¡Hora de decisiones clave! Manuel Neuer está cerca de renovar con el Bayern de Múnich, y el debate vuelve a arder

Neuer ha demostrado esta temporada que sigue siendo clave para el Bayern en los partidos importantes. Sus buenas actuaciones reavivan el debate sobre su regreso a la selección alemana para el Mundial de 2026. Sin embargo, la situación está clara desde hace meses.

El veterano ha reiterado que no revirtirá su retiro de la selección. «No hace falta sacar el tema», afirmó tras su gran actuación contra el Real Madrid en la ida de cuartos de la Champions. «Ahora no vamos a hablar de la selección. Ya dije lo que tenía que decir y ahora me concentro en el FC Bayern».

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ya se había decantado desde hacía tiempo por Oliver Baumann, del TSG Hoffenheim, debido a la nueva lesión de Marc-André ter Stegen, el sucesor designado de Neuer. «Manu se ha retirado, por voluntad propia, lo ha repetido en varias ocasiones y, por eso, no tiene mucho sentido seguir discutiendo sobre ello», subrayó el seleccionador.

Sin embargo, el martes se reabrió el debate. La revista kicker especuló con que Neuer podría estar en la lista de 55 jugadores que la FIFA ya recibió y que debe incluir al menos cinco porteros. No hay indicios concretos en el informe, y Nagelsmann no ha insinuado nada al respecto. No obstante, Nagelsmann ya ha sorprendido antes: en diciembre de 2023 calificó de «idea interesante» el regreso de Toni Kroos, y el centrocampista acabó volviendo para la Euro 2024.

La decisión recae, en primer lugar, en el propio Neuer, que debe decidir si quiere volver a lucir el águila en el pecho. Además, Nagelsmann debe saber que un regreso también generaría inquietud en la selección, pues Baumann, a quien se había prometido la titularidad, pasaría de pronto a ser el segundo.