimi. Aun así, para mí es una sorpresa».

El fin de semana, en la victoria 4-3 sobre el Mainz, ambos fueron titulares. Davies mostró un rendimiento irregular, mientras que Laimer brilló en el once del nuevo campeón alemán.

La alineación oficial del FC Bayern en la ida ante el PSG: